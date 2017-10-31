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Основатель работавшей с Манафортом фирмы заявил об отставке

Тони Подеста, старший брат главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон, основатель и глава лоббистской фирмы Podesta Group, заявил о прекращении своей работы, сообщает Reuters. Это произошло 30 октября, в день предъявления экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту 12 обвинений. Собеседники издания Politico утверждают, что группу возглавила исполнительный директор Кимберли Фриттс.

Расследованием в отношении Манафорта, которое привело и в офис Podesta Group, занимается спецпрокурор по России Роберт Мюллер. По данным следствия, в 2012–2014 гг. Манафорт организовал PR-кампанию в интересах Украины, возглавляемой тогда пророссийским президентом Виктором Януковичем. Продвижение ее интересов велось через неправительственный фонд European Centre for a Modern Ukraine, а в числе получателей выплат значилась в том числе Podesta Group.

Ранее Podesta Group предоставляла в минюст информацию, из которой следовало, что в 2012 г. она сотрудничала с той же пророссийской украинской фирмой Mercury LLC, с которой работал и Манафорт. Эта группа вчера также заявила о сотрудничестве с командой Мюллера. Никаких обвинений ни в адрес Podesta Group, ни в адрес Mercury LLC выдвинуто не было.

Podesta Group считается лоббистской фирмой, работающей в основном на демократов, Mercury – на республиканцев. Последняя является «дочкой» Omnicom Group. Другое подразделение этой же группы – Ketchum – до 2014 г. продвигало имидж России в США и Европе.