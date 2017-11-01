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Российский посол в США сообщил Тиллерсону об «ущербности» санкционной политики

Посол России в США Анатолий Антонов в ходе встречи в Госдепартаменте с госсекретарем Рексом Тиллерсоном заявил об «удручающем состоянии» двусторонних отношений двух стран, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря посольства Николая Лахонина. Также Антонов указал на «ущербность американской политики санкций, основанной на бездоказательных обвинениях во вмешательстве России в президентские выборы в США». Российский посол призвал США «к пересмотру данной неконструктивной линии» и напомнил об особой ответственности за международный мир, которую несут крупнейшие ядерные державы.

В ходе встречи была подчеркнута важность совместной борьбы с терроризмом «и перспектива завершения разгрома» запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Кроме того Антонов указал на важность политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Северной Кореи. «Признание ядерного статуса Пхеньяна - неприемлемо для обеих стран» - говорится в заявлении.

В сообщении о встрече на сайте Госдепартамента говорится, что стороны «обсудили необходимость восстановления территориальной целостности Украины и полное осуществление [положений] минских договоренностей». В числе других рассматривавшихся тем называется противодействие северокорейской угрозе и перспективы улучшения двусторонних отношений Росси и США.