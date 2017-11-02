Бастрыкин отстранил трех следователей от работы из-за критики и жалоб потерпевших
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отстранил от работы трех следователей после многочисленных публичных обращений потерпевших по одному уголовному делу и жалоб жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом сообщила представитель СКР Светлана Петренко. От исполнения служебных обязанностей отстранили руководителя четвертого следственного управления в Екатеринбурге ГСУ СКР Руслана Ибиева, его заместителя Дмитрия Корешникова и руководителя управления СКР по ХМАО - Югре Анвара Ахмедзянова.
Жалобы на следствие поступали в связи с расследованием дела о ДТП со школьном автобусом 4 декабря 2016 г. Тогда при столкновении автобуса с двумя грузовиками погибли 12 человек. Следствие установило всех причастных к случившемуся, дело уже рассматривается по существу в суде, СК продолжает расследование, отметила Петренко. По ее словам, жители ХМАО требовали объективного расследования и привлечения к уголовной ответственности всех виновных. «К сожалению, это не единственное в регионе вызвавшее резонанс уголовное дело, расследование которого подвергается критике», - отметила она и добавила, что СМИ сейчас обсуждают расследование ДТП, в котором сотрудник ГИБДД сбил 15-летнего подростка.
Бастрыкин отстранил следователей, в чьем производстве находились эти уголовные дела, до завершения служебных проверок в их отношении.