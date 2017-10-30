Максимальный размер декретных составит более 282 000 рублей в 2018 году

Политика

Новости

Фельгенгауэр написала первый пост в Facebook после нападения

Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр написала первое обращение в соцсетях после нападения. Она опубликовала пост в Facebook со словами благодарности врачам, коллегам, спасшим ее охранникам и чиновникам. В частности, она поблагодарила пресс-секретаря мэрии Москвы Гульнару Пенькову и пресс-секретаря вице-премьера Ольги Голодец Алексея Левченко. Адвоката Сергея Бадамшина, который представляет журналистку как потерпевшую сторону в деле напавшего на нее Бориса Грица, она поблагодарила за чувство безопасности. Журналистов она поблагодарила за проявленную деликатность и солидарность.

«Это не банальная вежливость или формальность. Это история о том, что за свою жизнь нужно бороться. Нужно драться. И жизни нужно спасать. Все мои благодарности адресованы людям неравнодушным и отважным. Честно говоря, я сама от себя не ожидала, что смогу так отчаянно сражаться за свое право жить. И я не была бы такой сильной, если бы не все вы, которым я говорю спасибо. Потому что, когда ты боец и когда есть люди, готовые бороться за тебя, вот тогда получается история со счастливым концом. История о том, как девочка побеждает маньяка», – написала Фельгенгауэр.

Журналистка получила удар ножом в горло в помещении редакции «Эха» в минувший понедельник. По обвинению в покушении на убийство задержан гражданин Израиля и России Борис Гриц. Он утверждал, что Фельгенгауэр преследует его телепатически.

Потерпевшую прооперировали в институте им. Склифосовского в тот же день, главред радиостанции Алексей Венедиктов отмечал, что организовать госпитализацию в НИИ удалось в том числе благодаря быстрой помощи мэрии Москвы и вице-премьера Голодец. В конце прошлой недели Фельгенгауэр разрешили писать сообщения в соцсетях. Разговаривать она уже может, но врачи ей рекомендуют молчать и беречь связки. С 30 октября Венедиктов обещал разрешить ей начать работать дистанционно, решать организационные вопросы.

После нападения на Фельгенгауэр главред «Эха» решил эвакуировать из страны из соображений безопасности и ведущую эфира Ксению Ларину.

Что случилось в редакции «Эха Москвы»