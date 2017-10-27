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Сенатор Косачев ушел из Twitter в знак солидарности с RT и Sputnik

ТАСС/Ведомости
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев удалил свой аккаунт в Twitter. Как передает ТАСС, он это сделал после того, как сервис микроблогов решил снять всю рекламу со страниц телеканала RT и агентства Sputnik. Он объяснил RT, что до сих пор полагался на независимость Twitter, но сейчас видит, что компания политизирована и не является независимой. «Поэтому я принимаю решение отписаться от Twitter и ликвидировать там свой аккаунт. Если хотите, это можно воспринимать как акцию солидарности с RT и Sputnik», - сказал сенатор.

Микроблог Косачева в Twitter недоступен. Аккаунт в Facebook он сохранил.

Ранее Twitter соощил, что запретил размещение рекламных постов на своей платформе всем аккаунтам российских новостных сервисов Russia Today (RT) и Sputnik. «Решение основано на наших собственных исследованиях, связанных с предвыборной кампанией в США в 2016 г., а также на заключении разведывательного сообщества США о попытках RT и Sputnik вмешаться в ход выборов с ведома российских властей», - объяснила компания.

Главред RT (Sputnik - агентство RT) Маргарита Симоньян сказала, что «не верила, что Twitter управляют американские спецслужбы», и сожалеет о решении сервиса, особенно о том, «что американские СМИ теперь могут почувствовать всю нежность ответных мер России». Она отмечала, что компания сама предложила российским СМИ рекламу.

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Финансы
Новости

«Коммерсантъ» узнал о подготовке обязательного страхования киберрисков после 2020 года

Ведомости
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План мероприятий по созданию обязательного киберстрахования в России включен в правительственную программу «Цифровая экономика», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. До сих пор за всю историю страхования киберрисков в России было заключено менее 20 договоров страхования, причем большинство из них оформляли предприятия с иностранным участием у иностранных страховщиков.

Рабочую группу по страхованию киберрисков возглавляет Сбербанк. На практике в этом будут задействованы также же ЦБ, Минфин, Минкомсвязь, ФСТЭК, ФСБ, Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и перестраховочная «дочка» ЦБ — РНПК.

Документ предполагает, что к 2020 г. в России будет введен индустриальный стандарт по обязательному аудиту информационной безопасности. Страхование таких рисков должно стать обязательным для банков, аэропортов и вокзалов, а также для стратегических отраслей промышленности – металлургии, машиностроения, судостроения и авиапрома. «В таком объеме перемены в управлении киберрисками и страховании не организованы ни в одной стране, то есть РФ становится мировым лидером в этой области»,— отмечается в документе.

Проект может быть реализован за счет внесения поправок в закон об организации страхового дела. Связанные с ним расходы будут снижать налоговую базу, поэтому внести поправки предлагается и в НК.

По данным Group-IB для России и СНГ, в интернет-банкинге с использованием вредоносных программ в день совершают две успешные атаки на юрлица со средней суммой хищения 1,25 млн руб. С июля 2016 г по июль 2017 г. у них было украдено 622,5 млн руб., на 35% меньше, чем годом раньше. Всероссийский союз страховщиков оценивает потенциал рынка страхования киберугроз в пределах 10-50 млрд руб. в год. Мировой оборот рынка страхования от киберрисков составляет $2,5 млрд, считают в страховой компании «Альянс».

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Политика
Новости

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро произошел сбой

Интерфакс / Ведомости
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Большое число пассажиров скопилось на южном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена, в частности на станциях «Кузьминки», «Текстильщики» и «Рязанский проспект», передает «Интерфакс». По данным на 9.00 мск, поезда в сторону центра следовали с увеличенными интервалами, до 7-8 мин.

Официальных комментариев пресс-службы метрополитена пока нет.

Ранее сообщалось, что станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена закроют на неделю с 28 октября по 3 ноября в связи со строительством Кожуховской линии метро.

Политика
Новости

РАМТ убежден в невиновности Софьи Апфельбаум

Ведомости
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В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) заявили о безупречности репутации директора театра Софьи Апфельбаум, которой СКР предъявил обвинения в мошенничестве. Апфельбаум задержали утром 26 октября, а вечером того же дня ей было предъявлено официальное обвинение по делу о хищении бюджетных средств, по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников. В течение дня театр не комментировал задержание своего директора. В пресс-службе РАМТ ТАСС сказали только, что театр работает в обычном режиме и спектакли будут показывать по расписанию.

«Все мы, РАМТовцы, шокированы, возмущены и озабочены происходящим с директором нашего театра Софьей Апфельбаум, - заявил художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин. Его слова опубликованы на странице театра в Facebook. - Мы убеждены в беспочвенности обвинений в её адрес. Мы, как и всё театральное сообщество, уверены в безупречности репутации Софьи Михайловны. Ждём её на работе в самое ближайшее время».

Вопрос о выходе Апфельбаум на работу решится в пятницу. Басманный суд выберет для нее меру пресечения.

По версии следствия, Апфельбаум в 2011-2014 гг., будучи директором департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры, завышала объем субсидий АНО «Седьмая студия» по проекту «Платформа». В сговоре с создателем «Седьмой Студией» Серебренниковым она от имени Минкультуры подписывала с этой организацией «соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 млн руб. и обеспечивала последующее согласование поступавшей по итогам их исполнения отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн руб.». Ее вину подтверждают показания свидетелей, результаты оперативно-розыскной деятельности, изъятые финансовые документы, сообщал СКР.

Свою вину она не признает, сообщали источники ТАСС в окружении директора РАМТ. Апфельбаум не могла контролировать расходование средств на «Платформу», «так как уволилась из Министерства культуры до получения отчета от "Седьмой студии" по расходованию выделенных бюджетных средств», сказал один из источников агентства. Департамент господдержки искусства и народного творчества Минкультуры она возглавляла с июля 2012 г. по октябрь 2014 г.

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Политика
Новости

Госдепартамент упразднил пост координатора по санкциям

Ведомости
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Незадолго до утверждения рекомендательного списка 39 российских структур, сотрудничающих с ОПК и разведкой, госдепартамент упразднил пост координатора по санкциям, пишет Foreign Policy. До сих пор эту должность занимал чиновник в ранге посла. Выведение санкций из сферы регулирования администрации и придание им силы закона сделало бесполезным существование в рамках госдепа координировавшего их офиса. После подписания закона президент США Дональд Трамп лишился возможности самостоятельно ослаблять или отменять санкции, он может делать это только по согласованию с конгрессом.

«Мы уведомили в прошлом месяце конгресс о предложенных изменениях по ряду специальных посланников, в том числе упразднение поста специального координатора по санкционной политике и передачу его полномочий сотрудникам политического планирования», — приводит «РИА Новости» слова представителя госдепартамента. По данным FP, теперь кураторство санкционного вопроса закреплено за замглавы офиса по политическому планированию Дэвидом Тесслером.

Госдепартамент должен был представить в конгресс список компаний, в отношении которых рекомендуется применить санкции, еще 1 октября, но сделал это лишь 26-го. Проволочка вызвала резкую критику сенаторов Джона Маккейна и Бена Кардина, подчеркивавших, что это «ставит под сомнение приверженность администрации Трампа выполнению закона о санкциях».

Передачу списка в конгресс Маккейн назвал «шагом в правильном направлении» для «привлечения России к ответственности за ее нападение на наши выборы». Сенатор также отметил, что «администрация медленно, но верно выполняет закон» о санкциях. При этом он пообещал внимательно следить за тем, как госдепартамент определит конкретные критерии для включения в список тех компаний, в отношении которых санкции будут введены. Речь идет об определении понятия «значительные транзакции». В примечаниях к подписанному Трампом закону указывалось, что санкции должны вводиться за «значительные транзакции», совершенные со 2 августа 2017 г. Лимиты по транзакциям должны быть установлены в течение 180 дней с момента подписания закона.

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Политика
Новости

Назарбаев подписал указ о переводе казахского языка на латиницу

Ведомости
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе казахского языка с кириллицы на латиницу. Он утвердил разработанный экспертами алфавит и назначил срок полного перехода казахской письменности на латиницу - 2025 г. Правительству поручено обеспечить поэтапный переход в эти сроки, обеспечить принятие всех необходимых для этого законов и все организовать. Контролировать процесс будет администрация президента.

Указ опубликован на сайте главы государства. Днем ранее Назарбаев поручил подготовить текст этого документа. В приложении к указу опубликован вид нового алфавита.

В алфавите 32 буквы. Для восьми звуков предложено использовать апостроф - небуквенный знак в виде надстрочной запятой, а буквы «и»,«й» предложено отображать латинской «i» c апострофом. От буквы «w» и от диграфов разработчики отказались - по их словам, под влиянием общественного мнения.

Впервые о планах перейти на латиницу президент сообщил в стратегии «Казахстан 2050» в 2012 г.

В апреле 2017 г. он поручил правительству составить график перехода. Рабочая группа по переводу казахского языка на латинскую графику представила президенту результаты работы 9 октября. Назарбаеву показали единый стандарт нового казахского алфавита. Президент отметил, что итоговый результат сформирован в результате консенсуса «между учеными, языковедами, политиками, молодежью, представителями Ассамблеи народа Казахстана» и что «в целом общество поддерживает» переход на латиницу (цитаты по Tengrinews).

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Политика
Новости

Дуров заявил об уникальности недавнего штрафа Telegram

Ведомости
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Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что штраф Мещанского суда за непредоставление ФСБ ключей шифрования - это единственный прецедент за четыре года работы мессенджера в мире. Так он прокомментировал слова советника президента по интернету Германа Клименко о том, что Telegram якобы игнорирует запросы от российских государственных органов, но сотрудничает с властями других стран, например Индонезии.

«Это не так: уровень сотрудничества Telegram с властями не зависит от юрисдикции и везде строится на одних и тех же принципах», - написал Дуров во «В контакте». Он добавил, что индонезийские государственные структуры, в отличие от российских коллег, не требовали от Telegram доступа к личной переписке. Его компания во всем мире обрабатывает запросы на удаление публично доступного противоправного контента, содержащего пропаганду терроризма, детскую порнографию и тому подобное. Но ни в одной стране она не выдает госорганам личные данные пользователей, заверил он.

«Хотя весомая доля аудитории Telegram приходится на более консервативные страны, чем Россия, только в России Telegram был оштрафован за непредоставление ключей шифрования сообщений», - сказал Дуров.

Герман Клименко заявил 26 октября телеканалу «Россия 24», что создатель Telegram «сотрудничает с Индонезией, создает специальные команды, которые решения правительства Индонезии выполняют, а наши, опять же, нет» (цитата по ТАСС). Компанию он назвал в качестве примера неохотного сотрудничества иностранных интернет-проектов с российскими властями. В качестве примера он также привел Google, который отвечает на тысячи запросов от американских госструктур и ни на один от российских. По мнению советника, законы в России достаточны, а чтобы они соблюдались, властям не хватает требовательности по отношению к иностранным компаниям.

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Политика
Новости

Минпромторг обещает ответить на санкционный список госдепа комфортным инвестклиматом

Ведомости
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Российские предприятия уже адаптировались к условиям санкций, считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Так он прокомментировал составленный госдепартаментом список из 39 российских структур, в отношении которых рекомендуется введение санкций из-за сотрудничества с ОПК и разведкой. «Российская экономика полностью адаптировалась к новым реалиям», - приводит его слова ТАСС.

В засекреченный перечень, который опубликовала The New York Times, в частности вошли Ростех», «Калашников», а также ФСБ, СВР и ГРУ. «Основной список компаний, который сейчас был опубликован, так они, собственно, там и были. Большой новости для нас это не составит», — цитирует Мантурова «РИА Новости».

Госдепартамент составил список во исполнение закона о новых санкциях против России, Ирана и КНДР, который был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа. Перечень является рекомендацией администрации – в отношении каких компаний имеет смысл вводить санкции.

Многие российские структуры находились под американскими санкциями с 2014 г. из-за российской политики на Украине. Спецслужбы, а также Zorsecurity (бывшая Esage Lab) и петербургский «Специальный технологический центр» попали под них вследствие хакерского скандала и дела о российском вмешательстве в американские выборы.

Говоря о возможных ответных действиях, Мантуров отметил, что таковыми должны быть усилия по созданию комфортного инвестиционного климата в России. Он подчеркнул, что в нынешних условиях Американо-российский деловой совет «остается важнейшей площадкой для сотрудничества с учетом нынешней геополитической ситуации». Мантуров принимал участие в ежегодном заседании этой площадки в Нью-Йорке. По его словам, на нем вопрос о введении санкций в отношении российских компаний не обсуждался.

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Политика
Новости

NYT опубликовала вариант нового санкционного списка из 33 российских компаний

Ведомости
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В новый список компаний, которые могут попасть под американские санкции за связи с российским оборонно-промышленным комплексом и разведкой, вошли 33 структуры, сообщает The New York Times. Газета опубликовала список, который, по ее информации, был передан из госдепартамента в конгресс. Накануне официальный представитель госдепа Хизер Нойерт заявила, что ведомство утвердило перечень компаний, которые могут попасть под санкции, но не стала конкретизировать, какие именно структуры стали его фигурантами.

По данным NYT, в список вошли, в частности, «Алмаз-Антей», «Ижмаш», «Калашников», «Оборонпром», УВЗ, «Рособоронэкспорт», «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Российские вертолеты». Также в него включены ФБС, СВР, ГРУ, компания Zorsecurity и петербургский «Специальный технологический центр». Значительная часть включенных в список компаний уже сейчас находится под санкциями.

Принятый конгрессом закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР президент США Дональд Трамп подписал 2 августа. Список компаний, сотрудничающих с российской оборонкой, документ предписывал Белому дому составить еще к 1 октября, в качестве предложений по включению в список. Ранее Нойерт поясняла, что задача по составлению списка оказалась очень сложной, чем и объясняется задержка исполнителей.

Собеседники издания в Белом доме подтвердили, что сам по себе список является лишь рекомендацией, оценкой администрации тех компаний, которые действуют от лица российского оборонного сектора или разведки.

Новый закон ограничивает право президента на самостоятельную отмену санкций. Теперь сделать это можно только с согласия конгресса.

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Бизнес
Новости

Китайское подразделение McDonald’s переименовано в «Золотые арки»

Ведомости
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Американский гигант на рынке быстрого питания компания McDonald’s сменила официальное название своего китайского подразделения, сообщает CNN. Если до сих пор оно звучало как Maidanglao – калька с английского на китайский, то теперь сеть закусочных будет называться как Jingongmen, что можно перевести как «Золотые арки». Нововведение касается только названия предприятия и не повлечет за собой ребрендинга и переименования ассортимента.

Телекомпания CNN, оценившая отношение китайцев к нововведению, отмечает, что далеко не всем оно пришлось по нраву. Некоторые говорят, что несмотря на появление смыслового сходства с логотипом McDonald’s его новое название больше подошло бы для мебельной фабрики или госпредприятия. Другие задаются вопросом, что в новом названии указывает на съедобность блюд, продаваемых McDonald’s.

Для крупных западных брендов в Китае принято выбирать китайское название, чтобы стать понятнее для потребителя. Так, Coca-Cola в Китае известна под маркой Ke kou ke le, что переводится как «вкусно и весело», поисковая система Google – Gu ge, или «сбор урожая», а Airbnb звучит как «приветствовать друг друга с любовью».

Китайская госкорпорация CITIC Group и американский фонд Carlyle Group приобрели 80% бизнеса McDonald’s в стране за $2,08 млрд. Договор действителен на протяжении 20 лет. В ближайшие 5 лет в Китае и Гонконге планируется открыть 1500 новых ресторанов в добавок к уже существующим 2800.

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Финансы
Новости

Бинбанк опроверг сообщения о 736 млрд рублей кредитов на проекты собственников

Ведомости
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Размер кредитов Бинбанка на связанные стороны не превышает 20 млрд руб., заявил «Ведомостям» представитель одного из собственников банка – Михаила Шишханова.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что размер активов, связанных с проектами акционеров Бинбанка, составил 736 млрд руб., или 700% капитала банка. Эта цифра есть в письме от имени первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, направленном в Госдуму в октябре, сообщил «Интерфаксу» источник.

«Данная информация абсолютно не соответствует действительности», – сообщил представитель Шишханова.

Банк находится на санации у Фонда консолидации банковского сектора ЦБ с 21 сентября этого года. В сентябре капитал Бинбанка сократился в два раза — с 94,3 млрд руб. до 43,9 млрд.

Финансы
Новости

Всемирный банк ухудшил прогноз цен на нефть

Ведомости
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Всемирный банк пересмотрел в худшую сторону прогноз стоимости нефти в 2017 г. Об этом говорится в опубликованном докладе банка.

«На 2017 год понижен прогноз цен на нефть в среднем на $2, до уровня $53 за баррель, что на 23,8% выше, чем в 2016 г.», - отмечается в документе. Как поясняет банк, запасы нефти на мировом рынке продолжают снижаться в условиях сильного спроса, ограничений ОПЕК и стабилизации добычи сланцевой нефти в США.

Прогноз цены на нефть в 2018 г. был понижен на $4 и составляет теперь $56 за баррель.

В 2018 г. ожидает рост спроса на нефть, при этом, ожидается, что рост цен на металлы остановится. «Поставки таких нефтедобывающих стран, как Ливия, Нигерия и Венесуэла могут быть нестабильными. Члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны могут согласиться и дальше сокращать нефтедобычу, поддерживая давление на рост цен», - говорится в докладе.

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