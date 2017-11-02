Верховный суд отказался смягчить наказание «тверскому стрелку»

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Инвесторы потратили на мировую коммерческую недвижимость $464 млрд

Несмотря на геополитическую напряженность в мире и финансовую нестабильность, инвесторы не отказываются от вложений в недвижимость. За первые девять месяцев 2017 г. они потратили на коммерческую недвижимость в мире $464 млрд. Это на 2% выше аналогичного показателя в прошлом году. При этом объем вложений в III квартале не изменился и остался на уровне прошлого года - $ 166 млрд. Такие данные приводят в своем исследовании аналитики компании JLL.

Больше всего инвестиционных средств досталось Европейскому региону, где показатель за первые три квартала года увеличился на 14% до $183 млрд. В континентальной Европе высокую динамику демонстрируют рынки Германии и Нидерландов. Также, несмотря на объявление о Brexit, объем сделок в Великобритании вырос на 28% за три квартала.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе по итогам трех кварталов рост составил 12% к прошлому году. К увеличению инвестиционного показателя привел стабильный спрос со стороны локальных инвесторов на объекты в Сингапуре и Гонконге - с начала года сделки выросли на 28 и 17% соответственно.

Отрицательная динамика наблюдалась только в регионе Северной и Южной Америки. Объем сделок здесь сократился на 11% за три квартала в целом до $184 млрд. Активность в США снижается третий квартал подряд, при этом страна остается крупнейшим инвестиционным рынком мира: на нее пришлось 44% глобального объема сделок с начала года. «Светлым пятном» региона является Канада, где объем инвестиций за три квартала вырос на 31% и достиг максимума в текущем цикле.

В рейтинге городов по объему инвестиционных сделок первое место у Лондона - $26 млрд за три квартлала. На втором месте Лос-Анджелес с объемом инвестиций в $7,3 млрд. Прежний фаворит инвесторов - Нью-Йорк - занял третью строчку. В недвижимость Нью-Йорка инвесторы вложили всего $14,2 млрд. Это более чем вдвое ниже аналогичного показателя в прошлом году ($33,1 млрд).

Москва продолжает терять свою инвестиционную привлекательность.

«Москва в списке мировых городов по объему инвестиций спустилась с 36-й позиции по результатам января - сентября 2016 г. на 56-е место в этом году», – комментирует Олеся Дзюба, руководитель отдела исследований JLL.