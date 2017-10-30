Новости
Политика
Новости

Детский омбудсмен предлагает ввести тему безопасности в интернете в программу ОБЖ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает, что нужно ввести тему безопасности в интернете в программу уроков ОБЖ.

«Жизнь показывает, что существующих методов для обеспечения безопасности детей в интернет-пространстве недостаточно», – отметила она, посещая школу в Петропавловске-Камчатском (ее слова приводит сайт администрации города) .

Кузнецова отметила, что школьники должны знать, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, научиться анализировать правдивость и достоверность информации.

Выбор редактора
Политика
Новости

РБК сообщил о трех вариантах выдвижения Собчак в президенты

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Штаб Ксении Собчак рассмотрел три варианта ее выдвижения на президентские выборы. Как сообщает РБК со ссылкой на три источника в штабе, это выдвижение от партии «Парнас», от «Гражданской инициативы», основанной в 2013 г. экс-министром экономики Андреем Нечаевым, или самовыдвижение. Телеведущая должна определиться по этому вопросу в ноябре.

Обе партии подходят Собчак идеологически и не являются фиктивными, говорят собеседники РБК. Выдвижение от партии упростило бы процедуру и позволило сэкономить на организации сбора подписей в поддержку Собчак. Руководитель штаба Игорь Малашенко и сотрудник штаба Антон Красовский сказали, что переговоры с партиями пока не ведутся.

Председатель «Парнаса» Михаил Касьянов сказал, что партия не предлагала штабу Собчак помощь и не получала такого предложения от соратников телеведущей. Комментировать возможность такой договоренности он не стал. Лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев рассказал, что у него были «предварительные контакты» со штабом о возможном выдвижении Собчак от этой партии, и добавил, что она «выбирает между «Гражданской инициативой» и «Парнасом», а он в этой ситуации формулирует свои условия. В Facebook политик написал, что шансов победить на выборах у Собчак нет, ее выдвижение от партии можно рассматривать только как возможность донести свою позицию до широкой аудитории.

На первой пресс-конференции в качестве возможного кандидата в президенты Собчак заявила, что ее пока не поддерживает ни одна партия.

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика

Выбор редактора
Финансы
Новости

ВТБ может предоставить кредит CEFC под залог акций «Роснефти»

Интерфакс/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ВТБ готов предоставить китайской CEFC кредит на покупку акций «Роснефти» под их залог, рассказал в интервью «Интерфаксу» первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

По его словам, банку «очень комфортно с таким инструментом, как акции "Роснефти", поэтому ВТБ готов кредитовать под акции компании стратегических покупателей.

«Если компания CEFC захочет взять у нас деньги, мы готовы, условия мы им дали, у них есть выбор – они могут брать у нас, могут брать еще у кого-то», – добавил Соловьев.

На прошлой неделе президент ВТБ Андрей Костин сообщал, что банк готов предоставить CEFC кредит на покупку 14,16% акций «Роснефти», сумма кредита может составить около 5 млрд евро. Соловьев отметил, что сумма кредита плавающая и зависит от рыночной оценки пакета «Роснефти» и валютного курса.

ВТБ не привыкать к сделкам с акциями «Роснефти», именно этот банк начал приватизацию 19,5% «Роснефти» в 2016 г. Тогда ВТБ выдал сингапурской QHG Oil в кредит 692 млрд руб. (10,2 млрд евро) под залог приобретаемых акций, затем права требования по кредиту вместе с обеспечением перешли «Роснефтегазу» (материнская компания «Роснефти»), а в начале 2017 г. Glencore и QIA стали владельцами доли в «Роснефти».

Выбор редактора
Экономика
Новости

Россия через посредников обсуждает с Украиной внесудебное урегулирование долга на $3 млрд

Интерфакс/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия обсуждает с Украиной внесудебное урегулирование долга Киева по евробондам на $3 млрд через посредников, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак. «С Украиной напрямую общения нет. Есть коллеги, через которых мы обсуждаем не только судебные варианты», – цитирует его «Интерфакс».

Россия купила еврооблигации Украины в декабре 2013 г. на средства фонда национального благосостояния (ФНБ), та должна была погасить их в декабре 2015 г., но в итоге признала, что не заплатит. Договориться о реструктуризации долга стороны не смогли. Весной 2017 г. Высокий суд Лондона согласился с наличием у Украины обязательств по еврооблигациям.

Недавно министр финансов России Антон Силуанов заявил о готовности к переговорам с Киевом о долге в $3 млрд и что вопрос обсуждается с Германией, которая обычно была посредником на таких переговорах. «Основное условие – это то, что мы должны вернуть с Украины в полном объеме долг, это $3 млрд, и наши условия должны быть лучше, чем у коммерческих кредиторов», – говорил российский министр. По его словам, у России есть все основания рассчитывать на погашение Украиной долга по евробондам.

Выбор редактора
Политика
Новости

Ким Чен Ын с женой и сестрой посетили в Пхеньяне фабрику косметики

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил в Пхеньяне фабрику по производству косметики, сообщает ЦТАК. На предприятие он прибыл с супругой Ли Соль Чжу и сестрой Ким Ё Чжон.

На фабрике, где завершилась реконструкция, они осмотрели производственные цеха, бюро экспертизы и кабинет образцовой продукции. Ким Чен Ын выразил удовлетворение большим ассортиментом косметики, ее высоким качеством и красотой упаковки. Он доволен тем, что женщины КНДР получат косметику мирового уровня, изготовленную на наукоемком и современном предприятии.

ВВС отмечает, что в КНДР в последние годы начался дефицит западной косметики из-за усиления санкций. Северокорейские СМИ сообщили, что страна наладила собственное производство и что растет популярность местных брендов Bomhyanggi и Unhasu.

Выбор редактора
Технологии
Новости

СМИ связали с Петербургом рассылку вируса-вымогателя на 1,6 млн адресов в Швеции

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Шведская телекомпания SVT утверждает, что рассылка вируса-вымогателя на 1,6 млн электронных почтовых ящиков в стране контролировалась из Санкт-Петербурга. Журналисты SVT отследили хакеров, получив доступ в базу данных группировки, в которой обнаружились данные взломанных жертв, секретная переписка и коды. Опрошенные компанией эксперты считают, что организовала атаку российская мафиозная группировка.

Вирус-вымогатель атаковал компьютер, если получатель письма пытался пройти по ссылке в письме. Письма с вирусом оформлялись как рассылка от компаний Postnord или Telia. После блокировки данных пользователя вирус требовал от 4000 до 6000 крон. Из базы хакеров следует, что таким образом в стране пострадало около 20 000 компьютеров. Сколько пользователей заплатили выкуп, неясно. Один из пострадавших рассказал SVT, что в этой ситуации человек паникует, сумма оказывается сравнительно небольшой и проще ее заплатить, чем покупать новую машину.

Всего этот вирус атаковал 31 страну, сильнее всего пострадали Швеция, Австралия, Польша, Испания, Италия, Турция и Индия.

Выбор редактора
Политика
Новости

Российские спасатели обследовали «Фальконом» затонувший у Шпицбергена Ми-8

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сотрудники МЧС России обследовали упавший в море у Шпицбергена вертолет Ми-8 с помощью телеуправляемого глубоководного аппарата «Фалькон». Это сообщает сайт ведомства. Аппарат обследовал фюзеляж и лопасти вертолета, которые лежат на глубине 200 м, и передал информацию о положении обломков. Это поможет определить, как поднимать вертолет.

МЧС опубликовало видео спуска «Фалькона».

Ми-8, в котором было пять членов экипажа и трое пассажиров – сотрудников НИИ Арктики и Антарктики Росгидромета, – пропал 26 октября. Место крушения вертолета нашли 29 октября, машина оказалась в 2 км северо-восточнее мыса Хеер в акватории Баренцева моря. Поисково-спасательная операция была объявлена завершенной, поиском погибших занялась полиция Норвегии. МЧС сообщило, что в работах на месте крушения участвует более 40 сотрудников ведомства.

Расследует катастрофу норвежская сторона. В числе возможных причин ранее называлась ошибка пилотов в сложных погодных условиях.

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

«Матильда» собрала около 230 млн рублей в премьерный уикенд

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя собрал 229,9 млн руб. по итогам премьерного уикенда и занял вторую строчку в списке лидеров проката. Это предварительные данные, сообщает портал «Кинобизнес сегодня».

Лидером проката стал фильм «Последний богатырь» от Yellow, Black & White и Disney, собравший, по данным портала, 447,9 млн руб. по итогам выходных.

Ранее Учитель рассказал Русской службе ВВС, что российские телеканалы отказались от показа рекламы фильма «Матильда» и вернули уже полученные за ее трансляцию деньги компании-прокатчику «Каропрокат».

Премьера фильма «Матильда» об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской прошла 26 октября.

Выбор редактора
Технологии
Новости

У издания о моде Buro 24/7 появился новый главный редактор

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Главным редактором издания о моде Buro 24/7 стала Екатерина Дарма, рассказал «Ведомостям» представитель издания. Дарма работает в издании с 2013 г., с 2015 г. она занимает должность директора по маркетингу. Дарма принимала участие в запуске 10 представительств Buro 24/7 по миру, приводится в сообщении цитата основательницы издания Мирославы Думы.

Летом переговоры с Buro 24/7 вела Ксения Собчак, ей предлагали должность главного редактора, рассказывали «Ведомостям» два источника, информированных о ходе переговоров. Сама Собчак это не комментировала. Представитель Buro 24/7 сказал «Ведомостям», что переговоры велись с несколькими кандидатами.

Buro 24/7 принадлежит Полине Дерипаске, жене Олега Дерипаски. Также ее издательский дом Forward Media Group издает журналы Hello и «Интерьер + дизайн». Несколько лет назад Олег Дерипаска купил этот ИД для жены. У них больше нет совместного бизнеса, Полина Дерипаска – единственный владелец ИД.

Всего журнал Buro 24/7 за шесть лет работы открыл представительства в 11 странах. По данным самой компании, совокупное месячное число просмотров всех проектов составляет 25 млн, аудитория всех изданий – 7 млн пользователей.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Mediascope с 2018 года начнет измерять телесмотрение дачников

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

С III квартала 2018 г. основной телеизмеритель в России Mediascope (бывшая TNS) начнет измерять телесмотрение на дачах и с мобильных устройств. Как сообщает «Коммерсантъ», это представители компании рассказали на клиентской конференции 27 октября. По рекомендации аудиторов Mediascope обсуждает возможность включать в отчеты результаты измерения гостевого и другого внедомашнего смотрения.

Для измерения просмотра телевизора на дачах выборка составит 1000 домохозяйств. Оборудование в этих домах установят ориентировочно в мае, пишет газета. Установочное исследование, проведенное летом 2017 г., показало, что в среднем на городскую квартиру приходится 1,7 телевизора, на дачу приходится 1,5 телевизора, не смотрят телевизор на даче только 1,4% опрошенных. 58,8% респондентов сказали, что ездят на дачу только летом, 35,4% – и летом, и зимой, 0,5% – только зимой.

В Mediascope подсчитали, что исследование дачного телесмотрения может добавить к существующим рейтингам 4–8%. В среднем по 2016 г. суточный рейтинг всех телеканалов составил 16,7%, пик смотрения приходится на январь – 19,3%, ниже всего телесмотрение с мая по август – 14–15%, но летом продолжительность телесмотрения выше.

Опрошенные участники рынка надеются, что эти изменения позволят более точно измерять, как люди смотрят телевизор. Замгендиректора ВГТРК Александр Нечаев считает, что измерение дачного телесмотрения – давно назревшее решение, его результаты помогут более эффективно программировать рекламу. На спрос со стороны рекламодателей изменение методики напрямую не повлияет, поскольку показатель больше зависит от состояния экономики страны, добавил он.

Во второй половине 2018 г. Mediascope планирует расширить панель рейтинга Big TV (учитывает смотрение телеконтента в интернете) за счет измерения мобильной аудитории – раньше были доступны данные только по десктопам. В «Газпром-медиа» отметили, что «десктопное смотрение, по разным оценкам, составляет менее половины от общего просмотра контента в сети».

Выбор редактора
Политика
Новости

Менее половины россиян выступают за поддержку Россией ДНР и ЛНР

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Менее половины россиян (41%) считают, что нужно поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики в украинском конфликте, пишет РБК со ссылкой на данные опроса «Левада-центра», проведенного в сентябре.

О том, что Москва должна поддерживать Украину в этом конфликте, заявили 6% опрошенных. Еще 37% высказали мнение, что Россия не должна поддерживать никого.

41% поддержки ДНР и ЛНР – это довольно много, считает социолог «Левада-центра» Степан Гончаров, отмечая в то же время, что к идее присоединить Донбасс россияне уже остыли.

В марте ВЦИОМ проводил опрос, согласно данным которого, 25% россиян считают, что Россия должна признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а 24% – что Россия должна присоединить их. По мнению 30% опрошенных, Москва должна не вмешиваться и соблюдать нейтралитет, сообщал ВЦИОМ.

Выбор редактора
Политика
Новости

Минобороны снизило затраты на армию в условиях сокращения финансирования

Интерфакс
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Благодаря оптимизации расходов Минобороны компенсировало негативный эффект от снижения бюджетного финансирования армии. Как передает «Интерфакс», это газете «Красная звезда» сообщила замминистра обороны Татьяна Шевцова. Она признала, что снижение госрасходов на оборону создает определенные трудности для ведомства, однако это не привело к снижению обороноспособности страны.

«В 2016 г. в рамках реализации программы "Эффективная армия" прямое снижение затрат составило порядка 14,2 млрд руб., а косвенный эффект – не менее 22,5 млрд руб.», – сообщила Шевцова. Основное направление программы, по ее словам, – «это повышение эффективности расходования средств за счет снижения трудоемкости и энергоемкости процессов», связанных с обеспечением жизнедеятельности войск.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее отмечал, что «Эффективная армия» помогла сэкономить более 80 млрд руб. По его словам, российские военные расходы в 11 раз меньше расходов на армию США. Содержание одного военнослужащего стоит российскому бюджету $54 000 в год.

Выбор редактора
Загрузить ещё
Preloader more
Фото