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«Фонтанка» сообщила об уходе руководителя питерского штаба Навального

Руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге Полина Костылева ушла со своей должности после серии конфликтов, пишет «Фонтанка». Об этом изданию сообщила сама Костылева, переадресовав все вопросы руководителю федерального штаба Навального Леониду Волкову.

Исполняющим обязанности руководителя питерского штаба Навального стал юрист организации Денис Михайлов. Комментариев Волкова и Навального пока не последовало.

Костылева возглавила петербургский штаб в феврале этого года. С ее именем связано несколько скандалов - в частности, зимой ее критиковали за конфликт с известным в Петербурге активистом Федором Грудиным, а недавно - за объявление несанкционированного митинга 7 октября согласованным. Это дало повод спикеру заксобрания Вячеславу Макарову обвинить штаб Навального в подстрекательстве и «бросании детей под дубинки».

Костылеву привлекли к административной ответственности за нарушение порядка организации митинга и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.