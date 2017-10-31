Лавров подтвердил приезд Макрона на Петербургский экономический форум
Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается приехать в Россию и в том числе принять участие в Петербургском экономическом форуме в мае 2018 г., заявил руководитель российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, Макрон принял это приглашение. Как передает «Интерфакс», этой информацией министр поделился с участниками Ассоциации европейского бизнеса в России.
О том, что Макрон может стать главным иностранным гостем Петербургского международного экономического форума в мае 2018 г., ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на французские дипломатические источники. Позднее это подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков, отметив, что не исключен и отдельный визит французского президента в Россию еще до форума. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер передал Макрону приглашение посетить Россию 29 мая в Версале, на их первой встрече. Он подтвердил, что возможность участия президента Франции в ПМЭФ-2018 обсуждается, но посоветовал пока «не забегать вперед».
Елисейский дворец 9 октября подтвердил, что Макрон действительно собирается посетить Россию в первой половине 2018 г., но сроки визита не уточнил.
Про нового посла России в Париже Алексея Мешкова Лавров рассказал, что целью дипломата будет укрепление стратегического, привилегированного партнерства двух стран. Посол «будет работать над тем, чтобы сегодняшняя конъюнктура не вмешивалась в процессы обеспечения национальных интересов российского и французского народов», добавил министр и отметил, что видит попытки внедрить эту конъюнктуру в повседневную жизнь.