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«Коммерсантъ» узнал о возможном сокращении части российского контингента в Сирии

Российские власти изучают возможность сокращения военной техники из состава смешанной авиагруппы на базе Хмеймим в Сирии и находящегося там контингента, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники. Окончательное решение, по их словам, еще не принято. «В любом случае последнее слово будет за верховным главнокомандующим Владимиром Путиным»,— добавил один из собеседников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя тему, заявил, что «подобные решения не анонсируются». В Минобороны заверили, что никаких планов по сокращению группировки ВС России в Сирии нет.

В Сирии до последнего момента находилось несколько десятков боевых самолетов (штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, истребители МиГ-29СМТ, Су-30СМ и Су-35С) и вертолетов (в частности, боевые Ка-52, Ми-35М, Ми-24П, Ми-8АМТШ и Ми-171). Поводом для сокращения группировки могут стать успехи сирийских правительственных войск в борьбе с запрещенными в России «Исламским государством» и «Джебхат ан-Нусрой».

Какая именно техника может быть выведена из Сирии, не уточняется. Последний раз, когда Путин отдавал приказ о сокращении в декабре 2016 г., речь шла об отправке в места постоянной дислокации примерно половины авиационной техники из Латакии. В первую очередь логично «увести» из Сирии самую ценную технику, отмечает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.