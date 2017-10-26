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МВД назвало причину обысков в Театре Джигарханяна

Обыски в Московском драматическом театре Армена Джигарханяна проходят по уголовному делу о краже паспорта артиста. Это ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД по Москве. Ранее сообщалось, что уголовное дело о краже паспорта было на днях возбуждено по заявлению Джигарханяна.

Ранее СМИ со ссылкой на источники, представителей театра и его художественного руководителя сообщили, что в театре в четверг начались обыски и что оперативники изымают документы, в том числе в бухгалтерии. Заведующая литературной частью театра Наталья Корнеева говорила, что «произошел рейдерский захват уже полицией» и что находящиеся в здании сотрудники лишены возможности выйти на связь.

Недавно стало известно, что Джигарханян подал на развод, а его жена Виталина Цымбалюк-Романовская уволилась из театра. Представитель Цымбалюк-Романовской Элина Мазур 25 октября заявила РЕН ТВ, что в театре произошел рейдерский захват и сейчас рейдеры контролируют бухгалтерию и что Джигарханян не в курсе ситуации. В тот же день источник ТАСС заявил, что театр работает в штатном режиме.

Корнеева рассказала радио «Коммерсантъ FM», что Джигарханяна сопровождают и контролируют люди, которых он называет друзьями и которые вмешиваются в работу театра и репертуарную политику. Она заявила, что они добились увольнения Цымбалюк-Романовской. Актер театра на условиях анонимности сообщил радиостанции, что на работе труппы конфликт пока не сказывается.

Цымбалюк-Романовская была директором театра 2,5 года, супруги рассорились из-за финансовых проблем театра, и недавно жена Джигарханяна свой пост покинула, описала ситуацию радиостанция.