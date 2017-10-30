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Климкин анонсировал представление во вторник в ООН резолюции о правах человека в Крыму

Украина во вторник собирается представить в ООН резолюцию «Положение о правах человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе». Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Альфонсо Дастисом в Киеве.

По его словам, этот документ должен «осудить действия Россия по недопуску международных организаций и гуманитарных организаций» в Крым, а также призвать страну «исполнять решение международного суда в Гааге».

Климкин отметил, что украинская сторона уже согласовала подходы по поддержке этой резолюции со своими партнерами.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, не стоит проводить параллель между объявившей независимость от Испании Каталонией и Крымом «из-за отсутствия в первом случае военного присутствия».

«Конечно, эти вопросы в некотором роде схожи – и там и там есть угроза территориальной целостности наших государств. В этом плане наши позиции солидарны в отношении друг друга», – сказал в свою очередь Дастис.