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Генпрокуратура подтвердила отказ выдать Черногории подозреваемого участника переворота

Россия не может выдать Подгорице гражданина Черногории Анание Никича, который проходит по делу о попытке госпереворота в этой стране в октябре 2016 г. и обвиняется в терроризме. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Генпрокуратуры России, Никич не может быть экстрадирован, потому что получил в России статус беженца. Ведомство уже ответило минюсту Черногории отказом.

Днем ранее об отказе России выдать Никича сообщила газета Pobjeda. В черногорском минюсте изданию сообщили со ссылкой на Генпрокуратуру России, что статус беженца обвиняемый получил в апреле 2017 г.

В феврале 2017 г. специальный прокурор Черногории Миливой Катнич заявил в телеэфире, что Россия причастна к подготовке переворота в Черногории в 2016 г. Катнич расследовал попытку убить Мило Джукановича 16 октября, взять под контроль парламент и совершить госпереворот и пришел к выводу, что к этим действиям причастна группа российских националистов. Сообщалось, что группа, которая должна была убить Джукановича, была сформирована на территории Сербии, Черногории и России и что по делу были задержаны 20 граждан Сербии, еще трое были объявлены в розыск. Затем СМИ узнали, что по делу о попытке госпереворота проходят лидеры «Демократического фронта» Андрия Мандич и Милан Кнежевич, водитель Мандича Михаило Чадженович, двое российских граждан - Эдуард Шишмаков (или Широков) и Владимир Попов, а также девять граждан Сербии.