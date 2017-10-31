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Известный бельгийский адвокат рассказал о встрече с Пучдемоном в Брюсселе

Отправленный в отставку экс-президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон приехал в Брюссель. Как передает ВВС, это заявил адвокат Пол Бекэрт, он утверждает, что они встретились очно 30 октября и Пучдемон его нанял. По словам Бекэрта, политик прибыл в Бельгию не для того, чтобы просить убежища, в этом отношении еще не принято никакого решения. Пока они обсуждали, как готовиться юридически к возможным действиям Мадрида.

Бекэрт специализируется на вопросах предоставления убежища в Бельгии, отмечает издание Le Soir. Ранее он представлял интересы басков, предполагаемых участников сепаратистской группировки ETA. Сам адвокат напомнил, что работал с басками, которым грозила экстрадиция, больше 30 лет, поэтому, как он предполагает, Пучдемон обратился именно к нему.

Правительство Испании окончательно ввело прямое управление в Каталонии 30 октября, отправив в отставку региональных чиновников и распустив женералитет до досрочных выборов 21 декабря. Пучдемон 28 октября заявил, что не признает решения испанских властей, тогда как другие каталонские лидеры не стали оспаривать решения Мадрида. 30 октября Пучдемон опубликовал в Instagram фотографию голубого неба и горгулий на крыше дворца правительства Каталонии в Барселоне, подписав ее пожеланием доброго дня со смайликом.

Генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса в понедельник заявил о подаче иска против политиков, имеющих отношение к провозглашению независимости Каталонии по обвинениям в мятеже, сепаратизме и растрате госсредств. Всего обвиняемых 20: 14 бывших депутатов парламента и шестеро членов президиума.

Если Пучдемона признают виновным по всем трем статьям, ему грозит максимальный срок тюремного заключения, предусмотренный законом Испании, – 30 лет, писала The Telegraph.