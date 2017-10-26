Новости
Политика
Новости

СКР опроверг существование нескольких версий нападения на Фельгенгауэр

ТАСС/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет рассматривает только одну версию нападения на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Как сообщила ТАСС представитель ведомства Светлана Петренко, это версия о психической нестабильности совершившего нападение Бориса Грица. «Поведение в момент задержания и допроса Грица явно свидетельствует как минимум о его неуравновешенности и психической нестабильности», - сказала Петренко. По ее словам, сейчас состояние арестованного оценивают эксперты. Никаких реальных данных в пользу любых других версий у следствия сейчас нет, подчеркнула она. «Заявления адвокатов о какой-либо скрытой подоплеке преступления или участия в нем других лиц абсолютно несостоятельны», - заявила представитель СКР.

Адвокат пострадавшей Сергей Бадамшин 25 октября заявил, что рассматриваются две версии нападения: результат психической неуравновешенности и «спланированная акция с использованием человека, подготовленного для убийства».

Гриц ударил журналистку ножом в горло в здании редакции днем в понедельник. Он был сразу же задержан, на допросе он заявил, что она преследовала его телепатически. Уголовное дело в связи с нападением было возбуждено по статье о покушении на убийство.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Газпром» откроет счет в банке братьев Ротенбергов

  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Головная компания ПАО «Газпром» откроет счет в СМП Банке, основными акционерами которого являются Аркадий и Борис Ротенберги, сообщает «Интерфакс». Компания в начале октября раскрыла информацию о контракте с единственным поставщиком на «открытие банком клиенту банковского (расчетного) счета и осуществление расчетного и кассового обслуживания», напоминает агентство. Из документов закупки следовало, что это может быть расчетный счет/расчетные счета в валюте РФ и/или иностранной валюте. В рамках договора может быть открыто неограниченное количество счетов. Данные о поставщике и детали контракта до сих пор не раскрыты, подчеркивает «Интерфакс».

Начальник департамента 839 (казначейство) «Газпрома» Александр Душко рассказал, что это СМП банк. «Мы на самом деле ещё не открыли, но работаем», - конкретизировал он. «Газпром» ранее сотрудничал с группой СМП, но в зарубежных операциях. До 2014 г. у «Газпрома» был счет AS SMP Bank (Латвия), свидетельствует отчетность компании. Ротенберг также владеет компанией «Стройгазмонтаж», которая является крупнейшим строительным подрядчиком «Газпрома», напоминает агентство.

Душко отметил, что сейчас коммерческие банки дают «достаточно привлекательные ставки». «Если он экономически устойчив с точки зрения ЦБ, нормативов и нашей методики - мы для себя это делаем чтобы улучшить эффективность управления свободным денежным потоком», - прокомментировал руководитель казначейства «Газпрома».

«Если мы в каком-то банке открываем счёт, это не значит, что мы размещаем там средства в долгую, - добавил он. - Мы можем размещать как в овернайте, или до недели - не более. В банках, которые не имеют лимита, или банках с госучастием мы можем размещаться в долгую. Решение в каждом отдельном случае принимается отдельно. Не обязательно, что если в банке открыть счёт, то там могут быть средства. Надо отдать должное, что "Газпром" - это не финансовая структура, которая занимается непосредственно управлением и зарабатыванием на деньгах. Мы все-таки финансово-хозяйственная структура».

«У нас существует методика. Есть распоряжение ЦБ, по которому определен перечень банков, с которыми есть разрешение работать на территории российской федерации. Дальше есть реестры, списки банков, имеющих право открывать спецсчета - например, для оборонки, есть значимые для России банки (каждый месяц обновляется список). Исходя из этого, исходя из той методики, по которой мы определяемся некий рейтинг этого банка, мы определяем некий рейтинг банка. Мы смотрим, на сколько он устойчив, мы имеем возможность какие то свободные средства там размещать, работает ли этот банк с нашими партнёрами - подрядными организациями - принимается решение на финансовом комитете и в этом том или ином банке открывается счёт. Не так много банков, в которых у нас открыты счета», - объяснил Душко.

Был у «Газпрома» счет и в банке «Открытие». Компания, по словам Душко, рекомендовала дочерним структурам забрать оттуда средства и забрала до 3 млрд руб. еще до того, как проблемы банка были признаны официально, а по рынку только начинали ходить слухи. «В банке "Открытие" у нас был счёт. Вложений там нет. Счёт не используется. Мы ждём, когда Центробанк восстановит экономические показатели», - цитирует «Интерфакс».

Выбор редактора
Политика
Новости

Песков прокомментировал сообщения о воюющих на стороне ИГ россиянах

Интерфакс/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что россияне лидируют по численности среди иностранцев, воюющих на стороне запрещенной террористической организации «Исламское государство» в Сирии. Об этом говорится в докладе вашингтонской консалтинговой компании Soufan Group: в нем утверждается, что с 2015 г. число боевиков из России в отрядах ИГ выросло с 2400 до 3417.

«Мы никак не оцениваем результаты этого доклада. Мы не совсем понимаем, насколько можно доверять приведенным данным, на основе чего они подготовлены и какими источниками информации располагает эта организация», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать данные доклада о том, что в Россию вернулось порядка 400 боевиков, Песков сказал: «Я опять же подвергну сомнению эти цифры, но также хочу напомнить, что на самых разных уровнях отмечалась потенциальная опасность, что люди, примкнувшие к террористам, будут возвращаться на родину, а именно в Россию».

Недвижимость
Новости

Минстрой выдал жилищных сертификатов более чем на 10 млрд рублей с начала года

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

За первые девять месяцев 2017 г. россиянам выдано 5178 государственных жилищных сертификатов (ГЖС) на общую сумму 10,24 млрд руб., сообщается на сайте Минстроя.

Выдача ГЖС производится в рамках курируемой Минстроем подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в рамках ФЦП «Жилище».

«В этом году уже 4233 гражданина приобрели жилье, использовав свои сертификаты», — заявила заместитель руководителя ведомства Елена Сиэрра, слова которой приводятся в сообщении.

Выпуск сертификатов 2017 г. является самым ранним за всю историю подпрограммы. Таким образом, в текущем году Минстроем созданы оптимальные организационные и нормативно-правовые условия для своевременной выдачи сертификатов.

Получателями сертификатов являются граждане, увольняемые с военной службы, сотрудники органов внутренних дел, сотрудники МЧС и уголовно-исполнительной системы, молодые ученые, а также граждане, подлежащие отселению из закрытых военных городков, поселков ФСИН, закрытых административно-территориальных образований.

Сертификаты также могут получить участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, вынужденные переселенцы и выезжающие из районов Крайнего Севера.

Недвижимость
Новости

РФПИ станет соинвестором «города будущего» в Саудовской Аравии

Интерфакс/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с ведущими российскими и международными партнерами примет участие в проекте по созданию города будущего Neom в Саудовской Аравии, сообщил журналистам руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев на форуме «Инвестиционная инициатива будущего» в Эр-Рияде.

По словам Дмитриева, роль РФПИ будет заключаться в привлечении в проект ведущих российских высокотехнологичных компаний в сферах солнечной энергетики, здравоохранения, образования, технологии искусственного интеллекта, высокоскоростного транспорта, а также портовой инфраструктуры для перевалки сельскохозяйственной продукции.

«РФПИ намерен выступать в качестве соинвестора с другими международными фондами, а также привлекать к созданию города Neom ведущие российские компании, способствуя тем самым их высокотехнологичной экспансии на перспективных рынках Саудовской Аравии и всего Ближнего Востока», — сказал Дмитриев.

Создание нового города будущего было анонсировано в ходе форума наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль-Судом. Таким образом Саудовская Аравия хочет диверсифицировать экономику и привлечь инвесторов, пишет The Wall Street Journal. Город получил название Нем. Он должен располагаться на побережье Красного моря на северо-западе страны, недалеко от границ с Иорданией и Египтом. Предполагается, что его площадь будет превышать 25 000 кв. км, а стоимость проекта составит $500 млрд. Его должны финансировать суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и частные инвесторы.

В прошлом году правительство страны объявило о запуске программы трансформации экономики, стремясь сократить ее зависимость от нефтяного сектора. Программа предусматривает приватизацию активов, создание 1,2 млн рабочих мест в частном секторе и сокращение безработицы с 11,6 до 9% к 2020 г.

Политика
Новости

Следователь допросил раненую журналистку «Эха Москвы»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следователь провел первую беседу с журналисткой «Эха Москвы» Татьяной Фельгенгауэр, на которую напали с ножом в редакции. Как сообщил информированный источник ТАСС, допрос прошел в четверг в больнице, где лечат пострадавшую. «Допрос следователем длился 5 минут, остальное - после выписки из больницы», - написал в Telegram главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Фельгенгауэр перевели в обычную палату. Ее прооперировали 23 октября, в день нападения, после этого она находилась в отделении интенсивной терапии. Первое время она была на аппарате искусственной вентиляции легких. Напавший ранил ее ножом в шею. Журналистка получила статус потерпевшей по этому делу, сказал ТАСС ее адвокат Сергей Бадамшин.

По словам Венедиктова, говорить журналистка может, «но слабо». Днем ранее директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что Фельгенгауэр уже может сама дышать и говорить. По словам врачей, голосовые связки не были задеты.

По обвинению в покушении на убийство журналистки арестован Борис Гриц, имеющий гражданство России и Израиля. Следствие, как и собиралось, направляет запрос о правовой помощи и сотрудничестве в компетентные органы Израиля, сообщил Венедиктов.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

СМИ сообщили об обысках в театре Джигарханяна

ТАСС/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Полиция начала обыски и выемки документов в Московском драматическом театре Армена Джигарханяна. Это ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. С чем связаны следственные действия, он не уточнил. Об обысках сообщил и Telegram-канал Mash, по его сведениям, оперативники изымают документы в бухгалтерии театра.

Проведение обысков РЕН ТВ подтвердил помощник Джигарханяна Айрапет Оганесян. Заведующая литературной частью театра Наталья Корнеева сообщила ТАСС, что «произошел рейдерский захват уже полицией»: «Те, кто в театре, заблокированы и не могут выйти на связь». Корнеева также подтвердила проведение обысков.

Джигарханян недавно заявил в полицию, что у него украли общегражданский паспорт. По факту было возбуждено уголовное дело. Также СМИ сообщили, что артист подал на развод, а его жена Виталина Цымбалюк-Романовская уволилась из театра.

Представитель Цымбалюк-Романовской Элина Мазур 25 октября заявила РЕН ТВ, что в театре произошел рейдерский захват и сейчас рейдеры контролируют бухгалтерию и что Джигарханян не в курсе ситуации.

После этого стало известно, что Виталина Цымбалюк-Романовская покинула пост директора театра Джигарханяна. Ее место заняла заместитель Елена Гильванова. Из-за чего разгорелся семейный скандал и почему Джигарханяна госпитализировали – в материале портала «Москва 24».

В тот же день информированный источник ТАСС заявил, что театр работает в штатном режиме, никто его не захватывал и 26 октября там пройдет спектакль, в соответствии с афишей. По его сведениям, Джигарханян здоров, но огорчен шумихой и выдумками вокруг учреждения.

Выбор редактора
Политика
Новости

В МВД Украины напомнили об угрозах Кадырова в адрес депутата Мосийчука

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В покушении на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука есть российский след, заявил телеканалу «112 Украина» советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко. Он также напомнил, что глава Чечни Рамзан Кадыров в 2014 г. угрожал Мосийчуку, и добавил, что следствие должно рассмотреть в том числе и эту версию. По оценке Варченко, доказательств сейчас достаточно, чтобы приоритетной версией стал заказ покушения из России. Он не исключил, что исполнители заказа «могут быть самые разные».

Мосийчук после покушения распространил через пресс-службу заявление, в котором выразил мнение, что его заказчики находятся в России.

Товарищ Мосийчука по Радикальной партии, депутат Рады Юрий Чижмарь, напротив, считает, что заказчики убийства могут быть и на Украине, но он не верит, что они исходили из политических мотивов.

Член коллегии МВД Антон Геращенко и советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк также уже заявили, что допускают, что к взрыву причастны российские спецслужбы, сообщает УНИАН. Покушение на депутата расследуется как теракт, дело ведет киевское управление Службы безопасности Украины.

Мосийчук был ранен при взрыве, который произошел у здания редакции телеканала «Эспрессо». Депутат выходил из здания после эфира в четверг вечером. Неподалеку взорвался припаркованный мопед. Погибли охранник депутата и проживающий неподалеку полицейский. Еще три человека были ранены.

Выбор редактора
Политика
Новости

Прокуратура закрыла дело в отношении гражданской жены полковника Захарченко

ТАСС / РБК
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Прекращено уголовное дело в отношении гражданской жены полковника Дмитрия Захарченко Анастасии Пестриковой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ходу расследования. «Дело в отношении Пестриковой прекращено в связи с отсутствием состава преступления», — сказал собеседник агентства.

Информацию подтвердила РБК адвокат Пестриковой Валерия Туникова. «Более подробной информацией мы не обладаем, потому что нас так и не ознакомили с материалами этого дела и не собираются этого делать», — сказала юрист.

Гражданская жена Захарченко 28 сентября была задержана в аэропорту Самары, откуда она пыталась улететь на Кипр. Она подозревалась в попытке похитить $16 млн у своей знакомой. Сам полковник Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и получении взяток по трем эпизодам.

Недвижимость
Новости

Застройщики Ленинского района Подмосковья получили больше всего разрешений на строительство

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Всего в Ленинского районе выдано разрешений на строительство 400 000 кв. м жилья по итогам III квартала 2017 г., подсчитали в Ассоциации застройщиков Московской области.

«Привлекательность Ленинского района как для застройщиков, так и для покупателей объясняется его близостью к столице и развитым железнодорожным и автомобильным сообщением», - говорится в сообщении ассоциации. Сейчас в Ленинском районе уже ведут стройки крупнейшие компании - ГК ПИК, ГК «Гранель», Urban Group, RDI, «Сити - XXI век», MR Group, МИЦ, ФСК «Лидер».

На втором месте по количеству выданных разрешений на строительство - Одинцовский район: 315 000 кв. м. Замыкает тройку Красногорский район, в котором будет построено 282 000 кв. м жилья.

Также большое количество разрешений застройщики получили в Мытищах (118 900 кв. м), Балашихе (104 600), Котельниках (87 500) и Химках (72 500).

В 2016 г. на территории Подмосковья простроено 6,1 млн кв. м жилья в многоквартирных домах. По прогнозам экспертов, показатели этого года окажутся на уровне не менее 6 млн кв. м. При этом с начала 2017 г. в регионе уже введено свыше 4,5 млн кв. м жилья.

Политика
Новости

Получивший представление прокуратуры мэр Самары ушел в отставку

РИА Новости/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мэр Самары Олег Фурсов ушел в отставку после представления городской прокуратуры о его отстранении от должности. Прокуратура требовала устранить нарушения мэром антикоррупционного законодательства. Как передает «РИА Новости», об отставке Фурсова сообщил и. о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он уже предложил Фурсову заняться рынком труда в региональном правительстве, и тот согласился и перейдет на новую должность 1 ноября.

«Ситуация на рынке труда остается сложной. Это направление работы нам нужно усиливать. Олег Фурсов принял мое предложение и возглавит эту работу в правительстве Самарской области», - сказал Азаров. И. о. мэра Самары назначен Владимир Василенко.

О претензиях прокуратуры к Фурсову стало известно ранее в четверг. У городской Думы было 30 дней на решение об отстранении чиновника от должности, однако кадровые решения были приняты быстрее.

В администрации Самары изданию «Волга ньюс» объяснили, что претензии прокуратуры связаны с членством Фурсова в клубе почетных выпускников Самарского государственного аэрокосмического университета (бывшего Куйбышевского авиационного института, КУАИ-СГАУ). Чиновник подал заявление о выходе из клуба, но его в клубе не успели быстро рассмотреть. Представитель мэрии отмечал, что клуб занимается некоммерческой деятельностью.

Фурсов возглавил Самару в декабре 2014 г. после утверждения конкурсной комиссией. До него городом руководил Дмитрий Азаров. Затем Азаров ушел в Совет Федерации, а недавно был назначен врио губернатора Самарской области. Как писал «Коммерсантъ», на недавней встрече с назначенными руководителями регионов с президентом они собирались, в частности, жаловаться Владимиру Путину на действия местных прокуроров.

Выбор редактора
Политика
Новости

Для большинства россиян пол кандидата в президенты не имеет значения

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что для 54% россиян пол кандидата в президенты не имеет значения. С 2005 г. доля выбравших такой ответ выросла на 18 процентных пунктов. 38% опрошенных ответили, что в случае участия в ближайших выборах президента России двух кандидатов — мужчины и женщины — при прочих равных условиях проголосовали бы за мужчину. Обратного мнения придерживаются только 5% респондентов.

Среди тех, кто не поддержал бы кандидата-женщину, 16% считают, что быть президентом — не женское дело, по 12% ответили, что женщины слабее и женщины должны заниматься семьей. 11% полагают, что у женщин другой склад ума. Также респонденты отвечали, что они не доверяют женщинам, женщины более эмоциональные, мягкие, они не справятся, всегда у власти были мужчины, пока нет женщин, способных управлять страной, мужчины более компетентны.

Те, кто готов поддержать кандидата женского пола, отвечали, что выбрали бы женщину «для разнообразия», потому что женщины более миролюбивые, практичные, внимательные, умные, хозяйственные, справедливые, они уделяли бы больше внимания внутренней политике, у них больше жизненного опыта.

Доля тех, кто считает, что женщин-политиков в России должно быть больше, сократилась до 32% с 45% в 1998 г. Противоположного мнения придерживаются 11%. Как и шесть лет назад, 8% полагают, что женщины в принципе не должны участвовать в политике. Более трети опрошенных (38%) ответили, что женщин-политиков должно быть столько же, сколько сейчас.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМа проводился 17-18 сентября 2017 г. В нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных в России.

Загрузить ещё
Preloader more
Фото