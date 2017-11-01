НАК сообщил о возможном подрыве линии газопровода в Крыму
Национальный антитеррористический комитет сообщил об обнаружении повреждение линии газопровода в Крыма, передает РИА Новости.
Инцидент произошел 31 октября около 20.00. В это время на газораспределительной станции рядом с поселком Виноградное в Алуште было зафиксировано снижение давления газа. «Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода», — говорится в сообщении ведомства. НАК прорабатывает все возможные версии инцидента, «в том числе диверсии», отмечается в сообщении.
Крым получает газ из материковой России. В конце 2016 г. президент Владимир Путин запустил газопровод, соединяющий полуостров с магистральными газопроводами в Краснодарском крае. Общая протяженность газопровода составляет 358,7 км. Энергомост начали строить после энергетической блокады Крыма в ноябре 2015 г., когда полуостров оказался полностью обесточен.