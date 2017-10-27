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В МИДе уверены в способности России найти «противоядия» от новых санкций США

«На США свет клином не сошелся, мы будем продолжать собственное развитие во взаимодействии с множеством партнеров по всему миру», - заявил ТАСС замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Так он прокомментировал скорое расширение санкций США.

По словам чиновника, решение о применении санкций к российским компаниям предполагает «механизм распространения противозаконных американских санкций на компании и организации из третьих стран, которые на совершенно законных основаниях сотрудничают с нашими структурами, включенными в этот список». «Американцы ведут к тому, чтобы держать в заложниках бизнес-компании, другие структуры со всех уголков мира, для того чтобы усложнить им жизнь, - заявил дипломат. - Это проявление политического высокомерия, граничащего с диктатом и политикой героев американских вестернов, вызывает наше глубокое отторжение».

Рябков уверен, что Россия сумеет компенсировать возможные потери от новых санкций и найдет «методики и противоядия». «Если американцы себя лишают перспективы нормального взаимодействия в экономической сфере с нами - это их выбор», - отметил он.

26 октября госдепартамент США составил и утвердил перечень российских компаний, которые могут попасть под закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Представитель ведомства Хизер Нойерт не назвала эти компании. Позднее список опубликовала The New York Times. В перечень госдепа вошли, в частности, «Алмаз-Антей», «Долгопрудненское научно-производственное предприятие», «Ижмаш», «Калашников», «Оборонпром», УВЗ, «Рособоронэкспорт», «Ростех», «МиГ», «Созвездие», «Сухой», «Титан-Баррикады», «Туполев», «Вертолеты России», а также Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация и Объединенная судостроительная корпорация. Также в списке ФСБ, СВР, ГРУ, компания Zorsecurity (бывшая Esage Lab) и петербургский «Специальный технологический центр».