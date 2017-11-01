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Прокуроры объяснили домашний арест Манафорта наличием у него трех загранпаспортов

У бывшего руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта оказалось три действующих загранпаспорта с разными номерами. За десять лет он подал 10 заявлений о получении новых загранпаспортов, следует из представленных суду материалов офиса спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в президентские выборы в США. Об этих материалах сообщают CNN и Washington Post.

Манафорт и его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс стали первыми официальными обвиняемыми по делу о российском вмешательстве. Поскольку оба имеют репутацию активно путешествующих и богатых людей, суд 30 октября поместил их под домашний арест, чтобы исключить возможность бегства. 31 октября офис Мюллера представил суду полные данные о том, что на допросе обвиняемые сообщили о своих поездках за последние несколько лет. По мнению прокуроров, эти данные подтверждают, что есть риск, что обвиняемые могут покинуть страну. Манафорт предлагал отпустить его под залог в $10 млн, Гейтс - в $5 млн.

В 2017 г. Манафорт ездил в Мексику, Китай и Эквадор с телефоном, зарегистрированным на чужое имя, и пользовался в поездках чужим электронным почтовым ящиком, следует из документов.

В прошлом году он побывал в Дубае, Канкуне, Панаме, Гаване, Шанхае, Мадриде, Токио и на Больших Каймановых островах. Манафорт и Гейтс часто летают на Кипр. Прокуроры связывают вероятность побега не только со склонностью обвиняемых активно путешествовать, но и с грозящими им тюремными сроками.

Прокуроры также отмечают сложность в оценке финансового состояния Манафорта, поскольку он представлял разную информацию в разных декларациях и отчетах. Так, в марте 2016 г. он указал в одном документе, что у него активы на $42 млн, в мае 2017 г. - на $136 млн, а в августе указал в разных справках $28 млн и $63 млн. Разные оценки своего имущества представлял и Гейтс.

Получить комментарий у адвоката Манафорта Кевина Даунинга Washington Post не смогла. В понедельник он говорил в суде, что его клиент не согласен с прокурорскими оценками его имущества и не хочет, чтобы они публиковались.