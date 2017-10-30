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Политика
Новости

«Ивантеевскому стрелку» предъявлено обвинение в покушении на убийство и в хулиганстве

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Подростку, который напал на учительницу школы №1 в подмосковной Ивантеевке, предъявлено обвинение по двум статьям. Об этом сообщила во вторник «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Так, ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 105 (Покушение на убийство двух или более лиц в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений) УК России и ч. 3 ст. 213 УК России (Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств).

5 сентября учащийся 9-го класса школы №1 в Ивантеевке пришел на урок с пневматической винтовкой. Он нанес травмы своей учительнице кухонным топориком, а потом устроил в классе взрывы и стрельбу. Пострадали четыре человека, из них трое детей.

В конце сентября стало известно, что Росгвардия начала работу над законопроектом об ужесточении контроля за пневматическим оружием. Ведомство планирует «завести оборот пневматического оружия в управляемый режим», какой был бы близок к режиму контроля за огнестрельным оружием.

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Политика
Новости

Путин отметил сокращение количества НКО – иностранных агентов вдвое за последний год

Интерфакс/Ведомости
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Количество некоммерческих организаций (НКО), которые признаны в России иностранными агентами, за последний год сократилось вдвое. Это составляет 0,39% от всех российских НКО. Об этом сообщил в понедельник президент России Владимир Путин.

Путин уточнил, что количество НКО сократилось со 165 до 89. Он отметил, что в этом году в реестр «внесено в четыре раза меньше организаций, чем в 2016 г.». Такого результата удалось достигнуть благодаря изменению позиций некоммерческих организаций, пояснил он.

Президент подчеркнул, что для исключения из реестра надо или прекратить заниматься политической деятельностью, или отказаться от получения иностранного финансирования.

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Бизнес
Новости

Ввоз гранатов и баклажанов в Россию разрешен с 27 турецких предприятий

Ведомости
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Россельхознадзор разрешил поставки гранатов и баклажанов с 30 октября с 27 турецких предприятий. Об этом говорится на сайте ведомства.

Россельхознадзор опубликовал полный список турецких компаний: 20 компаний из них занимаются поставками гранатов, четыре и гранатов, и баклажанов, еще три компании поставляют только баклажаны.

Решение о возобновлении поставок принято по итогам визита специалистов Россельхознадзора в сентябре-октябре этого года на турецкие предприятия.

Ранее официальный представитель ведомства Юлия Мелано говорила, что Россия разрешит турецким компаниям поставки баклажанов и гранатов с 30 октября.

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Финансы
Новости

ЦБ вернул санируемому «Пересвету» право обслуживать счета ОПК

Интерфакс
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ЦБ вернул «Пересвет» в список банков, в которых могут открывать счета и депозиты предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также их дочерние компании. Об свидетельствует информация на сайте Банка России. ЦБ указал «Пересвет» как банк, который находится под прямым или косвенным контролем государства.

«Пересвет» перестал удовлетворять требованиям для открытия счетов и привлечения на депозиты средств предприятий ОПК в октябре 2016 г., когда ЦБ ввел в банк временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

В апреле этого года ЦБ решил санировать «Пересвет» через конвертацию обязательств банка в капитал. Санатор – подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов, в июне он получил 99,9% в капитале «Пересвета» – после дополнительной эмиссии акций на 10 млн руб.

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Политика
Новости

Путин назвал странной линию защиты Никиты Белых

Ведомости
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Президент Владимир Путин назвал странными объяснения, данные в суде обвиняемым во взяточничестве экс-губернатором Кировской области Никитой Белых.

«Согласитесь, странным является объяснение, согласно которому губернатор региона берет деньги у предпринимателя, и не у себя в Кировской области, а в Москве, и не у себя в кабинете, а в ресторане», — заметил президент в ответ на заявление правозащитницы Людмилы Алексеевой на заседании Совета по правам человека в понедельник.

Алексеева во время своего выступления заявила, что знает Белых много лет и готова поручиться, что он взяток не брал: «Не такой человек». Комментируя дело Белых, Путин оговорился, что не хочет предвосхищать решение суда в отношении бывшего губернатора.

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Бизнес
Новости

«Люксор» опроверг информацию в СМИ о задержании совладельца компании

РИА Новости
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Сеть кинотеатров «Люксор» опровергла информацию в СМИ о задержании совладельца компании, гендиректора ЗАО «Синемаменеджмент» Евгения Ленского за неуплату налогов. Как уточнили в компании, часть долга перед налоговыми службами уже погашена, на данный момент Ленский сотрудничает с ФНС для скорейшего погашения оставшейся суммы задолженности.

В компании признали, что в 2017 г. налоговая служба провела плановую проверку ЗАО «Синемаменеджмент». После этого была доначислена сумма налогов за последние три года. «Ни о каких задержаниях либо иных мерах пресечения лично Евгения Ленского речи не идет», - заявили в компании.

Ранее в управлении СКР по Москве рассказали, что Ленский является фигурантом уголовного дела за неуплату налогов на общую сумму 24 млн руб. по статье «неисполнение обязанностей налогового агента».

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Политика
Новости

Бывшего сенатора Джабраилова будут судить за стрельбу в отеле Four Seasons

Интерфакс/Ведомости
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Тверской суд Москвы займется делом экс-сенатора от Чечни Умара Джабраилова по факту стрельбы в московском отеле Four Seasons. Об этом рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Дата заседания по этому делу еще не назначена.

Ранее источник агентства говорил, что Джабраилову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 213 УК России (хулиганство, совершенное с применением оружия). Свою вину он не признал.

26 октября стало известно, что Тверской суд Москвы оштрафовал на 4000 руб. Джабраилова за употребление наркотиков.

Экс-сентанор был задержан 29 августа в отеле Four Seasons в центре Москвы. СМИ писали, что он несколько раз выстрелил из пистолета в потолок в своем номере. При этом никто не пострадал. После задержания, допроса и следственного эксперимента Джабраилов был отпущен под подписку о невыезде.

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Политика
Новости

Генпрокуратура требует от Ростехнадзора обеспечить соблюдение прав предпринимателей в ходе проверок

Ведомости
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Генпрокуратура потребовала от Ростехнадзора устранить нарушения, допущенные территориальными подразделениями службы в ходе проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Как выяснилось, вопреки требованиям закона сотрудники ведомства продолжают требовать у предпринимателей документы, уже имеющиеся в распоряжении контрольного органа, запрашивают информацию об устранении нарушений, выявленных в ходе другой проверки, наконец — поводом для проверки остаются анонимные сообщения (поправки в закон, запрещающие контролерам визиты на предприятия на основании анонимных сообщений, действуют с июля 2016 г.). Например, по анонимному сообщению руководитель Западно-Уральского управления Ростехнадзора в феврале этого года распорядился провести внеплановую выездную проверка деятельности АО «Уфимский тепловозоремонтный завод».

Выявлены также случаи неполного внесения либо невнесения Ростехнадзором информации о планируемых проверках при формировании ведомством соответствующего реестра, сообщает надзорное ведомство. Невнесение в Единый реестр проверок данных о проводимых проверках и об их результатах ограничивает доступ субъектов предпринимательства к такой информации и нарушает провозглашенный в законе принцип защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подчеркивают в Генпрокуратуре.

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Политика
Новости

Матвиенко назвала фальстартом объявление об участии в выборах до объявления их даты

Интерфакс/Ведомости
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Претенденты на пост президента России, объявившие о планах баллотироваться, поторопились, так как Совет Федерации еще не объявил дату выборов, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.

«Немножко фальстарт у тех, кто заявляется уже на президентские выборы», - отметила она, добавив, что «все-таки надо дождаться назначения даты выборов, а затем уже официально стартовать».

Так она прокомментировала планы телеведущей Екатерины Гордон баллотироваться на выборах президента. Ранее о намерении принять участие в выборах президента заявила Ксения Собчак, а также политконсультант Станислав Белковский, но позднее он решил сотрудничать со штабом Собчак.

Совет Федерации объявит дату президентских выборов в период с 8 по 15 декабря.

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика

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Бизнес
Новости

Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 30 октября 2017 года

Ведомости
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Политика

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США, готов предъявить первые обвинения по этому делу. Хотя пока неизвестны суть обвинений и то, на кого они направлены. Это может стать известно в понедельник читать на WSJ.com

Люди, стоящие за связанными с Россией аккаунтами в Facebook, помогали организовывать в США демонстрации по поводу горячих вопросов. При этом они сотрудничали с обеими сторонами конфликтов читать на WSJ.com

Ксения Собчак вряд ли победит на президентских выборах в России, но ее позиция может сделать их необычными читать на FT.com

Испанское правительство в понедельник начало брать контроль над Каталонией, не встречая большого сопротивления. Сепаратистские партии, по-видимому, примут участие в досрочных выборах в регионе, которые должны состояться уже через восемь недель читать на FT.com

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани уйдет со своего поста на этой неделе. Всего месяц назад регион проголосовал на референдуме за независимость от Багдада, но теперь надежды курдов на это разрушены читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы номинировать на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) ее управляющего Джерома Пауэлла. О своем выборе он может объявить в четверг читать на WSJ.com читать на FT.com

Итальянские компании стремятся тесно сотрудничать с Россией несмотря на санкции. Это подчеркивает итальянско-российская деловая конференция, состоявшаяся в Вероне в октябре читать на FT.com

Программа покупки гособлигаций ЕЦБ помогла Италии ускорить экономический рост, но страна за это время не провела структурных реформ. Теперь ЕЦБ готовится сократить денежное стимулирование, и Италии предстоит к этому приспособиться читать на WSJ.com

Индустрия

Нидерландский производитель красок Akzo Nobel и его американский конкурент Axalta Coating Systems подтвердили, что ведут переговоры о слиянии. Их совокупная рыночная капитализация равна около $30 млрд читать на WSJ.com

Совет директоров General Electric не знал, что теперь уже экс-гендиректора Джеффа Иммельта во время перелетов регулярно сопровождал дополнительный самолет. Это происходило несмотря на требования инвесторов сократить расходы читать на WSJ.com

Японская Kobe Steel отменила прогноз своих годовых финансовых результатов и не станет платить промежуточных дивидендов из-за скандала вокруг качества ее продукции читать на WSJ.com читать на FT.com

Участники ежегодной конференции, устраиваемой Лондонской биржей металлов, в этот раз должны быть настроены более оптимистично, чем в предыдущие годы. Это связано с высоким спросом на металлы, необходимые для электромобилей читать на FT.com

Автомобили

Китайские технологические гиганты Baidu, Alibaba и Tencent конкурируют в разработке инноваций для автомобилей. Они хотят сделать из них «смартфоны на колесах» читать на FT.com

Toyota разрабатывает виртуального помощника Yui, чтобы оснащенные искусственным разумом автомобили могли общаться с водителями читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Стоимость нефти Brent в понедельник днем продолжает находиться выше $60 за баррель. В пятницу она превысила эту отметку впервые за два года благодаря оптимизму инвесторов по поводу сокращения нефтедобычи ОПЕК читать на WSJ.com

Норвежская Statoil продолжит искать нефть в Арктике несмотря на разочаровывающие результаты бурения в этом году читать на FT.com

Финансы

Финансовые рынки по всему миру бьют рекорды, поскольку оптимистично настроенные инвесторы готовы приобретать активы, которые хоть немного снизились в цене. Благодаря этому стоимость активов почти немедленно восстанавливается читать на WSJ.com

Размер активов под управлением инвесткомпаний в мире вырастет более чем на 70% до $145 трлн к 2025 г., по оценкам PwC читать на FT.com

HSBC получил чистую прибыль в III квартале благодаря сильному росту выручки. Сосредоточенность банка на азиатском рынке приносит результат читать на WSJ.com читать на FT.com

Технологии

Представители Facebook, Google и Twitter на этой неделе впервые ответят на публичных слушаниях на вопросы властей США о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы читать на FT.com

Facebook трудно бороться со злоумышленниками, использующими ее платформу в плохих целях. Поэтому давление на нее со стороны властей, регуляторов и активистов растет читать на WSJ.com

Все больше компаний используют технологии искусственного интеллекта, чтобы защититься от хакеров. Это связано с нехваткой экспертов по кибербезопасности читать на WSJ.com

Военные уже давно используют дронов. Теперь армии разных стран все больше применяют беспилотную технику, например танки, для выполнения заданий на земле читать на WSJ.com

Крупный план

Хоть у властей США и нет претензий к Amazon в связи с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы, она тоже может привлечь их внимание. Доминирование Amazon в бизнесе растет на фоне развития цифровых технологий, поэтому у нее могут возникнуть проблемы с антимонопольными органами читать на FT.com

Потребительский рынок

Constellation Brands, владеющая пивным брендом Corona, инвестирует $200 млн в канадскую Canopy Growth, выращивающую коноплю. Constellation планирует выпускать содержащие ее напитки читать на WSJ.com

Менеджмент

Западные компании идут на компромиссы, чтобы вести бизнес в Китае. Среди их местных сотрудников есть много членов коммунистической партии КНР. Поэтому компании позволяют партии проводить для них политические лекции в рабочее время, а сотрудники с гордостью размещают коммунистическую символику на рабочем месте читать на WSJ.com

Некоторые компании используют искусственный интеллект, чтобы помочь своим сотрудникам найти новую работу внутри организации. Но не всем нравится эта технология читать на FT.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.

Недвижимость
Новости

Собянин обещал реконструировать Северный речной вокзал за два года

Интерфакс
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В Москве в ближайшие два года будет реконструирован Северный речной вокзал. Как передает «Интерфакс», это мэр города Сергей Собянин сказал телеканалу «Москва 24». Он напомнил, что город попросил передать ему этот объект, чтобы отреставрировать здание и благоустроить соседний парк. Там будет восстановлено историческое здание и комфортное городское пространство, пообещал мэр.

Вокзал, пирс, привокзальную площадь и парк обещают полностью обновить с сохранением исторического облика. Работы пройдут за счет города, после реконструкции Северный речной вокзал останется в собственности столичной мэрии.

В начале сентября ГУП «Мосгортранс» сообщил, что скоро начнет реставрацию объекта. В результате предприятие рассчитывало создать единую схему организации движения и комплекс обслуживания как пассажиров водного транспорта, так и посетителей прилегающего парка. Сотрудники Мосгортранса уже начали разрабатывать единую концепцию восстановления главного здания, инженерных коммуникаций и прилегающих территорий, говорил тогда замгендиректора предприятия Алексей Шуганцев.

Северный речной вокзал строился с 1932 по 1937 гг. по проекту архитекторов Алексея Рухлядева и Владимира Кринского. Здание украшает шпиль со звездой, снятой со Спасской башни Кремля.

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Бизнес
Новости

Яровая предложила регионам утверждать реестры организаторов детского отдыха

ТАСС
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В Госдуму внесен законопроект, который должен повысить безопасность детей во время организованного отдыха и усовершенствовать услуги, которые оказывают организаторы отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Как передает ТАСС, внесла законопроект вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Она предложила сделать обязательным заключение типового договора, который с организаторами отдыха будут подписывать родители детей и в которым будет полная информация об условиях отдыха.

Также Яровая предложила обязать администрации регионов публиковать в интернете списки учреждений, обеспечивающих детский отдых. Семьи смогут узнать, какие организации оказывают эти услуги на законных основаниях, пожаловаться на оказанные услуги и попросить особого контроля за организацией. Как объяснили в пресс-службе депутата, поправки предполагают введение новой формы общественного контроля за работой региональных чиновников по организации детского отдыха. Затрат на обратную связь с родителями не потребуется, «данная информация может быть включена в региональную электронную программу правительств», считает Яровая.

Также она предложила утвердить в регионах рекомендуемые туристические маршруты для организованных групп детей и публиковать эти перечни. Родители должны знать об особенностях природных, климатических условий в регионе, зонах повышенного риска, необходимости в специальных навыках и снаряжения для прохождения маршрута, чтобы оценивать готовность ребенка к такому путешествию, считает вице-спикер.

По мнению Яровой, задача закона - обеспечить родителей исчерпывающей информацией об условиях отдыха ребенка в конкретном месте и об организаторах, чтобы они могли принять решение, исходя из особенностей ребенка и из требований безопасности. «Кроме того, взаимоотношения семьи и организации, обеспечивающей отдых ребенка, должны быть защищены законом и носить правовой характер», - добавила она. В пресс-службе депутата напомнили, что она заявила эту инициативу 29 мая на заседании координационного совета при президенте по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г. Законопроект поддержали участники совета, Минтруда и думская фракция «Единой России».

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