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Кадыров назвал гибель Окуевой выгодной украинским спецслужбам

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством Амины Окуевой под Киевом стоят украинские спецслужбы. Он высказал эту версию в Telegram и подчеркнул, что она не была чеченкой и что ее настоящее имя - Наталья Викторовна Никифорова. По его мнению, убийство Окуевой было выгодно украинским спецслужбам с трех точек зрения: они смогли «избавиться от родной бандитки, отвлечь внимание западных хозяев от протестных антиправительственных митингов, попытаться ещё раз обвинить Россию в своих собственных бедах».

Окуева была убита вечером 30 октября при обстреле машины ее мужа Адама Осмаева. Оба участвовали в создании миротворческого батальона имени Джохара Дудаева - в основном чеченского добровольческого подразделения, воевавшего на востоке Украины на стороне Киева. Осмаева в России подозревают в причастности к подготовке покушений на убийства Кадырова и президента Владимира Путина.

Украинское следствие трактует обстрел машины Осмаева и Окуевой как заказное убийство. У следствия две основные версии обстрела, заявлял советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко: «Это действия российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. Вторая версия – это действия лиц, которые находятся на территории Чеченской республики, это месть Адаму за то, что он пошел против Кадырова, его окружения». Сам Осмаев связывал покушение на себя с Россией.

Украинские СМИ называли Окуеву уроженкой Одессы чеченского происхождения. Она была мусульманка и носила хиджаб.

Комментируя гибель Окуевой, Кадыров также заявил, что «на Украине никогда не было и нет «чеченского батальона»» и что это «агитпроповский миф, призванный создать видимость поддержки чеченцами преступного режима Киева». Убийство Окуевой совершили те, кто ее породил, пишет он, напоминая, что перефразирует Тараса Бульбу.

1 ноября стало известно, что Окуеву похоронили непублично, так, как она хотела, сообщает УНИАН. Осмаев не раскрыл журналистам место захоронения.