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Назарбаев подписал указ о переводе казахского языка на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе казахского языка с кириллицы на латиницу. Он утвердил разработанный экспертами алфавит и назначил срок полного перехода казахской письменности на латиницу - 2025 г. Правительству поручено обеспечить поэтапный переход в эти сроки, обеспечить принятие всех необходимых для этого законов и все организовать. Контролировать процесс будет администрация президента.

Указ опубликован на сайте главы государства. Днем ранее Назарбаев поручил подготовить текст этого документа. В приложении к указу опубликован вид нового алфавита.

В алфавите 32 буквы. Для восьми звуков предложено использовать апостроф - небуквенный знак в виде надстрочной запятой, а буквы «и»,«й» предложено отображать латинской «i» c апострофом. От буквы «w» и от диграфов разработчики отказались - по их словам, под влиянием общественного мнения.

Впервые о планах перейти на латиницу президент сообщил в стратегии «Казахстан 2050» в 2012 г.

В апреле 2017 г. он поручил правительству составить график перехода. Рабочая группа по переводу казахского языка на латинскую графику представила президенту результаты работы 9 октября. Назарбаеву показали единый стандарт нового казахского алфавита. Президент отметил, что итоговый результат сформирован в результате консенсуса «между учеными, языковедами, политиками, молодежью, представителями Ассамблеи народа Казахстана» и что «в целом общество поддерживает» переход на латиницу (цитаты по Tengrinews).