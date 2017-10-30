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Защита обжаловала домашний арест директора РАМТ Апфельбаум по делу «Седьмой студии»

Сторона защиты обжаловала домашний арест директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум, которая была ранее задержана по делу «Седьмой студии». Об этом рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева в понедельник.

На прошлой неделе Басманный суд Москвы отправил Апфельбаум под домашний арест до 26 декабря. Она стала шестой обвиняемой по так называемому уголовному делу «Седьмой студии».

По версии следствия, Апфельбаум во время работы в Минкультуры вступила в сговор с художественным руководителем «Седьмой студии» Кириллом Серебренниковым и в 2011-2014 гг. от имени ведомства подписывала с этой организацией соглашения о предоставлении средств из бюджета в сумме свыше 214 млн руб.

Она также обеспечивала согласование поступавшей по итогам их исполнения отчетной документации, которая содержала завышенные данные о количестве и стоимости проводимых студией мероприятий.

Таким образом, уверяет следствие, Апфельбаум способствовала хищению Серебренниковым и другими лицами 68 млн руб. из бюджета.