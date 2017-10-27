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Политика
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Васильева освободила от должности раскритикованного «Диссернетом» ректора Московского политеха

Ведомости
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Министр образования и науки Ольга Васильева подписала приказ об увольнении ректора Московского политехнического университета Андрея Николаенко. Это агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства. Приказ был подписан 25 октября. Ректор ушел в девятидневный отпуск с последующим увольнением.

И. о. ректора стал проректор по управлению делами университета Иван Гарбузюк сообщает «Интерфакс».

Николаенко подал в отставку 25 октября, напоминает «Интерфакс». Перед этим в СМИ было опубликовано его заявление, о том, что он решил уйти из-за давления в связи с его докторской диссертацией по экономике, процедуру защиты которой оспаривало сетевое сообщество «Диссернет». Ректор называл обвинения в свой адрес несостоятельными, но развязанная против него «информационная война», как он считает, стала вредить университету.

Источники «Коммерсанта» связывали с диссертацией Николаенко исключение из состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) ученого секретаря Николая Аристера. Источник газеты сообщал, что диссертацию ректора должны рассмотреть на одном из ближайших заседаний ВАК, и оценивал в 90% вероятность, что Николаенко лишат степени, а затем и уволят с поста ректора в связи с утратой доверия. Эксперты «Диссернета» заявили в Следственный комитет, что, отстаивая свою ученую степень, Николаенко прислал в диссовет Ростовского экономического госуниверситета сборники научных статей, отпечатанные задним числом, и что указанные в них соавторы ректора Николаенко не знают.

Работу по теме «Формирование системы управленческого учета и анализа бизнес-процессов в период перехода на МСФО» Николаенко защитил в 2012 г. «Диссернет» утверждал, что в ней много некорректных заимствований.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

ФАС разрешит сделку Schlumberger и EDC после минимизации рисков для государства

ТАСС
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Федеральная антимонопольная служба не разрешит Schlumberger купить 51% акций российской Eurasia Drilling (EDC), пока риски для государства и бюджета не будут минимальны. Как передает ТАСС, это заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев. «Мы готовы обсуждать любые варианты. Продолжаем работу и с Schlumberger, и с РФПИ, и с различными другими компаниями. Это вопрос политический, вопрос безопасности государства», - сказал он.

По словам чиновника, «все, что связано с бурением, с доходами от нефтепромысла» составляет больше половины федерального бюджета, «поэтому ни одно государство мира не поставит под риск всю государственную стабильность ради какой-то одной сделки».

Артемьев отметил, что инвестиции с Востока для России сейчас представляют меньше риска, чем инвестици с Запада. ТАСС напомнил, что на акции EDC есть и заявка от консорциума РФПИ с ближневосточными и китайскими инвесторами. «Но, тем не менее, если будут предоставлены хорошие гарантии, то можно и с Запада», - добавил он.

Eurasia Drilling - российская компания, на которую приходится 19% рынка бурения в нефтегазовом секторе, не считая субподрядов. Ранее Артемьев говорил, что Schlumberger должна предоставить доказательства того, что санкции США не окажут влияния на работу крупнейшей российской нефтесервисной компании.

Schlumberger и EDC договорились о сделке в июле 2017 г.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Россия готова подождать возвращения долга от Венесуэлы

Интерфакс/Ведомости
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Россия и Венесуэла согласовали договоренность о реструктуризации венесуэльского долга и Россия готова на отсрочку, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Соглашение предполагает погашение долга в два этапа со льготными условиями для первой части задолженности. Договоренность достигнута после обмена предложениями и условиями, передает «Интерфакс».

Российская сторона согласна сделать для первой части долга «достаточно льготные условия с небольшой суммой погашения, чтобы было по силам коллегам из Венесуэлы», а «бОльшую часть перенести на второй этап расчета по этому долгу». Теперь стороны перейдут к внутренним государственным процедурам по утверждению соглашения.

В начале сентября Силуанов говорил, что Венесуэла попросила реструктурировать ее долг. По его словам, Россия подготовила предложения по условиям реструктуризации долга Венесуэлы и есть вероятность подписать соглашение до конца года, если Каракас оперативно парафирует соглашение. 27 октября он отметил, что пока Венесуэла документ не парафировала.

В 2011 г. по просьбе Каракаса Россия предоставила кредит в размере $2,2 млрд на поставку вооружений для Венесуэлы. На сентябрь 2016 г. общая сумма государственной задолженности Венесуэлы России составляла $2,84 млрд. Из-за просроченных Венесуэлой платежей российский бюджет в 2017 г. недополучит 53,9 млрд руб., сообщала Счетная палата. Кроме того, Венесуэла должна «Роснефти» $6 млрд – $5,7 млрд предоплаты по контрактам с PDVSA, остальное – проценты. В Венесуэле продолжается острейший политический и экономический кризис - президенту Мадуро противостоит парламент.

4 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро перед встречей с президентом России Владимиром Путиным назвал долг нефтяной PDVSA России «предметом переговоров».

Точный объем общего долга Венесуэлы неизвестен, так как правительство, например, имеет огромную задолженность перед поставщиками, к нему предъявлены иски из-за национализации активов.

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Политика
Новости

МВД подтвердило планы обезвредить найденную бомбу в квартире жилого дома

Ведомости
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В МВД подтвердили информацию чиновников Балашихи о том, что в жилом доме найдено самодельное взрывное устройство. Саперы считают, что безопасно вынести бомбу из квартиры нельзя, ее будут подрывать на месте, сообщает сайт московского управления внутренних дел.

Ранее пресс-служба администрации Балашихи сообщила, что в квартире жилого дома обнаружены подпольная лаборатория, в которой делали взрывчатые вещества, и одно взрывное устройство.

В полиции объяснили, что 25 октября им сообщили, что на Заозерной улице в Москве мужчина был ранен при взрыве самодельной петарды и госпитализирован. На месте взрыва были обнаружены вещества, которые могут быть компонентами самодельной взрывчатки. Полицейские выяснили, что раненый живет в Балашихе, у него дома 27 октября провели обыски. На балконе нашли емкость с самодельным взрывчатым веществом, которая, по мнению взрывотехников, не может быть вывезена на полигон для утилизации безопасным для окружающих способом. В связи с этим решается вопрос об обезвреживании вещества на месте.

Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы утром сообщило, что госпитализирован мужчина, пострадавший при взрыве самодельной петарды на Заозерной улице. Ему оторвало большой палец на левой руке, он получил перелом на этой же руке, ожоги глаз и лица. По факту было возбуждено дело о хулиганстве.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 27 октября 2017 года

Ведомости
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Политика

В пятницу власти Испании могут предпринять радикальные шаги для разрешения политического кризиса. В то же время правящая партия Каталонии официально предложила объявить о независимости региона читать на WSJ.com читать на FT.com

Министр обороны США Джим Мэттис посетил в пятницу демилитаризованную зону у границы с Северной Кореей. Он раскритиковал политику Ким Чен Ына и выразил поддержку Южной Корее читать на WSJ.com читать на FT.com

Си Цзиньпин стал самым влиятельным лидером Китая за последние десятилетия. Теперь ему необходимо, чтобы коммунистическая партия КНР с большим рвением выполняла его цели. В последнее время многие люди рассматривают членство в партии как способ достижения личных целей читать на WSJ.com

Экономика

ЕЦБ в четверг заявил, что продолжит денежное стимулирование, в то время как Федеральная резервная система США (ФРС) повышает процентные ставки. Таким образом, разница в их денежной политике увеличивается и должна оказывать влияние на финансовые рынки читать на WSJ.com

Палата представителей конгресса США в четверг приняла резолюцию по бюджету. Это позволит республиканцам без поддержки демократов принять налоговую реформу, но им еще необходимо преодолеть внутренние разногласия читать на WSJ.com читать на FT.com

Европейские компании снова инвестируют дома, а не за границей. Это признак того, что Европа преодолела кризис читать на WSJ.com

Индустрия

General Electric думает выйти из железнодорожного бизнеса, одного из своих старейших. Новый гендиректор Джон Флэннери хочет упростить структуру конгломерата читать на WSJ.com

Химические компании Clariant и Huntsman отменили свое запланированное слияние размером $20 млрд под давлением инвесторов-активистов читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Операционная прибыль Volkswagen в III квартале превзошла прогнозы аналитиков. Концерн повысил целевое значение маржи по итогам года читать на WSJ.com читать на FT.com

Британский суперкар Bloodhound, своим видом напоминающий самолет, в четверг смог разогнаться до 210 миль в час. В будущем его разработчики хотят установить рекорд, достигнув скорости 1000 миль в час читать на FT.com

Энергоресурсы

Саудовская Аравия еще не приняла окончательного решения о международном листинге Saudi Aramco, рассказал в интервью FT министр финансов Мухаммад аль-Джадаан читать на FT.com

Иран надеется заключить контракты более чем на $20 млрд с иностранными нефтяными компаниями в следующем году несмотря на санкции США. Об этом FT заявил замминистра нефти Амир Хусейн Заманиния читать на FT.com

Финансы

Гонконгская фондовая биржа закрыла свой торговый зал. С ним уходит целая эпоха. Но в последнее время там находилось лишь несколько трейдеров на фоне распространения цифровых операций читать на FT.com

Чистая прибыль UBS в III квартале сильно выросла благодаря ставке на управление частным капиталом читать на WSJ.com читать на FT.com

На долю пассивных инвестиций в будущем может прийтись 90% фондового рынка, считает основатель инвесткомпании Vanguard Джек Богл читать на FT.com

Министерство финансов США отклонило идею проводить стресс-тесты для управляющих активами читать на FT.com

Технологии

Apple в пятницу начала принимать предзаказы на iPhone X. Спрос оказался настолько высок, что покупателям придется ждать устройство до четырех недель читать на FT.com

Продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus в сентябре оказались самыми низкими среди новых смартфонов Apple за последние годы. Отчасти это связано с ожидаемым выходом iPhone X читать на WSJ.com

Акции Alphabet, Amazon, Microsoft и Twitter сильно подорожали в четверг благодаря тому, что квартальные результаты превзошли прогнозы аналитиков читать на WSJ.com читать на FT.com

Facebook увеличивает затраты на лоббирование в Вашингтоне из-за подозрений властей США, что Россия могла использовать ее платформу для вмешательства в президентские выборы читать на WSJ.com

Саудовская Аравия намерена инвестировать $1 млрд в Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, которая планирует запускать в космос туристов и спутники читать на WSJ.com

Уступки, на которые пошла Google, чтобы снять с себя антимонопольные обвинения ЕС, несильно повлияли на отображение сервисов сравнения цен интернет-магазинов, показало исследование FT читать на FT.com

Потребительский рынок

Сеть аптек CVS Health ведет переговоры о покупке более чем за $66 млрд Aetna, занимающейся медицинским страхованием. Это позволит ей защититься от конкуренции с Amazon, которая тоже хочет заняться продажей лекарств читать на WSJ.com читать на FT.com

Миллиардер и экс-гендиректор Insys Therapeutics Джон Капур арестован по обвинениям в сговоре с целью нелегально распространять в США вызывающее привыкание обезболивающее читать на WSJ.com

Акции Mattel подешевели на 19% во время торгов после окончания основной сессии после того, как она объявила о снижении продаж и приостановке выплаты дивидендов читать на WSJ.com

Интервью

Гендиректор Rubrik Бипул Синха рассказал о культуре радикальной прозрачности, которую исповедует этот стартап из Кремниевой долины. Например, на заседаниях совета директоров могут присутствовать все сотрудники Rubrik читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.

Политика
Новости

«Конверс авиа» проведет внутреннее расследование после крушения Ми-8

РИА Новости / Ведомости
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Авиакомпания «Конверс авиа», вертолет которой потерпел крушение в море у Шпицбергена, проведет внутренне расследование. «У нас есть определенный регламент внутренних расследований… в любом случае проверка будет, комиссия будет создана», — сказал замгендиректора компании Дмитрий Желязков.

В четверг днем вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс авиа», на борту которого находились пять членов экипажа и три пассажира, потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга.

В Минэнерго России уточнили, что пассажирами были сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фатеев и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева.

Место крушения вертолета пока не найдено. Спасатели считают, что шансы найти людей живыми остаются. По словам Желязкова, пропавший вертолет был укомплектован спасательным плотом и жилетами.

Политика
Новости

Премьер Испании потребовал остановить недемократические действия властей Каталонии

Ведомости
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Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал сенаторов дать ему право ввести прямое управление в Каталонии. Как передает ВВС, он объяснил, что намерен отправить в отставку президента женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, вице-президента и всех министров. Его слова сенаторы встретили аплодисментами, в палате большинство у партии Рахоя. Премьер также заявил, что у него нет другого выбора, кроме как прибегнуть к исключительным мерам - инициировать процедуру, предусмотренную ст. 155 Конституции Испании, которая позволяет лишать регионы автономии. Рахой убежден, что обязан вернуть в Каталонию законность, демократию и стабильность и остановить процесс принятия недемократических решений.

Сенат собрался в пятницу в 10.00 для обсуждения этого вопроса. Ожидается, что палата поддержит предложение Рахоя, сообщает ВВС. Парламент Каталонии может в ответ проголосовать за отделение от Испании.

Рахой обвинил лидеров Каталонии в намерении разделить семьи и расколоть общество и напомнил, что бизнес начал покидать регион из-за неуверенности в будущем. Он заявил, что власти региона попирают закон. «Каталонцев следует защищать не от так называемого испанского империализма, а от меньшинства, которое самым нетолерантным способом объявляет себя собственниками Каталонии и видит за собой эксклюзивные права на историю, культуру и национальные чувства, которые на самом деле принадлежат всему сообществу», - заявил Рахой. Вызов, который встал перед его правительством, он назвал беспрецедентным. Его речь продолжалась полчаса, сообщает El Pais.

Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии вскоре после референдума 1 октября, который Мадрид не признал законным. Однако каталонский лидер тут же приостановил процесс отделения и стал добиваться от Мадрида переговоров. Мадрид вместо этого требовал определенного ответа на вопрос: Барселона отделяется или все же нет. 21 октября правительство Испании приняло решение задействовать 155-ю статью Конституции.

Как проходил референдум в Каталонии

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Правительство России разрешило ввоз томатов из Турции

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому Турция с 1 ноября может ввозить в Россию согласованный с Минсельхозом объем томатов.

«Внесенное изменение позволит начиная с 1 ноября 2017 г. осуществлять поставки турецких томатов на российский рынок в объеме, определяемом Минсельхозом России, под гарантии компетентного органа Турецкой республики под контролем Россельхознадзора», — говорится в сообщении правительства.

Ранее сообщалось, что на заседании межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству стороны договорились о ввозе в Россию 50 000 т томатов.

Экономика
Новости

Правительство России расширило продуктовое эмбарго

Ведомости
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о корректировке перечня продукции, запрещенной к ввозу в страну. Вводится запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных в США, странах Евросоюза, Канаде, Австралии, Норвегии, Украине, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейне.

Перечень продукции, которая была запрещена к ввозу ранее, расширен. В него вошли живые свиньи, пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свиной жир и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, не приготовленные каким-либо способом.

«Введенные ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России», — отмечается в сообщении правительства. Согласно постановлению, продуктовое эмбарго будет действовать до 31 декабря 2018 г.

Политика
Новости

Шойгу предупредил о возможном обострении у западных границ России

Интерфакс/Ведомости
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У западной границы России военно-политическая обстановка сохраняет напряженность и имеет тенденцию к обострению, заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства. Как передает «Интерфакс», он отметил, что в этой ситуации Миноброны выполняет «комплекс мер по нейтрализации возникающих вызовов и угроз» и, в соответствии с планом, совершенствует боевой состав подразделений Западного военного округа и систему их базирования. На повышение боевого потенциала округа в этом году было направлено больше двух десятков мероприятий, отметил он.

Министр напомнил, что в странах Балтии и в Польше развернуты четыре многонациональные батальонные тактические группы НАТО общей численностью до 5000 военнослужащих и что в Польше и Германии находятся бронетанковая бригада и бригада армейской авиации сухопутных войск США. Об этом сообщает ТАСС. Также в странах Восточной Европы ведутся работы по развертыванию элементов системы ПРО США, добавил он. Интенсивность и масштабы оперативно-боевой подготовки армий стран НАТО возрастает. «Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений», - отметил Шойгу.

Выбор редактора
Политика
Новости

Песков назвал Twitter жертвой глубоких предрассудков

ТАСС
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В Кремле сожалеют о решении Twitter снять всю рекламу с аккаунтов телеканала RT и информагентства Sputnik, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Сожалеем, в первую очередь, в связи с тем, что компания, скорее всего, становится жертвой глубоких предрассудков в отношении наших СМИ», - цитирует его ТАСС.

Чиновник выразил надежду, что компания сочтет необходимым подробнее разобраться в ситуации и затем поймет, что «никоим образом работа свободных СМИ, к коим безусловно относятся RT и Sputnik, не может квалифицироваться как вмешательство в электоральные процессы в США или любой иной страны».

По словам Пескова, сервис микроблогов по факту «создал прецедент неравного отношения к своим клиентам». Он опасается, что это может встревожить других пользователей Twitter.

Twitter сообщил 26 октября, что запретил размещение рекламных постов на своей платформе всем аккаунтам, связанным с RT и Sputnik. Компания объяснила это решение результатами собственной проверки, связанной с предвыборным периодом в США в 2016 г., и мнением спецслужб США о том, что RT и Sputnik пытались вмешиваться в кампанию с ведома российского руководства.

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что сожалеет о решении сервиса, особенно поскольку теперь возможны ответные меры в отношении американских СМИ.

Выбор редактора
Экономика
Новости

ЦБ снизил ключевую ставку до 8,25% годовых

Ведомости
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Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 25 б. п. до 8,25% годовых. Это пятое снижение ставки с начала года. В ЦБ отметили, что продолжится переход от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике.

«Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи 4%. Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами. Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остается неустойчивым и неравномерным. Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз», — говорится в пресс-релизе регулятора.

Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, отмечается в сообщении.

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