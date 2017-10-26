МИД передал посольству США ноту протеста из-за вывоза архива генконсульства
Москва направила в посольство США ноту протеста из-за вывоза архивов российского генконсульства в Сан-Франциско. Как передает ТАСС, это заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что эти заявления были продублированы в Вашингтоне. «Подобные действия американцев явно нарушают Консульскую конвенцию между СССР и США от 1 июня 1964 г. (статья 17: "Консульские архивы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения")», - сказала она.
Генконсульство в Сан-Франциско было закрыто со 2 сентября, в начале октября МИД заявил о захвате здания. 11 октября со здания закрытого генконсульства исчезли флаги. Российское посольство сообщило, что их сорвали и украли американские власти. В Вашингтоне отметили, что флаги с «бывших российских консульских объектов в Сан-Франциско» были «почтительно опущены и благополучно хранятся в каждом из зданий». 25 октября замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что флаги дипмиссии вернули.
Судьба архивов оставалась отдельным предметом для беспокойства Москвы. Ранее Захарова говорила, что американцы не только посягнули на флаги, но и не скрывали, что «порылись в документах, которые остались в генконсульстве». 24 октября посольство России в США заявило, что дипломатам так и не позволили собрать архивы генконсульства и вывезти их. Вместо этого американцы сами упаковали архив, вывезли в Вашингтон и там передали посольству.