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«Евростат» сравнил мужчин и женщин на Кипре

Женщины на Кипре начинают работать раньше мужчин и позже выходят на пенсию, подсчитали в европейском статистическом агентстве Eurostat. Как и в среднем по Евросоюзу, женщины на Кипре начинают карьеру в 23 г., а на пенсию выходят в 61,9 г. Для мужчин острова этот возраст составляет 24 и 61,2 г. соответственно. Но при этом зарабатывают женщины на Кипре в среднем 10 евро в час, мужчины - 12 евро в час.

Киприотки выходят замуж в 27,7 г., а первого ребенка рожают чаще всего до 30 лет. Мужчины женятся в среднем в 30,4 г. Среди мужчин в возрасте 25-49 лет на Кипре одиноки 11,6%, среди женщин - 7,2%. При этом в одиночестве живут 33,4% женщин и 11,8% мужчин старше 65 лет. В одиночку воспитывают ребенка на Кипре 6,5% женщин и 0,9% мужчин в возрасте от 25 до 49 лет.

На 100 мужчин на Кипре приходится 105,6 женщин, это близко к среднему показателю по ЕС - 104,5 женщин на 100 мужчин. Средняя продолжительность жизни на Кипре у женщин - 83,7 лет, у мужчин - 79,9 лет.