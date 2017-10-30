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Журналистка «Эха Москвы» Фельгенгауэр не знала напавшего на нее с ножом мужчину

Заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр сообщила следователям, что она не знала напавшего на нее с ножом мужчину. Об этом рассказал «Интерфаксу» ее адвокат Сергей Бадамшин.

По ее словам, обвиняемый Борис Гриц «хотел не просто напасть на нее, а убить». Адвокат добавил, что здоровье журналистки улучшается, но этот процесс будет длительным.

Нападение на журналистку произошло 23 октября в помещении радиостанции «Эхо Москвы». Неизвестный прорвался в редакцию и нанес Фельгенгауэр удар ножом в шею. Журналистка была госпитализирована в Институт им. Склифосовского. Там ее прооперировали.

Основная версия покушения на убийство Фельгенгауэр связана с психическим состоянием Бориса Грица. «Поведение в момент задержания и допроса Грица явно свидетельствует как минимум о его неуравновешенности и психической нестабильности», - сказали ранее в Следственном комитете России.