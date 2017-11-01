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На теракт в Нью-Йорке Трамп отреагировал словами о недопустимости возвращения ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости возвращения «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). «Мы не должны позволить ИГ вернуться или войти в нашу страну после нашей победы над ним на Ближнем Востоке и где бы то ни было еще. Хватит!» - написал Трамп на своей страничке в Twitter. Так он отреагировал на сообщения о теракте в Нью-Йорке, где 31 октября погибло 8 человек и 11 пострадало в результате выезда пикапа на велодорожку недалеко от Всемирного торгового центра.

Водителем пикапа оказался 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, приехавший в США в 2010 г. По данным CNN, в пикапе при нем была обнаружена записка на английском языке, указывающая на то, что теракт был совершен от имени ИГ. Сама организация пока не взяла на себя ответственность за произошедшее. Перед задержанием Саипов успел выкрикнуть «Аллах акбар!»