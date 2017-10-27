Замминистра внутренних дел России Махонов подал в отставку

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Сенатор Косачев ушел из Twitter в знак солидарности с RT и Sputnik

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев удалил свой аккаунт в Twitter. Как передает ТАСС, он это сделал после того, как сервис микроблогов решил снять всю рекламу со страниц телеканала RT и агентства Sputnik. Он объяснил RT, что до сих пор полагался на независимость Twitter, но сейчас видит, что компания политизирована и не является независимой. «Поэтому я принимаю решение отписаться от Twitter и ликвидировать там свой аккаунт. Если хотите, это можно воспринимать как акцию солидарности с RT и Sputnik», - сказал сенатор.

Микроблог Косачева в Twitter недоступен. Аккаунт в Facebook он сохранил.

Ранее Twitter соощил, что запретил размещение рекламных постов на своей платформе всем аккаунтам российских новостных сервисов Russia Today (RT) и Sputnik. «Решение основано на наших собственных исследованиях, связанных с предвыборной кампанией в США в 2016 г., а также на заключении разведывательного сообщества США о попытках RT и Sputnik вмешаться в ход выборов с ведома российских властей», - объяснила компания.

Главред RT (Sputnik - агентство RT) Маргарита Симоньян сказала, что «не верила, что Twitter управляют американские спецслужбы», и сожалеет о решении сервиса, особенно о том, «что американские СМИ теперь могут почувствовать всю нежность ответных мер России». Она отмечала, что компания сама предложила российским СМИ рекламу.