Увеличилось число жертв стрельбы в Walmart в Колорадо

Бизнес

Новости

Сотрудников Россельхознадзора обязали работать в выходные из-за проблем с зерном в Петербурге

Вице-премьер Аркадий Дворкович обязал Россельхознадзор наладить работу территориальных органов ведомства по выдаче необходимых сопроводительных документов на сельхозгрузы в выходные и праздники. Это должно быть сделано, чтобы в Петербурге не возникло дефицита хлеба. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на поручение Дворковича руководителю ведомства Сергею Данкверту от 30 октября. Ранее в октябре петербургские хлебокомбинаты и мукомольные предприятия начали жаловаться на недостаток зерна из-за нехватки вагонов и задержек с согласованием их заявок. Губернатор Георгий Полтавченко в конце сентября сообщил Дворковичу об угрозе дефицита хлеба и отметил, что городские предприятия не получают достаточно вагонов из-за экспорта зерна.

20 октября в Минтрансе прошло совещание по этой проблеме. На нем представители петербургских предприятиий жаловались, что вагоны с зерном не подаются, их заявки не согласовываются. В РЖД на это заявляли, что вагоны подолгу стоят под погрузкой на элеваторах (до десяти суток) и что есть проблемы с выгрузкой.

Источник газеты в отрасли считает, что недоступность сотрудников Россельхознадзора в выходные и в праздники действительно сильно замедляет оборачиваемость вагонов, «плюс к тому в пятницу они часов в 15 закругляются». Еще одну причину проблемы он видит в том, что 30–40% элеваторов не работают в выходные и не заинтересованы в ускорении погрузки, хотя вагоны прибывают круглосуточно.

Опрошенные газетой эксперты считают, что проблему следует решать комплексно, наладив работу элеваторов, железнодорожных операторов и портов одновременно. Мобилизация чиновников Россельхознадзора ускорит оформление сертификатов, но принципиально ситуацию не изменит, считает директор «Совэкона» Андрей Сизов.

После указания Дворковича Россельхознадзор проверил работу инспекторов в зерновых регионах и не обнаружил ни одной жалобы, сообщил газете представитель ведомства. Он добавил, что в ряде регионов инспектора службы, занимающиеся оформлением документов при перевозке зерна, и так работают круглосуточно, а в «социальных регионах» при наличии заявки выходят в выходные и праздничные дни. В Россельхознадзоре допустили, что «произошло некое недопонимание» со стороны Минтранса, так как некоторые сертификаты на зерно могут оформлять и структуры, относящиеся к другим ведомствам.