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Организатору теракта в Нью-Йорке может грозить смертная казнь

Ведомости
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Подозреваемому в совершении теракта в Нью-Йорке 29-летнему выходцу из Узбекистана Сайфулло Саипову было предъявлено обвинение по двум эпизодам, сообщает Reuters. По первому – пособничество террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) – максимальным наказанием может быть пожизненное заключение, заявил и.о. прокурора южного округа Нью-Йорка Джим Кун. По второму – в насилии и уничтожении автомобилей, в результате чего погибли 8 и более человек – смертная казнь. Ким отметил, что в ходе разбирательства Саипову могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

Водитель пикапа, выехавшего на полосу для велосипедистов около Всемирного торгового центра 31 октября, находится в госпитале Bellevue Hospital Center, он был ранен в ходе задержания. Следователям он рассказал, что готовил теракт несколько недель, искал информацию о том, как отмечается в Нью-Йорке Хэллоуин. 22 октября он арендовал грузовик и даже совершил пробную поездку, чтобы отработать поворот машины. Изначально он планировал проехать по велосипедной дорожке и добраться до Бруклинского моста, чтобы атаковать пешеходов, приводит Associated Press слова агента ФБР Амбер Тайри. Он также собирался вывесить в момент атаки флаги ИГ, но решил, что это привлечет к нему слишком много внимания раньше времени.

Саипов сообщил, что на атаку его вдохновили видео лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. В одном из двух его мобильных телефонов было обнаружено 90 видеороликов и 3800 фотографий, многие из которых являлись частью пропаганды ИГ. Обвиняемый заявил, что «чувствует себя хорошо» от того, что ему удалось сделать.

В частных беседах с сослуживцами Саипов никогда не говорил об ИГ, но было понятно, что он придерживается радикальных взглядов, рассказал знакомый с ним Миррахмат Муминов. Саипова сложно назвать успешным человеком. Он работал водителем грузовика в Огайо, затем, совсем недавно, был водителем Uber, но его карьера развалилась. Он был из тех, кто недоволен своей жизнью, «у него была привычка не соглашаться со всеми», отметил Муминов. У Саипова есть жена и две дочери. Его сосед в Нью-Джерси рассказал, что недавно у них родился мальчик.

«То, как мы относимся к господину Саипову в этом судебном процессе, скажет нам гораздо больше о нас самих, чем о нем», - заявил назначенный обвиняемому адвокат Дэвид Паттон.

Роль в нью-йоркском теракте второго подозреваемого из Узбекистана – 32-летнего Мухаммадзура Кадырова – пока не находит подтверждения. Он был другом Саипова, но в этом деле у него, похоже, не было никакой роли, сказал собеседник AP в правохранительных органах.

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Политика
Новости

Два человека убиты в результате стрельбы в магазине Walmart в пригороде Денвера

Ведомости
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В результате стрельбы в гипермаркете Walmart в Торнтоне, в пригороде Денвера, 2 человека было убито, одна женщина доставлена в больницу, сообщает 9News cо ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел около 18.30 по местному времени. Очевидцы вызвали полицию, к моменту ее приезда выстрелы уже стихли. Магазин был окружен полицией и пожарными командами, передает Reuters. Одна из женщин, чей сын находился в магазине, рассказала, что он слышал около 30 выстрелов.

Представители полиции Торнтона заявили в твиттере, что к настоящему моменту стрелок «не активен». Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Новости

Tesla получила крупнейший в своей истории квартальный убыток в $671 млн

Ведомости
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Tesla отчиталась об убытке за III квартал в размере $671 млн. Это самый большой квартальный убыток в истории компании, пишет Automotive News. В прошлом году за тот же период компания получила $22 млн прибыли. Производитель электромобилей объяснил потери расходами на развитие производства Model 3 и покрытие спроса на Model S и Model X. Компания сказала, что собирается выпускать еженедельно по 5000 штук Model 3 к концу I квартала 2018 г. Основным ограничением для роста производства Model 3 названа сборка аккумуляторных батарей на Gigafactory в Неваде.

Доходы от автомобильного бизнеса компании за III квартал выросли на 10% до $2,36 млрд, доходы от солнечной генерации и хранения энергии до $317 505 (более чем в сто раз). В течение III квартала компания потратила $1,4 млрд, продолжая активно инвестировать в производство. Это сопоставимо с тратами в $1,16 млрд во II квартале 2017 г.

Также Tesla сообщила, что достигла продаж 250 000 машин с момента начала поставок в 2008 г.

Объявление было опубликовано после закрытия торгов. На сделках после закрытия биржи акции Tesla упали на 3,9%, до $308,6.

Tesla находится под давлением со стороны инвесторов и клиентов, которое может еще возрасти к конца года, отмечает Automotive News. После запуска Model 3 для массового рынка гендиректор Tesla Илон Маск пообещал, что компания к концу года будет производить по 20 000 таких машин в месяц. Но к началу октября Tesla выпустила только 360 штук (222 шт. в III квартале).

По сообщениям СМИ, Tesla изо всех сил старается запустить сборочную линию на полную мощность, но при этом компания уволила от 400 до 700 работников в октябре после проверок их эффективности. В ответ на эти действия профсоюз UAW уже обвинил компанию в незаконных увольнениях для того, чтобы препятствовать объединению сотрудников в профсоюз.

Осенью 2016 г. Маск говорил инвесторам, что Tesla больше не будет нуждаться в увеличении капитала для запуска Model 3. Но в марте 2017 г. компания получила $1,2 млрд от акций и конвертируемых долговых обязательств и привлекла еще $1,8 млрд в августе на продаже облигаций под производство Model 3. Tesla сообщила, что сейчас располагает $3,5 млрд в денежной форме.

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Технологии
Новости

Аркадий Волож намерен снизить принадлежащую ему долю в «Яндексе»

Ведомости
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Голландская Yandex N.V., головная компания группы «Яндекс», вчера сообщила, что сооснователь и генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож утвердил план продажи части принадлежащих ему акций компании. Это решение принято как «часть его долгосрочной стратегии по диверсификации активов и поддержанию их ликвидности, а также облегчения будущих инвестиций», говорится в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC)..

Аркадию Воложу принадлежит примерно 34,5 млн акций класса В, на которые приходится около 11% капитала «Яндекса» и 48% голосов. Всего планируется продать до 2,25 млн акций, предварительно конвертировав их в акции класса А (на них приходится такая же доля в капитале, но в десять раз меньше голосов). Если весь объем акций будет распродан, у Воложа останется примерно 10% капитала и 46% голосов. Продажа акций планируется в течение длительного периода, чтобы снизить воздействие на рынок. «Принятие плана заранее позволит рынку также избежать опасений относительно того, имел ли г-н Волож существенную, непубличную информацию, когда он принял решение продать свои акции», сообщает компания.

Неделей раньше было объявлено о финансовых результатах «Яндекса» за три квартала 2017 года. Выручка группы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 21% до 23,4 млрд руб., однако чистая прибыль снизилась на 37% до 2,4 млрд руб., а EBITDA снизилась на 17% до 5,7 млрд руб. Тем не менее, котировки Yandex N.V. на NASDAQ с тех пор выросли на 3,7%.

Всего у «Яндекса» выпущено 325,8 млн акций. Капитализация на 1 ноября составила $11,1 млрд. Таким образом, при сохранении нынешних котировок Аркадий Волож сможет выручить за свои акции порядка $75 млн.

Двумя днями ранее стало известно, что компания сооснователя и председателя совета директоров Mail.Ru Group Дмитрия Гришина Denholma Limited разместила на Лондонской бирже 4,7 млн принадлежащих ему акций Mail.ru, или около 2,1% ее капитала, в форме GDR. Сумма размещения составила $149,5 млн – что примерно на $7,5 меньше планировавшегося.

Политика
Новости

Министр обороны Великобритании подал в отставку

Ведомости
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Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку, передает Reuters.

Министр признался в том, что его отношение к женщинам в прошлом не соответствовало стандартам, предъявляемым к британским военнослужащим.

В 2002 г. министр коснулся колена радиоведущей Джулии Хартли-Брюер во время делового ужина. В понедельник представитель министра заявил, что Фэллон извинился перед журналисткой. В Twitter она написала, что «никто не расстроился из-за произошедшего». «Мои колени в порядке», - говорится в одном из сообщений. Корреспондент Sky News выложила в Twitter фото якобы подписанного Фэллоном заявления об отставке.

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала принять меры, если будут доказательства «неправомерных действий».

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Политика
Новости

В Раду внесли два проекта постановления об отстранении Авакова

РИА Новости/Ведомости
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В Верховную раду внесены два проекта постановления о временном отстранении от занимаемой должности министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, передает «РИА Новости».

Автором первого проекта постановления является депутат Юрий Левченко. Накануне он заявлял, что Авакову лучше самому принять решение об увольнении. Другой документ внес на рассмотрение депутат Блока Петра Порошенко Сергей Каплин. Требования об отстранении связаны с уголовным делом, фигурантом которого является сын министра Александр Аваков. Его подозревают в присвоении госсредств при закупках для нужд МВД 6000 тактических рюкзаков. Закупка осуществлялась в 2014-2015 гг.

Сам Аваков говорит, что ситуацию с его сыном ряд политиков пытаются использовать в своих интересах. Он выразил надежду на проведение честного судебного разбирательства.

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Политика
Новости

ЦРУ опубликовало личный дневник Усамы бен Ладена

Ведомости
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Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) опубликовало 470 000 документов, полученных во время спецоперации 1 мая 2011 г. Тогда во время штурма дома в пакистанском Абботабаде был уничтожен Усама бен Ладен. В числе опубликованных документов есть личный дневник террориста. Записи в нем сделаны на арабском языке.

«Помимо компьютерных файлов и цифровых документов... был обнаружен дневник с записями, сделанными бен Ладеном накануне смерти», — говорится на сайте ЦРУ. Среди обнародованных материалов также есть текстовые файлы, аудиозаписи и видеоролики (репетиции выступлений, переписки, домашнее видео и проч.).

Главарь «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) был убит в собственном доме в результате штурма американских военнослужащих.

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Политика
Новости

Такси врезалось в пешеходов в центре Лондона

Ведомости
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В центре Лондона произошло ДТП: такси (черный кэб) выехало на тротуар и сбило нескольких людей, об этом пишет The Telegraph. Событие произошло в районе Ковент-Гарден.

Водитель потерял контроль над управлением, сообщает The Telegraph со ссылкой на очевидца.

Это не теракт, уточнила полиция Лондона в Twitter. Водитель дает показания, есть двое пострадавших, говорится там же.

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Политика
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«Ъ»: прокуратура Крыма просит ФСБ возбудить дело из-за диверсии на газопроводах и ЛЭП

Ведомости
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Прокуратура Крыма направила в управление ФСБ по республике материалы, собранные в ходе проверок аварийных мест на газопроводах и ЛЭП в Крыму. Надзорное ведомство просит возбудить уголовное дело по статье № 281 УК России о диверсии, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как отмечает издание, дело скорее всего будет возбуждено 2 ноября.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что восстановительные работы завершены. В ближайшее время газ будет подан в дома жителей региона.

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Бизнес
Новости

Акции «Норникеля» достигли годового максимума

РБК
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Акции «Норникеля» на Московской бирже достигли максимума в этом году, передает rbc.ru. Сейчас они торгуются по 11 050 руб. за бумагу, капитализация компании составила 1,75 трлн руб.

Рост котировок произошел благодаря рекордным ценам на никель, уточняет rbc.ru.

В свою очередь цены на никель выросли благодаря спросу на электрокары - он необходим для производства их батарей. В течение последних двух дней цены на никель выросли более чем на 9% до самого высокого уровня с 2015 г., пишет Bloomberg.

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Экономика
Новости

ФРС оставила без изменений базовую ставку

Ведомости
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Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам без изменений - на уровне 1-1,25% годовых. Об этом говорится на сайте Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Данное решение совпало с ожиданиями участников рынка.

Такое решение было принято по итогам заседания, которое проходило 31 октября и 1 ноября. «Рынок труда продолжает расти, экономическая активность увеличивается», - говорится в документе. «Денежно-кредитная политика США остается приемлемой, что способствует дальнейшему укреплению условий на рынке труда и устойчивому возврату к инфляции на уровне 2%», - отмечается в документе.

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Бизнес
Новости

На «дочку» PepsiCo подали в суд из-за сброса 28 млн литров сока в Дон

Ведомости
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Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура подала в суд на ООО «Лебедянский» (принадлежит компании PepsiCo), говорится на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура просит взыскать 6,1 млн руб. за разлитие более 28 млн л сока и загрязнение реки, уточняет ТАСС. «Лебедянский» уже заплатил штраф 30 000 руб., однако материальный ущерб выше, сообщает прокуратура.

В конце апреля 2017 г. на складе завода «Лебедянский» в Липецкой области обрушилась кровля. На видео с места события видна улица города, полностью затопленная соком, и искореженные металлоконструкции крыши рухнувшего склада.

Несколько тонн сока стекло в реку Дон. Допустимая концентрация загрязняющих веществ, попавших в реку, была превышена, говорится в сообщении прокуратуры.

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