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Менее половины россиян выступают за поддержку Россией ДНР и ЛНР

Менее половины россиян (41%) считают, что нужно поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики в украинском конфликте, пишет РБК со ссылкой на данные опроса «Левада-центра», проведенного в сентябре.

О том, что Москва должна поддерживать Украину в этом конфликте, заявили 6% опрошенных. Еще 37% высказали мнение, что Россия не должна поддерживать никого.

41% поддержки ДНР и ЛНР – это довольно много, считает социолог «Левада-центра» Степан Гончаров, отмечая в то же время, что к идее присоединить Донбасс россияне уже остыли.

В марте ВЦИОМ проводил опрос, согласно данным которого, 25% россиян считают, что Россия должна признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а 24% – что Россия должна присоединить их. По мнению 30% опрошенных, Москва должна не вмешиваться и соблюдать нейтралитет, сообщал ВЦИОМ.