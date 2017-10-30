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Ким Чен Ын с женой и сестрой посетили в Пхеньяне фабрику косметики

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил в Пхеньяне фабрику по производству косметики, сообщает ЦТАК. На предприятие он прибыл с супругой Ли Соль Чжу и сестрой Ким Ё Чжон.

На фабрике, где завершилась реконструкция, они осмотрели производственные цеха, бюро экспертизы и кабинет образцовой продукции. Ким Чен Ын выразил удовлетворение большим ассортиментом косметики, ее высоким качеством и красотой упаковки. Он доволен тем, что женщины КНДР получат косметику мирового уровня, изготовленную на наукоемком и современном предприятии.

ВВС отмечает, что в КНДР в последние годы начался дефицит западной косметики из-за усиления санкций. Северокорейские СМИ сообщили, что страна наладила собственное производство и что растет популярность местных брендов Bomhyanggi и Unhasu.