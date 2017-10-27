Следователь попросил поместить Софью Апфельбаум под домашний арест

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Причиной крушения Ми-8 могла стать дезориентация пилотов

Ми-8 у Шпицбергена мог потерпеть крушение из-за того, что в сложных метеоусловиях и в сумерках пилоты могли допустить некорректные действия. Это «Интерфаксу» сообщил источник в международных службах авиационного поиска и спасения. Он допустил, что пилоты вертолета могли столкнуться с соматофавической иллюзией (потерей пространственного положения) или иными психологическами проблемами.

По словам собеседника агентства, маршрут вертолета из Пирамиды в Баренцбург проходил в сложной метеообстановке. Эти условия предполагали, что у летчиков должны быть высокие навыки пилотирования в арктической зоне и необходимый налет в полярных широтах. «Сильные снег и ветер, океаническая поверхность в условиях сумерек могли повлиять на принятие пилотами решений во время полета», - сказал он.

Возможность технической неисправности вертолета рассматривается, но эту версию он назвал маловероятной. Ми-8 был выпущен 2013 г. и правильно и вовремя обслуживался. Авиакомпания и фрахтователь - трест «Арктикуголь» - имеют достаточный ресурс для обслуживания воздушных судов и внимательно следят за их состоянием, рассказал собеседник агентства. Инцидентов с воздушными судами треста до сих пор не было.

На поиски Ми-8 отправился самолет морской разведки ВВС Норвегии P-3 Orion. Это ТАСС рассказали в Норвежском координационном спасательном центре по Северной Норвегии. Туда же идет корабль береговой охраны Норвегии. По словам представителя центра, за ночь погода в зоне поисков испортилась и не удалось собрать нужную информацию с помощью доставленной в район инцидента мини-субмарины. В зоне поисков дует сильный ветер и стоит полярная ночь. Спасательную операцию в центре пообещали продолжать до тех пор, пока будет сохраняться хотя бы только теоретический шанс найти людей живыми. Руководитель центра Туре Хонгсет отметил, что на спасательном плоту, которыми комплектуют вертолеты Ми-8, люди могут находиться в холодном море очень долго.

В четверг вечером сонар одного из судов, занятых в поисках, показал крупный объект на морском дне на глубине 200-250 м. В том же районе наблюдались поднимающиеся со дна пузыри воздуха и сильный запах горючего. Подтвердить, что это пропавший вертолет или его обломок, пока не удалось, напоминает ТАСС.

Ми-8 пропал 26 октября. На борту были пять членов экипажа и трое сотрудников Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета. Минэнерго сообщало, что пассажиры - это Олег Голованов, Николай Фадеев, Максим Каулио. Имена членов экипажа: командир экипажа Евгений Баранов, второй пилот Владимир Фролов, бортмеханик Алексей Поуляускас, техник Марат Михтаров, инженер Алексей Королев.