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Политика
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Ведущая «Эха Москвы» Ксения Ларина временно покинула Россию

Ведомости
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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов написал в Twitter о том, что сотрудница радиостанции Ксения Ларина временно уехала из России.

«Всё. Ларина временно уехала из страны», - написал он.

После нападения на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Венедиктов выступил с критикой федеральных телеканалов. Он считает, что критика работы сотрудников радиостанции может представлять для них опасность. По этой причине Венедиктов принял решение об «эвакуации» из страны Лариной.

По его словам, она уедет из России как «минимум на полгода», пока ей не будет гарантирована безопасность в России. В ближайшее время она будет вести передачи на радиостанции удаленно.

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Стиль жизни
Новости

Актера Кевина Спейси лишили премии «Эмми»

Ведомости
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Международная академия телеискусств, вручающая премию «Эмми», не будет вручать Кевину Спейси премию в 2017 г. из-за обвинения актера в домогательствах.

«Международная академия объявила, что в связи с последними событиями не будет вручать Кевину Спейси International Emmy Founders Award в 2017 г.», - говорится в Twitter-аккаунте премии.

Актера должны были наградить на церемонии вручения 45-й ежегодной международной премии «Эмми» -International Emmy Founders Award - в Нью-Йорке 20 ноября. Последними лауреатами Founders Award стали Стивен Спилберг, Джей Джей Абрамс, Мэтью Вайнер, Говард Стрингер и Шонда Раймс, сообщает Variety.

Ранее Спейси признался в нетрадиционной ориентации и принес извинения актеру Энтони Рэппу, который ранее обвинил Спейси в домогательствах. Рэпп, которому сейчас 46 лет, заявил, что Спейси пытался соблазнить его на вечеринке в 1986 г.

Позже стало известно, что руководство Netflix решило сделать шестой сезон сериала «Карточный домик» последним. Его выход запланирован на 2018 г. Спейси сыграл в этом сериале президента США. За эту роль он получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в телевизионном сериале – драма» и две премии Гильдии киноактеров США.

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Политика
Новости

СМИ: на Украине после обысков задержан сын Авакова

Ведомости
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Бывший советник министра внутренних дел Украины Илья Кива рассказал о том, что после обысков был задержан Александр Аваков - сын министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Обыски проводили сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом Кива рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Его сына Александра должны направить в суд. Его хотят лишить свободы, чтобы манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение», - уточнил Кива. Он утверждает, что обыск не принес никаких результатов, в связи с этим у Александра Авакова изъяли телефоны и планшеты. «Знаю это на 100%, потому что нахожусь на прямой связи», - добавил он.

Арсен Аваков подтвердил информацию об обысках «Украинской правде». «Да, пришли к сыну с обысками», - сказал он изданию.

Украинские СМИ пишут, что обыски с большой долей вероятности проводились в рамках расследования хищений в особо крупных размерах и злоупотребления служебным положением при закупке структур МВД по завышенной цене 6000 тактических рюкзаков для нужд АТО. Закупка была проведена в конце 2014 – в начале 2015 г. Расследование идет уже год. В феврале 2016 г. в СМИ появилось видео, на котором человек, внешне похожий на Александра Авакова обсуждает с внешне похожим на бывшего замминистра Сергея Чеботаря поставку партии рюкзаков.

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Экономика
Новости

Россия поднялась на 35-е место в рейтинге Doing Business

ТАСС/Ведомости
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Россия поднялась на 35-е место в рейтинге Doing Business, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на встрече президента с членами правительства. По его словам, Россия поднялась на пять позиций по сравнению с результатами прошлого года.

В октябре прошлого года сообщалось, что в рейтинге Doing Business – 2017 (составляется группой Всемирного банка) Россия поднялась сразу на 11 ступеней – с 51-го на 40-е место среди 190 стран. Но если сделать поправку на изменение методики и пересчитать прошлогодний результат по новой методике, он оказался бы гораздо лучше – 36-е место, а значит, страна не поднялась, а даже упала на четыре позиции. Подняться выше в рейтинге России тогда помешал недостаток реформ.

Путин майскими указами 2012 г. поставил задачу достичь 20-й строчки в рейтинге Doing Business к 2018 г. В 2012 г. Россия занимала 120-ю строчку рейтинга.

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Экономика
Новости

Правительство предоставило «Роснано» госгарантии по кредитам на 21,1 млрд рублей

Интерфакс
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Правительство в 2017 г. предоставило АО «Роснано» гарантии по кредитам на общую сумму 21,1 млрд руб. Как сообщает ТАСС, это следует из распоряжения кабмина. Госгарантии предоставляются по кредитам, которые корпорация берет у четырех банков: Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (кредит на 5 млрд руб.), Совкомбанка (10 млрд руб.), банка «Санкт-Петербург» (5 млрд руб.) и банка «Ак Барс» (1,1 млрд руб.).

Средства, которые «Роснано» привлечет под госгарантии, смогут пойти на инвестпроекты в сфере нанотехнологий и на финансирование создаваемых в России или за рубежом инвестфондов нанотехнологий.

Проект постановления правительства о госгарантиях корпорации по кредитам на сумму 21,1 млрд руб. был опубликован в марте 2017 г. Тогда постановление не было подписано.

В проекте бюджета на 2018 г. говорится, что «Роснано» может получить госгарантии по кредитам на 13,4 млрд руб. Эти госгарантии могут быть выданы по кредитам Внешэкономбанка, другого российского банка или по рублевым облигациям.

«Роснано» получает госгарантии по кредитам каждый год. В 2007-2015 гг. общий объем господдержки компании составил 312 млрд руб.: 101 млрд руб. составили взносы в капитал, 182 млрд руб. - госгарантии, 29 млрд руб. - финансирование Фонда инфраструктурных и образовательных программ. В 2016 г. корпорация получила госгарантии на 35,5 млрд руб. Предполагалось, что с 2016 г. «Роснано» лишится господдержки, в том числе и в форме гарантий по кредитам. Но предправления «Роснано» Анатолий Чубайс попросил государство продолжить помогать корпорации, поскольку кризис замедлил развитие портфельных компаний и отодвинул сроки выхода «Роснано» из их капитала, а охлаждение в отношениях с Западом заставило отказаться от планов создания совместных инвестфондов с западными партнерами.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 31 октября 2017 года

Ведомости
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Политика

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США, в понедельник предъявил обвинения Полу Манафорту и еще двум бывшим помощникам Дональда Трампа. Обвинения касаются не только предвыборной кампании читать на WSJ.com читать на FT.com

Как Пол Манафорт прошел путь от работы на Виктора Януковича до фигуранта скандала о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США читать на FT.com

Отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон во вторник проведет пресс-конференцию в Брюсселе. Растут слухи, что он и другие бывшие члены правительства Каталонии попросят политического убежища в Бельгии, так как испанская прокуратура хочет предъявить им обвинения в мятеже и растрате государственных средств читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Соотношение долга к ВВП у развивающихся стран в этом году может снизиться впервые с 2011 г., прогнозирует JPMorgan. Это связано с уменьшением корпоративных займов читать на FT.com

МВФ ухудшил прогноз экономического роста стран Персидского залива до 0,5% в этом году на фоне низких цен на нефть. Но фонд прогнозирует, что рост ускорится до 2,2% в 2018 г. читать на FT.com

Китай дал понять, что смягчит неофициальную экономическую блокаду южнокорейских компаний, связанную с планами Сеула разместить американскую систему ПРО. Это дипломатическая победа для Южной Кореи читать на FT.com читать на WSJ.com

Прибыль центробанка Швейцарии составила почти $33 млрд в III квартале благодаря инвестициям в иностранные акции и облигации. Но центробанк не может продать часть этих активов и вернуть деньги домой, ведь это должно привести к укреплению швейцарского франка читать на WSJ.com

Индустрия

Искусственно выращенные бриллианты представляют угрозу для крупных добытчиков алмазов. По прогнозам Citi, рыночная доля искусственных бриллиантов вырастет с нынешних примерно 2% до 10% к 2030 г. читать на FT.com

Сложная отчетность General Electric ставит инвесторов в замешательство. Так, компания использует сразу четыре разных показателя прибыли на акцию читать на WSJ.com

Airbus сообщила американским регуляторам о нарушениях в поданной им документации, касающейся сделок в оборонном секторе. Также компания отчиталась о результатах за последний квартал и предупредила, что не выполнит цель по поставкам самолетов A320neo в этом году читать на WSJ.com

Автомобили

Waymo, принадлежащая Alphabet и занимающаяся разработкой самоуправляемых автомобилей, продемонстрировала пользовательский интерфейс, который должен убедить пассажиров в безопасности этих автомобилей читать на WSJ.com читать на FT.com

Tesla стремится нарастить объемы производства электромобиля Model 3, чтобы выполнить свои амбициозные цели. Но этому может помешать недовольство ее рабочих условиями труда читать на WSJ.com

Энергоресурсы

BP объявила о возобновлении программы выкупа акций на фоне хороших результатов в III квартале. Компания дает понять, что все комфортнее чувствует себя при нынешних ценах на нефть читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

Президент США Дональд Трамп скоро должен объявить номинанта на пост председателя Федеральной резервной системы. Как показывает история, инвесторам сложно заработать, делая ставку на предполагаемые действия нового председателя, даже если они знают, кто им станет читать на WSJ.com

Консалтинговая компания McKinsey начала скрытный процесс выбора своего нового руководителя. Для этого более 500 старших партнеров McKinsey собрались в Лондоне читать на FT.com

МВФ предупредил, что рост популярности экзотических финансовых продуктов, связанных с волатильностью на фондовом рынке, создает неизвестные риски и может привести к сильному шоку на финансовых рынках. По оценкам МВФ, размер инвестиций в такие активы достиг примерно $500 млрд читать на FT.com

Dow Jones Industrial Average в октябре рос сильнее индексов S&P 500 и Nasdaq, так как акции конгломератов подорожали благодаря восстановлению мировой экономики читать на WSJ.com

Котировки акций компаний, чьи результаты превзошли прогнозы в III квартале, растут сильнее, чем у превзошедших прогнозы во II квартале. Аналитики объясняют это улучшением экономического и политического фона читать на WSJ.com

Технологии

Представители Facebook, Twitter и Google во вторник выступят на слушаниях перед властями США по поводу предполагаемого вмешательства России в президентские выборы. По оценкам Facebook, около 126 млн американцев видели политический контент, опубликованный связанными с Россией пользователями читать на WSJ.com читать на FT.com

Украинское правительство утверждает, что оно еще в 2015 г. предупреждало Facebook о распространении Россией фейковых новостей. Но компания это опровергает читать на FT.com

Google имела большое влияние в Вашингтоне в последние годы и поддерживала демократов. Но теперь она находится под давлением со стороны республиканцев, а демократы меняют свое отношение к компании из-за подозрений, что Россия использовала ее интернет-платформу для вмешательства в президентские выборы читать на WSJ.com

Apple решила отказаться от чипов Qualcomm в следующих моделях iPhone и iPad. Ранее Apple подала в суд на Qualcomm, обвинив ее в использовании своего доминирующего положения на рынке читать на WSJ.com

Samsung Electronics второй раз подряд отчиталась о рекордной квартальной прибыли благодаря высокому спросу на ее компоненты. Компания также объявила о кадровых перестановках в руководстве ввиду отсутствия наследника империи Samsung Ли Чжэ Ёна читать на WSJ.com читать на WSJ.com читать на FT.com

Японская SoftBank отказалась от попыток осуществить слияние американских мобильных операторов T-Mobile US и Sprint, опасаясь лишиться контроля над последним читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Кристофер Бэйли уйдет с поста креативного директора Burberry читать на WSJ.com читать на FT.com

Недвижимость

Новая Зеландия запретит почти всем иностранным инвесторам покупать уже построенные дома к началу следующего года читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.

Экономика
Новости

Китай изменит систему расчета ВВП для борьбы с приписками

Интерфакс/Ведомости
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Китай с 2019 г. внедрит единую систему расчета ВВП, в соответствии с которой сбором данных будет заниматься Государственное статистическое управление (ГСУ) страны, а не местные власти, передало агентство «Синьхуа».

Причина - характерное для Китая существенное расхождение ВВП, полученного агрегированием региональной статистики, и рассчитанного по страновым данным, из-за приписок на местах. Так, в 2002 г. агрегированный ВВП Китая был на целых 10% выше, а в 2016 г. - на 3,7%.

Премьер госсовета Китая Ли Кэцян еще в 2007 г., будучи руководителем провинции Ляонин, критически высказался в адрес официальной статистики по росту ВВП. Он назвал ее искусственной, признав, что пользуется ею «только для справки», а анализирует положение в экономике при помощи индекса, состоящего из данных о потребляемой электроэнергии, грузовых железнодорожных перевозках и новых кредитах. Ранее в этом году провинция Ляонин признала, что экономические данные в регионе подделывались в период 2011-2014 гг.

Замначальника ГСУ Ли Сяочао в понедельник заявил, что расхождение данных о государственном и региональном ВВП может сказаться на верности оценки показателей регионального экономического развития и достоверности государственной статистики. ГСУ намерено координировать работу с местными властями и статистическими управлениями.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Роскомнадзор назвал участников тестирования системы запрета обхода блокировок через VPN

Ведомости
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Роскомнадзор завершает тестирование новой системы взаимодействия с крупными интернет-компаниями перед вступлением в силу запрета обхода блокировок через VPN и анонимайзеры. Закон, запрещающий таким образом обходить блокировку государством ресурсов в интернете, вступит в силу с 1 ноября.

Готовясь к этому, Роскомнадзор провел встречи с участниками рынка, на которых разъяснил новые нормы и требования законодательства, особенности их применения в отношении разных типов сервисов, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сотрудники Роскомнадзора тестировали новую схему взаимодействия с участниками рынка.

«В тестировании принимают участие АО «Лаборатория Касперского», Opera Software AS, Mail.Ru и Яндекс. Свою готовность участия в тестировании подтвердили Rambler, «Спутник», cameleo.ru и анонимайзеры - 2ip.ru, 2ip.io. Общая аудитория данных сервисов в РФ составляет около 10 млн человек», - говорится в сообщении ведомства.

Закон нужно будет выполнять по обращениям в Роскомнадзор федерального органа исполнительной власти, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации (МВД и ФСБ). Закон обяжет владельцев VPN-сервисов и анонимайзеров, а также операторов поисковых систем ограничивать доступ к запрещенным в России сайтам. Требования закона не распространяются на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления, а также на случаи использования анонимайзеров и сервисов VPN при условии, что круг пользователей заранее определен их владельцами и использование таких ПО осуществляется в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего их использование, например, в банковской деятельности.

Выбор редактора
Финансы
Новости

ЦБ сообщил о добровольном возвращении бонусов некоторыми менеджерами «Открытия»

Интерфакс
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Некоторые менеджеры банка «Открытие» добровольно вернули бонусы, полученные ими незадолго до введения временной администрации и объявления о санации. Как передает «Интерфакс», это рассказал зампред Банка России Василий Поздышев. Он напомнил, что временная администрация предлагает возвращать такие выплаты, и «есть случаи, когда возвращают».

В сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор собирается оспорить в суде бонусы менеджменту банка «Открытие» за первое полугодие 2017 г. «Решение о выплате повышенных бонусов и дивидендов за месяц-полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться в том числе как вывод активов», - объясняла она.

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Технологии
Новости

Российско-китайский инвестфонд вложился в Hyperloop

Интерфакс
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Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный Российским фондом прямых инвестиций и китайской CIC, вложился в проект Hyperloop. «Мы можем подтвердить, что РКИФ, а не только РФПИ, проинвестировал в Hyperloop, проект высокоскоростного движения, который сейчас активно развивается», - сказал сегодня гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

С 2013 г. предприниматель Илон Маск продвигает транспортную систему Hyperloop, в которой скоростное перемещение пассажирских капсул обеспечивается созданием вакуума в многокилометровой трубе. Организаторы проекта Hyperloop One привлекли инвестиции на $190 млн, полномасштабного работающего прототипа еще нет.

Группа «Сумма» инвестирует в проекты создания системы движущегося в вакууме поезда Hyperloop и продовольственного хаба в городе будущего Неоме в Саудовской Аравии вместе с РФПИ, говорил недавно владелец и председатель совета директоров группы Зиявудин Магомедов.

Также РКИФ проинвестирует в «Объединенный транспортный концессионный холдинг», созданный РФПИ и УК «Лидер» для реализации инвестпроектов в области строительства и эксплуатации автомобильных и железных дорог, городского транспорта (в том числе дублер Кутузовского проспекта), сообщил источник, близкий к сделке. Тем самым РКИФ присоединится к арабским партнерам РФПИ (суверенные фонды Саудовской Аравии и ОАЭ).

Консорциум участвует в трех инфраструктурных проектах: эксплуатация участка платной скоростной автодороги М-1 «Северный обход Одинцова»; проектирование, строительство и эксплуатация дублера Кутузовского проспекта в Москве; строительство и эксплуатация линий легкого скоростного трамвая в Санкт-Петербурге. Совокупный объем инвестиций партнеров в рамках трех проектов может составить около 13 млрд руб., сообщал ранее РФПИ.

Выбор редактора
Политика
Новости

Кириенко заявил о важности протестантской этики для России

Интерфакс
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Российские протестанты являются важной частью российского общества, а органы госвласти воспринимают протестантов «как неотъемлемую часть традиционного религиозного сообщества многонациональной России». Как передает «Интерфакс», это первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил на праздновании 500-летия Реформации.

Он напомнил, что протестанты особо ценят трудолюбие, патриотизм, нравственное поведение. «Большую роль играет протестантское общество России в социальном служении, помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, независимо от их конфессиональной принадлежности. Все эти качества крайне востребованы сегодня в нашей стране и важны для достижения успехов в быстро развивающемся мире», – сказал чиновник.

Кириенко напомнил о вкладе протестантов в процветание России, в развитие в стране науки, образования и культуры. Также он отметил, что высокий уровень, который показали протестанты при организации празднования Дня Реформации, говорит об огромном потенциале и возможностях для содействия духовному развитию российского общества «на общих для всех нас ценностях, воспринятых Россией более 1000 лет назад при принятии христианства».

Выбор редактора
Политика
Новости

Более половины россиян против запрета оскорбляющего верующих искусства

Интерфакс/Ведомости
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Большинство россиян (58%) уверены, что произведения искусства не должны запрещаться, даже если они могут оскорбить чувства верующих, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-центре». По мнению опрошенных, каждый сам должен решать, смотреть такие произведения или нет.

Почти четверть россиян – 23% – считают, что показ подобных произведений искусства нужно запрещать, затруднились с ответом 19% опрошенных.

О скандале вокруг фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя в той или иной степени осведомлены 52% россиян, 44% респондентов впервые услышали об этом.

В целом единого мнения о том, могут ли произведения искусства оскорблять чувства верующих, у россиян нет: 39% согласны с таким мнением, 34% – не согласны, 27% затруднились ответить.

Опрос был проведен 20–24 октября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

«Матильда» вышла в прокат 26 октября и еще до премьеры стала самым скандальным российским фильмом. Это история о романе будущего императора России Николая II и польской балерины Матильды Кшесинской. Против проката картины выступали защитники Николая II, самая активная из которых – депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. По ее мнению, показ фильма нарушает закон, так как оскорбляет чувства верующих: Николай II и его семья признаны РПЦ святыми.

Кто и как воевал с «Матильдой»

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