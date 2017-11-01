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Никиты Белых возвращен в «Лефортово» после медобследования в «Матросской тишине»

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Экс-губернатор Кировской области Никита Белых переведен из тюремной больницы в «Матросской тишине» в СИЗО Лефортово, где он содержался ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката. О переводе экс-губернатора в больницу стало известно две недели назад от его адвоката. Ранее Белых неоднократно жаловался на ухудшение состояния здоровья и даже не смог принять участие в судебном заседании из-за высокого давления.

«Сегодня я навестил Никиту Юрьевича в «Лефортово», его перевели обратно в изолятор после прохождения медосмотра, результаты которого мы ждем в ближайшее время», - рассказал адвокат Белых Андрей Грохотов. Он уточнил, что подзащитный после перевозки «плохо себя чувствует».

На сегодня в Пресненском суде Москвы назначено очередное заседание по делу экс-губернатора. Как ожидается, сторона обвинения продолжит представлять свои доказательства.

Белых был арестован в июне 2016 г., он обвиняется в получении взяток в размере 200 000 евро и 400 000 евро. 5 сентября Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу. Белых свою вину отрицает.

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Среди жертв теракта на Манхэттене есть туристы из Аргентины и Бельгии

Ведомости
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В числе жертв теракта в Нью-Йорке оказалось пятеро граждан Аргентины и один гражданин Бельгии, сообщают ABC News. Также подтверждено, что граждане этих стран есть среди пострадавших. Среди раненых есть школьники и школьные учителя. Всего, по словам полицейских, на месте погибли шесть человек, еще двое умерли в больнице. Ранения и травмы получили еще 11 человек. В совершении теракта подозревается житель Тампы Сайфулло Саипов, он арендовал грузовик Home Depot и направил его во вторник днем на пешеходов и велосипедистов. Он задержан и находится в больнице.

Погибшие в теракте аргентинцы приехали в Нью-Йорк отметить 30-летие выпуска из университет. Их гибель подтвердило аргентинское консульство. Погибшие - Эрнан Диего Мендоса, Диего Энрике Анхелини, Алехандро Дмиан Паньюкко, Ариэль Эрлих и Эрнан Ферручи. Еще один аргентинец госпитализирован с травмами шеи.

Вице-премьер Бельгии Дидье Рейндерс подтвердил гибель соотечественника в Twitter. Еще трое бельгийцев получили травмы.

В конце пути грузовик Саипова столкнулся со школьным автобусом на Чемберс-стрит, заявил комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нилл. Пострадали два ребенка и двое взрослых.

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Российский посол в США сообщил Тиллерсону об «ущербности» санкционной политики

Ведомости
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Посол России в США Анатолий Антонов в ходе встречи в Госдепартаменте с госсекретарем Рексом Тиллерсоном заявил об «удручающем состоянии» двусторонних отношений двух стран, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря посольства Николая Лахонина. Также Антонов указал на «ущербность американской политики санкций, основанной на бездоказательных обвинениях во вмешательстве России в президентские выборы в США». Российский посол призвал США «к пересмотру данной неконструктивной линии» и напомнил об особой ответственности за международный мир, которую несут крупнейшие ядерные державы.

В ходе встречи была подчеркнута важность совместной борьбы с терроризмом «и перспектива завершения разгрома» запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Кроме того Антонов указал на важность политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Северной Кореи. «Признание ядерного статуса Пхеньяна - неприемлемо для обеих стран» - говорится в заявлении.

В сообщении о встрече на сайте Госдепартамента говорится, что стороны «обсудили необходимость восстановления территориальной целостности Украины и полное осуществление [положений] минских договоренностей». В числе других рассматривавшихся тем называется противодействие северокорейской угрозе и перспективы улучшения двусторонних отношений Росси и США.

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На теракт в Нью-Йорке Трамп отреагировал словами о недопустимости возвращения ИГ

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости возвращения «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). «Мы не должны позволить ИГ вернуться или войти в нашу страну после нашей победы над ним на Ближнем Востоке и где бы то ни было еще. Хватит!» - написал Трамп на своей страничке в Twitter. Так он отреагировал на сообщения о теракте в Нью-Йорке, где 31 октября погибло 8 человек и 11 пострадало в результате выезда пикапа на велодорожку недалеко от Всемирного торгового центра.

Водителем пикапа оказался 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, приехавший в США в 2010 г. По данным CNN, в пикапе при нем была обнаружена записка на английском языке, указывающая на то, что теракт был совершен от имени ИГ. Сама организация пока не взяла на себя ответственность за произошедшее. Перед задержанием Саипов успел выкрикнуть «Аллах акбар!»

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НАК сообщил о возможном подрыве линии газопровода в Крыму

Ведомости
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Национальный антитеррористический комитет сообщил об обнаружении повреждение линии газопровода в Крыма, передает РИА Новости.

Инцидент произошел 31 октября около 20.00. В это время на газораспределительной станции рядом с поселком Виноградное в Алуште было зафиксировано снижение давления газа. «Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода», — говорится в сообщении ведомства. НАК прорабатывает все возможные версии инцидента, «в том числе диверсии», отмечается в сообщении.

Крым получает газ из материковой России. В конце 2016 г. президент Владимир Путин запустил газопровод, соединяющий полуостров с магистральными газопроводами в Краснодарском крае. Общая протяженность газопровода составляет 358,7 км. Энергомост начали строить после энергетической блокады Крыма в ноябре 2015 г., когда полуостров оказался полностью обесточен.

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Полиция Нью-Йорка вводит усиленные меры безопасности на Хэллоуин-параде

Ведомости
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Усиленные меры безопасности предпринимаются полицией Нью-Йорка для охраны порядка на Хэллоуин-параде, сообщает представитель ведомства в официальном аккаунте в твиттере. Участников парада будут охранять больше полицейских, чем обычно. Эти меры связаны с терактом, произошедшем на Манхэттене за 4 часа до начала парада, который традиционно проходит вдоль Шестой авеню.

Как ранее сообщала полиция, 31 октября в 15.05 по местному времени водитель пикапа выехал на велосипедную дорожку в районе Нижнего Манхэттена и сбил несколько велосипедистов. К настоящему времени известно о 8 погибших и более 15 пострадавших.

Наезд на велосипедистов совершил Сайфулло Саипов, предположительно узбек по национальности, передает NBC со ссылкой на источники в правохранительных органах. В США он приехал в 2010 г.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил о случившемся как о теракте. Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере о том, что инцидент похож на «еще одну атаку очень больного и ненормального человека».

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Новости

Обнародовано видео задержания на Украине сына Авакова

Ведомости
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В интернете обнародовано видео задержания сына украинского министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра. Ранее сообщалось, что он задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

На видеозаписи Александра Авакова выводят из подъезда жилого дома и сажают в автобус.

Адвоката задержанного Андрей Федур рассказал «Страна.ua», что подозреваемый в присвоении и растрате госсредств проведет ночь в изоляторе временного содержания.

В свою очередь, украинский парламентарий от партии «Батькивщина» Игорь Луценко предложил отстранить от должности главу МВД Украины Арсена Авакова на время расследования дела. «Лучше по собственной инициативе», — написал он на странице в Facebook.

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Новости

В центре Нью-Йорка совершен наезд на людей, есть погибшие

Ведомости
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Не менее пяти человек получили ранения во время наезда фургона на людей на Манхэттене в Нью-Йорке, пишут американские СМИ.

Предположительно четыре человека погибли. На место ЧП прибыли полицейские.

По информации AP, инцидент произошел недалеко от мемориала Всемирного торгового центра. Один человек задержан. Во время задержания он был ранен полицейскими.

Очевидцы рассказали, что по одной из велодорожек проехал автомобиль. Он сбил велосипедистов и пешеходов. По данным Sky News, как минимум погибли двое.

По информации NBC, погибли шесть человек, 15 получили травмы.

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Стиль жизни
Новости

Netflix приостановил работу над шестым сезоном сериала «Карточный домик»

Ведомости
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Netflix приостановил работу над шестым сезоном сериала «Карточный домик», который, как сообщал ранее телеканал, должен был стать последним.

Работа приостановлена «до дальнейшего уведомления», сообщает Netflix в Twitter. Там уточняется, что это даст время «пересмотреть нынешнюю ситуацию с нашими партнерами-продюсерами в MRC». На этой неделе руководство планирует обсудить сложившуюся ситуацию с актерами и съемочной группой.

В понедельник стало известно, что шестой сезон сериала «Карточный домик» будет последним, его выход запланирован на 2018 г. Объявление о закрытии проекта было сделано на фоне скандала с актером Кевином Спейси, сыгравшим в сериале роль президента США. Его обвинил в сексуальных домогательствах Энтони Рэпп. Инцидент якобы произошел 30 лет назад. После этого Спейси признался в нетрадиционной ориентации и принес Рэппу извинения.

Во вторник Международная академия телеискусств, вручающая премию «Эмми», решила не вручать Спейси награду International Emmy Founders Award из-за обвинения актера в домогательствах.

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Политика
Новости

Власти США расширили санкции против Ирана

Reuters
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Американские власти добавили в список террористов ряд физических лиц и компаний, в отношении которых ранее были введены санкции по другим статьям, в частности связанным с распространением оружия массового уничтожения и нарушениями прав человека, передает Reuters. Соответствующий документ опубликован на сайте минфина США.

В документе говорится, что санкционный режим был расширен из-за «поддержки мирового терроризма в соответствии с одним из положений закона о противодействии противникам США посредством санкций».

В конце июля конгресс США принял законопроект, ужесточающий санкции в отношении России, Ирана и КНДР.

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Финансы
Новости

Стоимость нефти Brent впервые с июля 2015 года превысила $61 за баррель

Ведомости
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Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов впервые с июля 2015 г. превысила $61 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 20.57 мск цена январских фьючерсов Brent увеличилась на 0,39% и составила $61,07 за баррель. При этом стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла к этому времени на 0,63% до $54,49 за баррель.

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Бизнес
Новости

Суд в Подмосковье признал экс-руководителя «Нафтогаза» банкротом

ТАСС
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Бывший председатель правления украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз» Игорь Бакай признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Московской области, передает ТАСС.

«Суд признал Бакая несостоятельным и ввел в отношении него процедуру банкротства гражданина», - рассказали агентству в суде. Суд постановил реализовать до 14 марта 2018 г. имущество Бакая, на этом настаивали кредиторы. «Судебное заседание по рассмотрению итогов процедуры реализации имущества назначено на 15 марта 2018 г.», - уточнили в арбитраже, отметив, что решение по делу было вынесено еще 27 сентября.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Бакай обвиняется в хищении 630 млн руб. у компании «Металлоинвест», принадлежащей Алишеру Усманову. 27 октября Таганский суд Москвы заключил Бакая под стражу до 12 ноября.

В свою очередь в МВД отметили, что по факту мошенничества с договором займа возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 4 ст. 159 (Мошенничество) УК. Адвокат Усманова Генрих Падва заявил, что ничего не знает об этом деле.

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