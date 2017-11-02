В Минобороны отметили географический абсурд высказывания американского генерала по Сирии
В Минобороны России отметили стремление представителей командования антиигиловской коалиции выдавать желаемое за действительное в Сирии и их полную оторванность от реальной обстановки на земле. Так представитель ведомства генерал-майор Конашенков прокомментировал заявление командующего силами специальных операций международной коалиции генерал-майора Джеймса Джеррарда. Из сообщения российского Минобороны следует, что генерал заявил о бегстве тысяч людей из районов в среднем течении Евфрата, из Дейр-эз-Зора в Меядин и что они бегут от правительственных войск на север, на территории, подконтрольные «Сирийским демократическим силам».
Конашенков назвал географическим абсурдом утверждение о бегстве на север в Меядин, который находится на самом деле к югу от Дейр-эз-Зора. «Специально для командования Сил специальных операций международной коалиции хочу напомнить, что расположенный в 40 км южнее Дейр-эз-Зора город Меядин уже более двух недель освобожден от боевиков ИГИЛ (запрещено в России)», - заявил представитель Минобороны России. По его словам, тысячи людей туда не бегут, а возвращаются домой с гуманитарной помощью от российского Центра примирения враждующих сторон и международных организаций. По данным российских военных, на север из Дейр-эз-Зора в направлении Ракки, недавно освобожденной от ИГ, никто не бежит.