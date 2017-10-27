Васильева освободила от должности раскритикованного «Диссернетом» ректора Московского политеха

Бизнес

Новости

Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 27 октября 2017 года

Политика

В пятницу власти Испании могут предпринять радикальные шаги для разрешения политического кризиса. В то же время правящая партия Каталонии официально предложила объявить о независимости региона читать на WSJ.com читать на FT.com

Министр обороны США Джим Мэттис посетил в пятницу демилитаризованную зону у границы с Северной Кореей. Он раскритиковал политику Ким Чен Ына и выразил поддержку Южной Корее читать на WSJ.com читать на FT.com

Си Цзиньпин стал самым влиятельным лидером Китая за последние десятилетия. Теперь ему необходимо, чтобы коммунистическая партия КНР с большим рвением выполняла его цели. В последнее время многие люди рассматривают членство в партии как способ достижения личных целей читать на WSJ.com

Экономика

ЕЦБ в четверг заявил, что продолжит денежное стимулирование, в то время как Федеральная резервная система США (ФРС) повышает процентные ставки. Таким образом, разница в их денежной политике увеличивается и должна оказывать влияние на финансовые рынки читать на WSJ.com

Палата представителей конгресса США в четверг приняла резолюцию по бюджету. Это позволит республиканцам без поддержки демократов принять налоговую реформу, но им еще необходимо преодолеть внутренние разногласия читать на WSJ.com читать на FT.com

Европейские компании снова инвестируют дома, а не за границей. Это признак того, что Европа преодолела кризис читать на WSJ.com

Индустрия

General Electric думает выйти из железнодорожного бизнеса, одного из своих старейших. Новый гендиректор Джон Флэннери хочет упростить структуру конгломерата читать на WSJ.com

Химические компании Clariant и Huntsman отменили свое запланированное слияние размером $20 млрд под давлением инвесторов-активистов читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Операционная прибыль Volkswagen в III квартале превзошла прогнозы аналитиков. Концерн повысил целевое значение маржи по итогам года читать на WSJ.com читать на FT.com

Британский суперкар Bloodhound, своим видом напоминающий самолет, в четверг смог разогнаться до 210 миль в час. В будущем его разработчики хотят установить рекорд, достигнув скорости 1000 миль в час читать на FT.com

Энергоресурсы

Саудовская Аравия еще не приняла окончательного решения о международном листинге Saudi Aramco, рассказал в интервью FT министр финансов Мухаммад аль-Джадаан читать на FT.com

Иран надеется заключить контракты более чем на $20 млрд с иностранными нефтяными компаниями в следующем году несмотря на санкции США. Об этом FT заявил замминистра нефти Амир Хусейн Заманиния читать на FT.com

Финансы

Гонконгская фондовая биржа закрыла свой торговый зал. С ним уходит целая эпоха. Но в последнее время там находилось лишь несколько трейдеров на фоне распространения цифровых операций читать на FT.com

Чистая прибыль UBS в III квартале сильно выросла благодаря ставке на управление частным капиталом читать на WSJ.com читать на FT.com

На долю пассивных инвестиций в будущем может прийтись 90% фондового рынка, считает основатель инвесткомпании Vanguard Джек Богл читать на FT.com

Министерство финансов США отклонило идею проводить стресс-тесты для управляющих активами читать на FT.com

Технологии

Apple в пятницу начала принимать предзаказы на iPhone X. Спрос оказался настолько высок, что покупателям придется ждать устройство до четырех недель читать на FT.com

Продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus в сентябре оказались самыми низкими среди новых смартфонов Apple за последние годы. Отчасти это связано с ожидаемым выходом iPhone X читать на WSJ.com

Акции Alphabet, Amazon, Microsoft и Twitter сильно подорожали в четверг благодаря тому, что квартальные результаты превзошли прогнозы аналитиков читать на WSJ.com читать на FT.com

Facebook увеличивает затраты на лоббирование в Вашингтоне из-за подозрений властей США, что Россия могла использовать ее платформу для вмешательства в президентские выборы читать на WSJ.com

Саудовская Аравия намерена инвестировать $1 млрд в Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, которая планирует запускать в космос туристов и спутники читать на WSJ.com

Уступки, на которые пошла Google, чтобы снять с себя антимонопольные обвинения ЕС, несильно повлияли на отображение сервисов сравнения цен интернет-магазинов, показало исследование FT читать на FT.com

Потребительский рынок

Сеть аптек CVS Health ведет переговоры о покупке более чем за $66 млрд Aetna, занимающейся медицинским страхованием. Это позволит ей защититься от конкуренции с Amazon, которая тоже хочет заняться продажей лекарств читать на WSJ.com читать на FT.com

Миллиардер и экс-гендиректор Insys Therapeutics Джон Капур арестован по обвинениям в сговоре с целью нелегально распространять в США вызывающее привыкание обезболивающее читать на WSJ.com

Акции Mattel подешевели на 19% во время торгов после окончания основной сессии после того, как она объявила о снижении продаж и приостановке выплаты дивидендов читать на WSJ.com

Интервью

Гендиректор Rubrik Бипул Синха рассказал о культуре радикальной прозрачности, которую исповедует этот стартап из Кремниевой долины. Например, на заседаниях совета директоров могут присутствовать все сотрудники Rubrik читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.