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Никиты Белых возвращен в «Лефортово» после медобследования в «Матросской тишине»

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых переведен из тюремной больницы в «Матросской тишине» в СИЗО Лефортово, где он содержался ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката. О переводе экс-губернатора в больницу стало известно две недели назад от его адвоката. Ранее Белых неоднократно жаловался на ухудшение состояния здоровья и даже не смог принять участие в судебном заседании из-за высокого давления.

«Сегодня я навестил Никиту Юрьевича в «Лефортово», его перевели обратно в изолятор после прохождения медосмотра, результаты которого мы ждем в ближайшее время», - рассказал адвокат Белых Андрей Грохотов. Он уточнил, что подзащитный после перевозки «плохо себя чувствует».

На сегодня в Пресненском суде Москвы назначено очередное заседание по делу экс-губернатора. Как ожидается, сторона обвинения продолжит представлять свои доказательства.

Белых был арестован в июне 2016 г., он обвиняется в получении взяток в размере 200 000 евро и 400 000 евро. 5 сентября Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу. Белых свою вину отрицает.