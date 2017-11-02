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ФСБ расследует как диверсию аварии на газопроводе в Крыму

Управление ФСБ по Крыму возбудило три уголовных дела по статье «диверсия» в связи с недавними авариями на полуострове. Это ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

С вечера 31 октября на юге Крыма произошли два прорыва газопровода. Без газоснабжения оказались несколько поселков Южного берега Крыма и детский лагерь «Артек». В том же районе также и обрушилась опора ЛЭП. После этого в регионе повысили меры безопасности. В частности, усилили охрану аэропорта «Симферополь» и Керченской переправы.

О том, что в качестве одной из версий рассматривается диверсия, ранее заявил Национальный антитеррористический комитет. Телеканал «Крым 24» сообщал, что очевидцы слышали хлопок в районе газораспределительной станции. Компания «Крымгазсети» при обследовании аварийных газопроводов обнаружила сквозные механические повреждения. Как сообщала руководитель пресс-центра компании Юлия Максименко, поврежденные участки трубы вырезали и передали следствию.