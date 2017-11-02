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Обвиненного в растрате сына Арсена Авакова отпустили под личное обязательство

Соломенский районный суд Киева отпустил на свободу под личное обязательство обвиняемого в растрате Александра Авакова, сына министра внутренних дел Украины Арсена Аваакова. Как сообщает УНИАН, прокуроры просили поместить его под арест с возможностью внесения залога в 5 млн гривен.

Суд обязал Авакова-младшего сдать загранпаспорт и другие документы, по которым он мог бы выехать с Украины, не общаться с другими фигурантами дела и свидетелями, являться на допросы по вызову прокуроров и следственного судьи. Также сын министра будет носить электронный браслет и уведомлять следствие о любой смене адреса.

Сын министра был задержан 31 октября по так называемому «делу рюкзаков». Оно возбуждено по факту растраты более 14 млн гривен при закупке рюкзаков для МВД по завышенной цене. Также по делу проходят бывший замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь и представитель компании, которая выиграла тендер на поставку рюкзаков. Дело расследует национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

В МВД Украины назвали действия НАБУ политическими. Арсен Аваков отверг обвинения в адрес сына и заверил, что они оба не получили ни копейки из госбюджета.