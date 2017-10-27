Следователь попросил поместить Софью Апфельбаум под домашний арест
Следствие попросило Басманный суд отправить под домашний арест директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум. Как сообщает ТАСС, это заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева. 26 октября директор РАМТ была задержана и ей предъявили обвинение в мошенничестве. Она стала фигурантом дела о хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа» режиссеру Кириллу Серебренникову.
Обвинения касаются периода, когда Апфельбаум возглавляла департамент господдержки искусства и народного творчества Минкультуры. По версии следствия, Апфельбаум, вступив в сговор с режиссером, в 2011-2014 гг. от имени Минкультуры России подписывала с «Седьмой студией» «соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 млн руб. и обеспечивала последующее согласование поступавшей по итогам их исполнения отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн руб.».
Свою вину Апфельбаум не признает, сообщали ранее источники ТАСС. Художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин от имени коллектива выразил уверенность в том, что обвинения в адрес директора беспочвенны. По его словам, в театре шокированы, возмущены и озабочены происходящим и ждут Апельбаум на работе в ближайшее время.