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Политика
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Замминистра внутренних дел России Махонов подал в отставку

Интерфакс / Ведомости
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Заместитель министра внутренних дел России Александр Махонов уходит в отставку по собственному желанию, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Это еще раз подчеркивает, что МВД России неукоснительно придерживается принципа персональной ответственности руководителей за проступки, совершенные их подчиненными», — сказала Волк.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что заведующий тыловым управлением МВД Махонов подал в отставку после ареста начальника НПО «Спецтехника и спецсвязь» МВД России Андрея Нечаева. Следственный комитет и ФСБ подозревают Нечаева в крупных злоупотреблениях при создании Информационной системы деятельности министерства. По данным издания, Махонов ранее рекомендовал Нечаева на должность и курировал деятельность НПО «Спецтехника и спецсвязь».

Стиль жизни
Новости

Forbes составил рейтинг российских художников

Forbes
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских художников на основе аукционых продаж за последние два года и данных ярмарки современного искусства Cosmoscow-2017. Список возглавили Валерий Кошляков (объем продаж — 147 553 евро), Владимир Потапов (117 000 евро), Виталий Пушницкий и Семен Мотолянец (по 100 000 евро).

Также в первую десятку вошли Анна Желудь (70 000 евро), Кирилл Челушкин (42 000 евро), Айдан Салахова (39 902 евро), Владимир Дубосарский (36 000 евро), Сергей Братков (29 704 евро) и Алексей Каллима (28 000 евро).

Политика
Новости

Следователь попросил поместить Софью Апфельбаум под домашний арест

ТАСС/Ведомости
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Следствие попросило Басманный суд отправить под домашний арест директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум. Как сообщает ТАСС, это заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева. 26 октября директор РАМТ была задержана и ей предъявили обвинение в мошенничестве. Она стала фигурантом дела о хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа» режиссеру Кириллу Серебренникову.

Обвинения касаются периода, когда Апфельбаум возглавляла департамент господдержки искусства и народного творчества Минкультуры. По версии следствия, Апфельбаум, вступив в сговор с режиссером, в 2011-2014 гг. от имени Минкультуры России подписывала с «Седьмой студией» «соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 млн руб. и обеспечивала последующее согласование поступавшей по итогам их исполнения отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн руб.».

Свою вину Апфельбаум не признает, сообщали ранее источники ТАСС. Художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин от имени коллектива выразил уверенность в том, что обвинения в адрес директора беспочвенны. По его словам, в театре шокированы, возмущены и озабочены происходящим и ждут Апельбаум на работе в ближайшее время.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

В Москве построят 2,7 млн. «квадратов» бюджетного жилья за три года

Интерфакс/Ведомости
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В ближайшие три года за счет средств городского бюджета в столице планируется построить около 2,7 млн. кв.м. жилья, сообщил в интервью «Интерфакс-Недвижимость» руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, с начала этого построено 12 жилых домов общей площадью 216 300 кв.м. Но уже начиная с этого года строительство жилья будет финансироваться как из средств АИП, так и за счет субсидий из городского бюджета, которые предоставят Фонду содействия реновации жилья.

Всего в 2010-2016 годах за счет бюджета введено в эксплуатацию 307 жилых домов общей площадью более 5,4 млн. кв.м.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявлял, что в ближайшие годы объемы бюджетного строительства будут расти.

«Уже в следующем году мы планируем сдать до 700 000 "квадратов" жилья, а уже начиная с 2019 года в столице будет сдаваться не менее 1 млн кв.м городского жилья», — отметил заммэра.

Бизнес
Новости

Новым гендиректором «ВИМ-авиа» стал бывший топ-менеджер «Трансаэро»

Ведомости
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Генеральным директором авиакомпании «ВИМ-авиа» вместо Александра Кочнева назначен Вячеслав Кононенко. До последнего времени Кононенко занимал должность первого замгендиректора по оперированию в авиакомпании «Трансаэро».

Ранее сообщалось, что новым гендиректором «ВИМ-авиа» будет Александр Бурдин. Он почти два года, с декабря 2015 до сентября 2017 г., был гендиректором «Трансаэро», которую возглавил уже после остановки авиакомпании и аннулирования ее сертификата эксплуатанта.

«Александр Бурдин, назначение которого было анонсировано еще в сентябре 2017 г., не приступил к своим обязанностям по организационным причинам», — говорится в сообщении «ВИМ-авиа».

9 октября Минтранс сообщил о завершении программы перевозки пассажиров «ВИМ-авиа». После 15 октября все рейсы проблемной авиакомпании были полностью завершены, ее судьба зависит от решения кредиторов.

Технологии
Новости

Капитализация Microsoft выросла до рекордной

Интерфакс / Ведомости
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Чистая прибыль и выручка Microsoft Corp. в I квартале 2018 финансового года превзошли прогнозы. Акции компании в ходе предварительных торгов в пятницу подскочили на 4,6% до рекордной отметки в $82,34 за акцию. С начала года капитализация компании выросла на 27% до $606,66 млрд.

По капитализации Microsoft занимает третье место среди компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500. На первом месте Apple ($800 млрд), на втором Alphabet Inc. (около $690 млрд).

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $6,58 млрд против $5,67 млрд за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка Microsoft Corp. увеличилась на 12% до $24,54 млрд. Аналитики прогнозировали выручку на уровне $23,56 млрд.

За минувший квартал Microsoft вернула акционерам $4,8 млрд в виде дивидендов и за счет выкупа собственных акций, сообщается в отчетности компании. Размер дивидендов был увеличен на 8% до $0,42 на акцию.

Политика
Новости

Россия приступила к изучению доклада ООН о химических атаках в Сирии

Интерфакс
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В Москве начали изучать доклад экспертов ООН и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) о химических атаках в Сирии. «Подтверждаем факт распространения 26 октября в СБ ООН доклада Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии. Начали внимательное изучение документа, имеющего комплексный технический характер», — сообщили в постоянном представительстве России при ООН.

Там отметили, что «такая работа должна проводиться с привлечением соответствующих специалистов из различных ведомств». «В очередной раз удивлены тем, что прямые цитаты из внутреннего документа СБ ООН беззастенчиво цитируются западными информагентствами», — подчеркнули в российском постпредстве.

Как ранее написало агентство Associated Press со ссылкой на текст доклада, в нем утверждается, что «Сирийская Арабская республика несет ответственность за использование зарина в Хан-Шейхуне». Жертвами химатаки, которая была совершена 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун, стали почти 100 человек. Запад обвиняет в случившимся сирийское правительство, Дамаск обвинения отвергает.

Политика
Новости

В месте поиска российского Ми-8 ухудшились погодные условия

РИА Новости
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Сильный снег и плохая видимость мешают спасателям, которые ведут поисковую операцию в районе вероятного крушения российского вертолета Ми-8 на Шпицбергене, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя спасательной службы Норвегии. Поиск с помощью глубоководного аппарата не принес результатов.

«Поиски продолжаются, пока ничего не удалось найти. В районе поисков очень плохие погодные условия: идет снег, малая видимость. Мы продолжаем поиски с помощью судов, вертолетов и прочих средств, в том числе глубоководного подводного аппарата», — сказал собеседник агентства.

В четверг днем вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс авиа», на борту которого находились пять членов экипажа и три пассажира, потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга.

В Минэнерго России уточнили, что пассажирами были сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фатеев и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева.

Политика
Новости

В МВД Кубы акустические атаки на американцев сравнили с пением цикад

Ведомости
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У США нет убедительных доказательств, что их дипломаты подверглись на Кубе пресловутым акустическим атакам, заявили кубинские чиновники. Как сообщает Fox News, кубинская сторона представила подробный ответ на подозрения в организации этих атак в четверг в телеэфире, в прайм-тайм. Позиция Гаваны была сформулирована в специальной телепередаче под названием «Так называемые акустические атаки».

Ведущий программы заявил, что американская сторона не представила медицинских подробностей состояния пострадавших дипломатов, так что невозможно судить о том, что с ними произошло и как это могло стать следствием воздействия звуковых сигналов. Американцы предоставили кубинской стороне звукозаписи того, что в Вашингтоне считают акустической атакой, заявил в программе представитель МВД Кубы, подполковник Хуан Карлос Молина. По его словам, эти звуки, в том числе по набору частот, очень похожи на стрекотание цикад с северного побережья острова.

Иных версий случившегося в телепередаче высказано не было.

Ранее эксперт-криминалист при МВД Кубы подполковник Хосе Аласо заявил Reuters, что организовать подобные атаки против конкретных дипломатов технически невозможно. Он назвал такие предположения научной фантастикой. Чиновник, ответственный за безопасность американских дипломатов на Кубе, вовсе обвинил США в клевете.

24 сотрудника американской дипмиссии на Кубе испытали проблемы со здоровьем после предполагаемых акустических атак. СМИ в числе симптомов называли головные боли, потерю слуха и провалы в памяти. Недавно президент Дональд Трамп заявил, что считает Гавану ответственной за случившееся. Вашингтон отозвал с Кубы часть дипломатического персонала и в ответ выслал 14 кубинских дипломатов. Куба назвала эти решения необоснованными и обвинила американскую сторону в недостаточной готовности сотрудничать в расследовании. Кубинская сторона с февраля начала изучать проблему, к расследованию были привлечены в общей сложности 2000 специалистов в сфере безопасности и различных экспертов, от криминалистов, до аудиологов и математиков.

Выбор редактора
Финансы
Новости

«Коммерсантъ» узнал о подготовке обязательного страхования киберрисков после 2020 года

Ведомости
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План мероприятий по созданию обязательного киберстрахования в России включен в правительственную программу «Цифровая экономика», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. До сих пор за всю историю страхования киберрисков в России было заключено менее 20 договоров страхования, причем большинство из них оформляли предприятия с иностранным участием у иностранных страховщиков.

Рабочую группу по страхованию киберрисков возглавляет Сбербанк. На практике в этом будут задействованы также же ЦБ, Минфин, Минкомсвязь, ФСТЭК, ФСБ, Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и перестраховочная «дочка» ЦБ — РНПК.

Документ предполагает, что к 2020 г. в России будет введен индустриальный стандарт по обязательному аудиту информационной безопасности. Страхование таких рисков должно стать обязательным для банков, аэропортов и вокзалов, а также для стратегических отраслей промышленности – металлургии, машиностроения, судостроения и авиапрома. «В таком объеме перемены в управлении киберрисками и страховании не организованы ни в одной стране, то есть РФ становится мировым лидером в этой области»,— отмечается в документе.

Проект может быть реализован за счет внесения поправок в закон об организации страхового дела. Связанные с ним расходы будут снижать налоговую базу, поэтому внести поправки предлагается и в НК.

По данным Group-IB для России и СНГ, в интернет-банкинге с использованием вредоносных программ в день совершают две успешные атаки на юрлица со средней суммой хищения 1,25 млн руб. С июля 2016 г по июль 2017 г. у них было украдено 622,5 млн руб., на 35% меньше, чем годом раньше. Всероссийский союз страховщиков оценивает потенциал рынка страхования киберугроз в пределах 10-50 млрд руб. в год. Мировой оборот рынка страхования от киберрисков составляет $2,5 млрд, считают в страховой компании «Альянс».

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Политика
Новости

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро произошел сбой

Интерфакс / Ведомости
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Большое число пассажиров скопилось утром на южном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена, в частности на станциях «Кузьминки», «Текстильщики» и «Рязанский проспект», передает «Интерфакс». По данным на 9.00 мск, поезда в сторону центра следовали с увеличенными интервалами, до 7-8 мин.

В пресс-службе метрополитена подтвердили информацию. «Незначительно увеличены интервалы движения на южном участке линии по техническим причинам», — говорится в сообщении метро в Twitter.

Ранее сообщалось, что станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена закроют на неделю с 28 октября по 3 ноября в связи со строительством Кожуховской линии метро.

Политика
Новости

Сенатор Косачев ушел из Twitter в знак солидарности с RT и Sputnik

ТАСС/Ведомости
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев удалил свой аккаунт в Twitter. Как передает ТАСС, он это сделал после того, как сервис микроблогов решил снять всю рекламу со страниц телеканала RT и агентства Sputnik. Он объяснил RT, что до сих пор полагался на независимость Twitter, но сейчас видит, что компания политизирована и не является независимой. «Поэтому я принимаю решение отписаться от Twitter и ликвидировать там свой аккаунт. Если хотите, это можно воспринимать как акцию солидарности с RT и Sputnik», - сказал сенатор.

Микроблог Косачева в Twitter недоступен. Аккаунт в Facebook он сохранил.

Ранее Twitter соощил, что запретил размещение рекламных постов на своей платформе всем аккаунтам российских новостных сервисов Russia Today (RT) и Sputnik. «Решение основано на наших собственных исследованиях, связанных с предвыборной кампанией в США в 2016 г., а также на заключении разведывательного сообщества США о попытках RT и Sputnik вмешаться в ход выборов с ведома российских властей», - объяснила компания.

Главред RT (Sputnik - агентство RT) Маргарита Симоньян сказала, что «не верила, что Twitter управляют американские спецслужбы», и сожалеет о решении сервиса, особенно о том, «что американские СМИ теперь могут почувствовать всю нежность ответных мер России». Она отмечала, что компания сама предложила российским СМИ рекламу.

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