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Менее половины россиян выступают за поддержку Россией ДНР и ЛНР

Ведомости
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Менее половины россиян (41%) считают, что нужно поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики в украинском конфликте, пишет РБК со ссылкой на данные опроса «Левада-центра», проведенного в сентябре.

О том, что Москва должна поддерживать Украину в этом конфликте, заявили 6% опрошенных. Еще 37% высказали мнение, что Россия не должна поддерживать никого.

41% поддержки ДНР и ЛНР – это довольно много, считает социолог «Левада-центра» Степан Гончаров, отмечая в то же время, что к идее присоединить Донбасс россияне уже остыли.

В марте ВЦИОМ проводил опрос, согласно данным которого, 25% россиян считают, что Россия должна признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а 24% – что Россия должна присоединить их. По мнению 30% опрошенных, Москва должна не вмешиваться и соблюдать нейтралитет, сообщал ВЦИОМ.

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Новости

СМИ связали с Петербургом рассылку вируса-вымогателя на 1,6 млн адресов в Швеции

Ведомости
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Шведская телекомпания SVT утверждает, что рассылка вируса-вымогателя на 1,6 млн электронных почтовых ящиков в стране контролировалось из Санкт-Петербурга. Журналисты SVT отследили хакеров, получив доступ в базу данных группировки, в которой обнаружились данные взломанных жертв, секретная переписка и коды. Опрошенные компанией эксперты считают, что организовала атаку российская мафиозная группировка.

Вирус-вымогатель атаковал компьютер, если получатель письма пытался пройти по ссылке в письме. Письма с вирусом оформлялись как рассылка от компаний Postnord или Telia. После блокировки данных пользователя вирус требовал от 4000 до 6000 крон. Из базы хакеров следует, что таким образом в стране пострадали около 20 000 компьютеров. Сколько пользователей заплатили выкуп, неясно. Один из пострадавших рассказал SVT, что в этой ситуации человек паникует, сумма оказывается сравнительно небольшой и проще ее заплатить, чем покупать новую машину.

Всего этот вирус атаковал 31 страну, сильнее всего пострадали Швеция, Австралия, Польша, Испания, Италия, Турция и Индия.

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Политика
Новости

Российские спасатели обследовали «Фальконом» затонувший у Шпицбергена Ми-8

Ведомости
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Сотрудники МЧС России обследовали упавший в море у Шпицбергена вертолет Ми-8 с помощью телеуправляемого глубоководного аппарата «Фалькон». Это сообщает сайт ведомства. Аппарат обследовал фюзеляж и лопасти вертолета, которые лежат на глубине 200 м, и передал информацию о положении обломков. Это поможет определить, как поднимать вертолет.

МЧС опубликовало видео спуска «Фалькона».

Ми-8, в котором было пять членов экипажа и трое пассажиров – сотрудников НИИ Арктики и Антарктики Росгидромета, – пропал 26 октября. Место крушения вертолета нашли 29 октября, машина оказалась в 2 км северо-восточнее мыса Хеер в акватории Баренцева моря. Поисково-спасательная операция была объявлена завершенной, поиском погибших занялась полиция Норвегии. МЧС сообщило, что в работах на месте крушения участвует более 40 сотрудников ведомства.

Расследует катастрофу норвежская сторона. В числе возможных причин ранее называлась ошибка пилотов в сложных погодных условиях.

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Стиль жизни
Новости

«Матильда» собрала около 230 млн рублей в премьерный уикенд

Ведомости
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Фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя собрал 229,9 млн руб. по итогам премьерного уикенда и занял вторую строчку в списке лидеров проката. Это предварительные данные, сообщает портал «Кинобизнес сегодня».

Лидером проката стал фильм «Последний богатырь» от Yellow, Black & White и Disney, собравший, по данным портала, 447,9 млн руб. по итогам выходных.

Ранее Учитель рассказал Русской службе ВВС, что российские телеканалы отказались от показа рекламы фильма «Матильда» и вернули уже полученные за ее трансляцию деньги компании-прокатчику «Каропрокат».

Премьера фильма «Матильда» об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской прошла 26 октября.

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Новости

У издания о моде Buro 24/7 появился новый главный редактор

Ведомости
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Главным редактором издания о моде Buro 24/7 стала Екатерина Дарма, рассказал «Ведомостям» представитель издания. Дарма работает в издании с 2013 г., с 2015 г. она занимает должность директора по маркетингу. Дарма принимала участие в запуске 10 представительств Buro 24/7 по миру, приводится в сообщении цитата основательницы издания Мирославы Думы.

Летом переговоры с Buro 24/7 вела Ксения Собчак, ей предлагали должность главного редактора, рассказывали «Ведомостям» два источника, информированных о ходе переговоров. Сама Собчак это не комментировала. Представитель Buro 24/7 сказал «Ведомостям», что переговоры велись с несколькими кандидатами.

Buro 24/7 принадлежит Полине Дерипаске, жене Олега Дерипаски. Также ее издательский дом Forward Media Group издает журналы Hello и «Интерьер + дизайн». Несколько лет назад Олег Дерипаска купил этот ИД для жены. У них больше нет совместного бизнеса, Полина Дерипаска – единственный владелец ИД.

Всего журнал Buro 24/7 за шесть лет работы открыл представительства в 11 странах, совокупная месячная аудитория всех проектов составляет 25 млн человек, по данным самой компании.

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Технологии
Новости

Mediascope с 2018 года начнет измерять телесмотрение дачников

Ведомости
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С III квартала 2018 г. основной телеизмеритель в России Mediascope (бывшая TNS) начнет измерять телесмотрение на дачах и с мобильных устройств. Как сообщает «Коммерсантъ», это представители компании рассказали на клиентской конференции 27 октября. По рекомендации аудиторов Mediascope обсуждает возможность включать в отчеты результаты измерения гостевого и другого внедомашнего смотрения.

Для измерения просмотра телевизора на дачах выборка составит 1000 домохозяйств. Оборудование в этих домах установят ориентировочно в мае, пишет газета. Установочное исследование, проведенное летом 2017 г., показало, что в среднем на городскую квартиру приходится 1,7 телевизора, на дачу приходится 1,5 телевизора, не смотрят телевизор на даче только 1,4% опрошенных. 58,8% респондентов сказали, что ездят на дачу только летом, 35,4% – и летом, и зимой, 0,5% – только зимой.

В Mediascope подсчитали, что исследование дачного телесмотрения может добавить к существующим рейтингам 4–8%. В среднем по 2016 г. суточный рейтинг всех телеканалов составил 16,7%, пик смотрения приходится на январь – 19,3%, ниже всего телесмотрение с мая по август – 14–15%, но летом продолжительность телесмотрения выше.

Опрошенные участники рынка надеются, что эти изменения позволят более точно измерять, как люди смотрят телевизор. Замгендиректора ВГТРК Александр Нечаев считает, что измерение дачного телесмотрения – давно назревшее решение, его результаты помогут более эффективно программировать рекламу. На спрос со стороны рекламодателей изменение методики напрямую не повлияет, поскольку показатель больше зависит от состояния экономики страны, добавил он.

Во второй половине 2018 г. Mediascope планирует расширить панель рейтинга Big TV (учитывает смотрение телеконтента в интернете) за счет измерения мобильной аудитории – раньше были доступны данные только по десктопам. В «Газпром-медиа» отметили, что «десктопное смотрение, по разным оценкам, составляет менее половины от общего просмотра контента в сети».

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Политика
Новости

Минобороны снизило затраты на армию в условиях сокращения финансирования

Интерфакс
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Благодаря оптимизации расходов Минобороны компенсировало негативный эффект от снижения бюджетного финансирования армии. Как передает «Интерфакс», это газете «Красная звезда» сообщила замминистра обороны Татьяна Шевцова. Она признала, что снижение госрасходов на оборону создает определенные трудности для ведомства, однако это не привело к снижению обороноспособности страны.

«В 2016 г. в рамках реализации программы "Эффективная армия" прямое снижение затрат составило порядка 14,2 млрд руб., а косвенный эффект – не менее 22,5 млрд руб.», – сообщила Шевцова. Основное направление программы, по ее словам, – «это повышение эффективности расходования средств за счет снижения трудоемкости и энергоемкости процессов», связанных с обеспечением жизнедеятельности войск.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее отмечал, что «Эффективная армия» помогла сэкономить более 80 млрд руб. По его словам, российские военные расходы в 11 раз меньше расходов на армию США. Содержание одного военнослужащего стоит российскому бюджету $54 000 в год.

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Бизнес
Новости

В московском метро начали продавать кольца «Тройка»

Ведомости
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В Московском метрополитене начались продажи керамических колец с функцией проездной карты «Тройка». Как сообщил агентству «Москва» первый замначальника предприятия по клиентской работе и стратегическому развитию Роман Латыпов, купить их можно на стойке «Живое общение» на станции «Пушкинская» и во флагманском магазине метрополитена на «Маяковской».

Первый тираж колец составил 500 штук. Все кольца черного цвета, есть только два размера – 17 и 21. Сколько их станут выпускать в дальнейшем, будет зависеть от спроса. Одно кольцо стоит 2200 руб. «Поскольку кольцо – это не обычный проездной билет, а сувенирный продукт и украшение, себестоимость карты в таком виде выше», – объяснил Латыпов.

18 октября метро выпустило сувенирные браслеты с функцией карты «Тройка». Их также сделали 500 штук. Все браслеты раскупили за несколько часов.

Использовать кольца и браслеты «Тройка» можно в метро, в наземном транспорте столицы и на МЦК.

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Бизнес
Новости

Прокуратура оштрафовала «Якутскэнерго» за молчание об аварии 1 октября

Прайм
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Прокуратура Якутии оштрафовала «Якутскэнерго» на 100 000 руб. за то, что компания не уведомила Единую дежурную диспетчерскую службу Якутска об аварии на Якутской ГРЭС. Как сообщает «Прайм», постановление надзорного ведомства может быть обжаловано.

Из-за аварии на ГРЭС 1 октября без электричества осталось больше 300 000 человек в Якутске и семи районах региона. Прокуратура установила, что в этот день в 16.06 по местному времени из-за снижения давления газа при пуске газотурбинной установки произошли хлопки и взрыв. Это вызвало пожар и срабатывание аварийной защиты, так что была отключена подача электроэнергии. С момента аварийного отключения до полного восстановления электроснабжения прошло больше семи часов, напомнило ведомство. Сообщалось, что пострадавшие районы остались не только без света, но и без воды. При возгорании на Якутской ГРЭС пострадал один из сотрудников станции. Его доставили в больницу с ожогами.

Прокуроры выяснили, что ответственные работники Якутской ГРЭС и Центрального района электрических сетей «Якутскэнерго» не уведомили диспетчерскую службу Якутска о случившемся вопреки требованиям закона.

Затронутые аварией жители Якутии были обеспокоены из-за отсутствия информации о случившемся и о принимаемых мерах.

Против «Якутскэнерго» прокуратура Якутска возбудила административное дело по статье «невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера». По результатам рассмотрения дела компания оштрафована. Прокурорская проверка по факту аварии продолжается.

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Политика
Новости

Вашингтон известил Россию о начале стратегических ядерных учений «Глобальный гром»

Ведомости
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США заранее предупредили Россию о начале стратегических учений ядерных сил «Глобальный гром», которые стартуют сегодня, сообщил «РИА Новости» официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир. «Согласно положениям (договора) СНВ-3 США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была уведомлена об этом учении заранее», – сказал он. Китай, также являющийся ядерной державой, не был предупрежден об учениях, поскольку перед Пекином у Вашингтона таких обязательств нет. О начале учений представители STRATCOM сообщали еще 27 октября, говорится об этом и на сайте Пентагона.

Учения Global Thunder проводятся ежегодно. Их сценарий предусматривает «различные стратегические угрозы» и задействует «все возможности STRATCOM с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени». В ходе учений отрабатываются возможности космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара, средств противоракетной обороны и кибервозможности.

На прошлой неделе в России были проведены учения по управлению Стратегическими ядерными силами. В них принял участие президент и верховный главнокомандующий России Владимир Путин. Как сообщала пресс-служба Кремля, он осуществил запуск четырех баллистических ракет. Целью учений была отработка взаимодействия ракетных войск стратегического назначения, атомных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС России.

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Бизнес
Новости

Владимир Якунин написал книгу о России для западного читателя

Ведомости
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Мемуары экс-главы РЖД Владимира Якунина под названием «Коварная колея» (The Treacherous Path) вышли в британском издательстве Biteback Publishing. Они были проанонсированы на сайте издательства.

Бывший советский дипломат, офицер КГБ, глава одной из российских монополий, Якунин писал о собственных переживаниях событий постсоветской и российской истории, следует из аннотации. В книге затрагиваются такие темы, как «терроризм, правительственные интриги и реальность ведения бизнеса в России». Издатель отмечает, что это первый случай, когда фигура уровня Якунина «говорила так открыто и откровенно о своей стране».

«Это книга не о Путине и тайнах Кремля, а именно о жизни Якунина и об исторических событиях, к которым он был причастен в силу профессиональной деятельности как очевидец и гражданин, об их значении и личном восприятии», – рассказал «Коммерсанту» представитель Якунина Григорий Левченко. По его словам, эта книга ориентирована прежде всего на западного читателя, интересующегося новейшей историей России.

Сейчас книга доступна для предзаказа. Весной 2018 г. ее можно будет купить на английском языке, а позже она будет переведена на другие языки.

Ранее издание Quartz сообщало о сотрудничестве семьи Якунина с PR-компанией Project Associates, продвигавшей позитивный имидж сына экс-главы РЖД, а также с фирмой, отслеживавшей негативные публикации. Там же говорилось и о компании, отслеживавшей активы Якуниных, данные о которых появлялись в открытых источниках, чтобы скрыть их от антикоррупционных расследований, в том числе от Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о возможном сокращении части российского контингента в Сирии

Ведомости
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Российские власти изучают возможность сокращения военной техники из состава смешанной авиагруппы на базе Хмеймим в Сирии и находящегося там контингента, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники. Окончательное решение, по их словам, еще не принято. «В любом случае последнее слово будет за верховным главнокомандующим Владимиром Путиным», – добавил один из собеседников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя тему, заявил, что «подобные решения не анонсируются». В Минобороны заверили, что никаких планов по сокращению группировки ВС России в Сирии нет.

В Сирии до последнего момента находилось несколько десятков боевых самолетов (штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, истребители МиГ-29СМТ, Су-30СМ и Су-35С) и вертолетов (в частности, боевые Ка-52, Ми-35М, Ми-24П, Ми-8АМТШ и Ми-171). Поводом для сокращения группировки могут стать успехи сирийских правительственных войск в борьбе с запрещенными в России «Исламским государством» и «Джебхат ан-Нусрой».

Какая именно техника может быть выведена из Сирии, не уточняется. Последний раз, когда Путин отдавал приказ о сокращении в декабре 2016 г., речь шла об отправке в места постоянной дислокации примерно половины авиационной техники из Латакии. В первую очередь логично «увести» из Сирии самую ценную технику, отмечает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

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