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Политика
Новости

США могут предъявить обвинения российским чиновникам за взлом сервера Демократической партии

Ведомости
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Министерство юстиции США идентифицировало более шести членов российского правительства, связанных со взломом сервера национального комитета Демократической партии США и похищением информации, которая затем была обнародована во время президентской кампании 2016 г. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ходом расследования.

Американские прокуроры и агенты собрали доказательства, необходимые для предъявления обвинений российским официальным лицам. Сейчас они обсуждают возможность предъявления официальных обвинений, это может быть сделано в начале 2018 г., говорят источники WSJ.

Американские спецслужбы ранее заявляли, что взлом произвели российские спецслужбы, однако не представили конкретной информации ни о том, как они пришли к этому выводу, ни кто конкретно в России может быть с этим связан.

Бизнес
Новости

РЖД обсуждает строительство двух дорог в Саудовской Аравии

ТАСС/Ведомости
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ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и Саудовская Аравия обсуждают возможность участия российской компании в строительстве двух железных дорог в королевстве. Это сообщил ТАСС замминстра промышленности и торговли Василий Осьмаков. По его словам, тендер на эти проекты намечается на конец года. Переговоры идут активно, «прогресс чувствуется», добавил чиновник.

Также идут переговоры о поставках в Саудовскую Аравию грузовиков «Камаз». По словам Осьмакова, заинтересованность в сделке проявили обе стороны. Он допустил, что Эр-Рияд в ответ потребует локализовать часть производства в Саудовской Аравии. «Каждую поставку они увязывают со встречными требованиями», - добавил чиновник.

Обсуждается и открытие прямого авиасообщения между двумя странами. Как сказал Осьмаков, это возможно уже в 2018 г., но многое будет зависеть от возможности заполнить рейсы.

2 ноября Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение по энергетике и климату и меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в энергетическом секторе. Как сообщает «Интерфакс», подписи под договорами на заседании межправительственной комиссии поставили министр энергетики Александр Новак и министр торговли и инвестиций Маджид Аль-Касаби. Новак говорил о важности сотрудничества взаимоотношения в атомной сфере. По его словам, «Росатом» может принять участие в строительстве 16 атомных энергоблоков в Саудовской Аравии.

Выбор редактора
Политика
Новости

AP узнало о попытках связанных с Россией хакеров взломать Gmail по всему миру

Ведомости
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Хакеры, предположительно связанные с российским правительством, пытались взломать 4700 аккаунтов Gmail, пишет Assocuated Press. Под их прицел попали пользователи по всему миру - от представителя папы Римского в Киеве до панк-группы Pussy Riot в Москве.

Хакеры пытались взломать аккаунты не только тех, кто связан с президентскими выборами в США, но и украинских офицеров, представителей российской оппозиции, оборонных подрядчиков США и др. - всех, кто представляет интерес для Кремля, сообщает AP.

Издание делает выводы на основе данных, собранных компанией Secureworks, которая работает в сфере кибербезопасности. Например, они проанализировали 19 000 вредоносных ссылок и более 100 объектов хакерских атак.

Secureworks обнаружила эти данные после того, как группа хакеров Fancy Bear опубликовала в открытом доступе часть информации по своим операциям, уточняет AP. Fancy Bear западные СМИ часто связывают с российскими спецслужбами, отмечает «Интерфакс».

Выбор редактора
Политика
Новости

Поклонская поддержала предложение Кадырова захоронить тело Ленина

Ведомости
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала предложение главы Чечни Рамзана Кадырова захоронить тело Владимира Ленина. Об этом она написала в Facebook. «Поддерживаю Рамзана Ахматовича и тоже считаю, что смотреть на труп в центре столицы это по меньшей мере не гуманно и не по-человечески», — считает Поклонская.

Она усомнилась в том, что «нахождение мертвого в качестве экспоната для массового обозрения может принести в чьи-то сердца радость и светлые чувства». «Если решение о захоронении будет принято, значит, наступит новый этап развития нашей Родины с перевернутой страницей прошлого и готовностью идти дальше, помня уроки истории», — заключила депутат.

В четверг Кадыров заявил, что, по его мнению, тело Владимира Ленина давно пора похоронить. Это было бы «разумно и человечно», а также верно с исторической точки зрения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема захоронения тела Ленина не относится к повестке дня Кремля.

Политика
Новости

В МИДе усомнились в объяснениях Пентагона о закупке биоматериалов россиян

ТАСС/Ведомости
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Объяснения американских военных, зачем им потребовались биоматериалы россиян, кажутся сомнительными и надуманными. Как передает ТАСС, это заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. В МИДе замечают, что «по периметру российских границ деятельность американских государственных органов двойного применения набирает обороты», и считают, что это может иметь далеко идущие последствия, сказал он. Ведомство предупреждает об опасности в том числе соседние страны, где при участии Соединенных Штатов создана «целая сеть лабораторий».

Сбор биопроб Рябков назвал только «вершиной айсберга». Дипломат выразил надежду, что эта деятельность может поставить под угрозу безопасность России только гипотетически, он не утверждает, что угроза создается уже сейчас. Однако, по его мнению, «есть повод озаботиться и заняться этим ещё глубже» и обсуждать проблему с американцами по всем каналам.

Москва будет высказывать неприятие действий Вашингтона, которые могут поставить под угрозу биобезопасность России, подчеркнул замруководителя МИДа.

Проблему сбора биоматериалов россиян иностранцами 30 октября поднял президент Владимир Путин, когда на встрече с членами Совета по правам человека зашла речь о составлении образов типов российских избирателей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затем объяснил, что сведения о сборе биоматериалов Путин получил от спецслужб. 31 октября бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что такая работа означает, что США не прекратили свою наступательную военную программу. Он призвал взять под контроль деятельность иностранных лабораторий, которые собирают биоматериалы в России для изучения, если не пресечь ее полностью, и сообщил, что правительство скоро внесет в Думу законопроект о биобезопасности.

Предварительная заявка ВВС США на приобретение образцов синовальной (суставной) жидкости и рибонуклеиновой кислоты (РНК), взятых в России у представителей европеоидной расы, была размещена 2 июня. Заказчиком была названа 502-я эскадрилья ВВС США и ее центр расширенной молекулярной диагностики.

Заявка не была связана с интересом исследователей к конкретной стране, объяснили 1 ноября российским журналистам представители ВВС США. Исследование уже началось на закупленных биоматериалах, которые были взяты у людей российского происхождения, для продолжения работы ученым потребовались новые образцы похожей генетики, поэтому была сделана заявка на материалы из России.

В эти объяснения не поверил не только Рябков, но и Геннадий Онищенко. В интервью ТАСС он назвал их «неуклюжей, плохо продуманной легендой», скрывающей истинные цели - создание военно-биологического потенциала своей страны.

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Политика
Новости

Верховный суд отказался смягчить наказание «тверскому стрелку»

Ведомости
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Верховный суд России утвердил пожизненный срок Сергею Егорову, застрелившему девять человек в Тверской области. Об этом сообщает Генпрокуратура через Telegram-канал. Осужденный обжаловал приговор областного суда, он просил смягчить ему наказание, заменив пожизненное заключение 20 годами тюрьмы. Приговор вступил в законную силу.

45-летний житель Москвы Сергей Егоров в ночь на 4 июня «на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе спора о прохождении военной службы, убил девять человек из охотничьего ружья», напомнили в Генпрокуратуре.

Стиль жизни
Новости

Кирилла Серебренникова номинировали на «Золотую маску»

ТАСС
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Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников номинирован на российскую национальную театральную премию «Золотая маска» за постановку оперы «Чаадский» в «Геликон-опере» и спектакля «Ахматова. Поэма без героя» в «Гоголь-центре». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов «Золотой маски».

Серебренников находится под домашним арестом по обвинению в организации хищения 68 млн руб., выделенных из бюджета на театральный проект «Платформа».

На «Маску» выдвинули также спектакль «Гоголь-центра» «Кузмин. Форель разбивает лед». Алла Демидова, которая сыграла в спектакле «Ахматова. Поэма без героя», номинирована за эту роль.

Список номинантов эксперты составили после просмотра 800 спектаклей в более чем 100 городах. Вручение наград пройдет в апреле 2018 г. в Большом театре.

Политика
Новости

Кремль ответил на предложение Кадырова захоронить Ленина

Интерфакс / Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема захоронения тела Владимира Ленина не относится к повестке дня Кремля. Так он прокомментировал соответствующее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова. Песков назвал вопрос о захоронении тела Ленина резонансным и отметил, что есть разные точки зрения по этому поводу.

В четверг Кадыров заявил, что, по его мнению, тело Владимира Ленина давно пора похоронить. Это было бы «разумно и человечно», а также верно с исторической точки зрения.

В свою очередь глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов заявил, что необходимости убирать тело Ленина из мавзолея нет. Он предложил превратить мавзолей в музей по аналогии с Дворцом инвалидов в Париже, где находится гробница Наполеона, передает «Интерфакс».

О необходимости похоронить Ленина ранее также говорила Ксения Собчак, намеренная выставить свою кандидатуру на выборы президента России. Она заявила, что Россия проваливается в Средневековье «в том числе потому, что в XXI веке на главной площади страны лежит труп человека, независимо от того, какие у него были политические воззрения».

Недвижимость
Новости

Дорогие квартиры тянут цены на столичное жилье вниз

Ведомости
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В октябре закрепилась тенденция к снижению цен на дорогое жилье в Москве. По данным портала Irn.ru, стоимость дорого жилья снизилась на 1,8% в рублях (до 291 046 руб. за кв. м). А сегмент бизнес- класса просел на 3,4% (до 204 050 руб. за кв. м). В противоположность дорогой недвижимости, самое дешевое жилье – панельные хрущевки – в октябре вышли в лидеры рынка (плюс 0,7% в рублях) благодаря активизации обсуждения темы реновации. В октябре средняя стоимость такого жилья составляла 134 302 руб. за кв. м.

«Надо отметить, что дорогие квартиры тянут рынок вниз начиная с августа, поэтому по итогам октября можно констатировать, что это не временные перекосы статистики, а устойчивая тенденция», - говорится в обзоре Irn.ru. В итоге цены в среднем по рынку практически не изменились - просадка составила 0,2% (165 859 руб. за кв. м).

Динамика цен по географии отражает оба тренда: хуже всего в октябре себя показали округа, застроенные дорогим жильем, - Центральный, Юго-Западный и Западный. А лучше всего выглядел Восточный округ, где больше всего пятиэтажек.

В разрезе комнатности в наибольшем минусе также оказались многокомнатные и, следовательно, самые дорогие квартиры, за ними следуют «трешки», «однушки» держатся на уровне рынка. А в лидерах вновь «двушки» - как наиболее практичный для семьи формат с точки зрения соотношения цены и качества.

Технологии
Новости

Москвичи выстроились в очередь за новыми iPhone X за три дня до старта продаж

Ведомости
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У магазина re:Store на Тверской улице выстроилась очередь из желающих купить новый iPhone X, продажи которого начнутся 3 ноября в 8.00 мск. Как передает корреспондент «Ведомостей», люди в очереди записываются в список. По состоянию на четверг в списке около 300 человек.

В очереди остались те, кто оказались в числе первых 60 номеров. Они начали занимать очередь за три дня до официального старта продаж. Несколько десятков человек намерены ждать до утра 3 ноября, они принесли с собой стулья, термосы, пледы.

Представитель re:Store Людмила Семушина сказала «РИА Новости», что это первый раз, когда толпа собирается за такой срок. Обычно за сутки очередь составляет порядка 50 человек.

Лица очереди за iPhone X

Политика
Новости

Экс-губернатор Турчак стал сенатором от Псковской области

ТАСС/Ведомости
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Депутаты Псковского областного собрания депутатов в четверг избрали сенатором от регионального парламента экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака, передает корреспондент ТАСС с внеочередной сессии облсобрания.

Против назначения Турчака сенатором в областном собрании выступил депутат от «Яблока» Лев Шлосберг. В результате за это решение проголосовали 28 депутатов, против - пятеро, три бюллетеня оказались недействительными, всего в зале было 26 человек.

12 октября президент Владимир Путин принял добровольную отставку Турчака с поста губернатора. Премьер-министр и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил чиновника врио секретаря Генсовета партии.

27 октября комитет по регламенту Совфеда утвердил досрочное сложение полномочий Александра Борисова, который представлял в верхней палате Псковское областное собрание депутатов. В Совете Федерации появится шестой заместитель председателя, которым станет экс-губернатор Псковской области, и. о. секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщило 30 октября «РИА Новости».

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Недвижимость
Новости

Инвесторы потратили на мировую коммерческую недвижимость $464 млрд

Ведомости
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Несмотря на геополитическую напряженность в мире и финансовую нестабильность, инвесторы не отказываются от вложений в недвижимость. За первые девять месяцев 2017 г. они потратили на коммерческую недвижимость в мире $464 млрд. Это на 2% выше аналогичного показателя в прошлом году. При этом объем вложений в III квартале не изменился и остался на уровне прошлого года - $ 166 млрд. Такие данные приводят в своем исследовании аналитики компании JLL.

Больше всего инвестиционных средств досталось Европейскому региону, где показатель за первые три квартала года увеличился на 14% до $183 млрд. В континентальной Европе высокую динамику демонстрируют рынки Германии и Нидерландов. Также, несмотря на объявление о Brexit, объем сделок в Великобритании вырос на 28% за три квартала.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе по итогам трех кварталов рост составил 12% к прошлому году. К увеличению инвестиционного показателя привел стабильный спрос со стороны локальных инвесторов на объекты в Сингапуре и Гонконге - с начала года сделки выросли на 28 и 17% соответственно.

Отрицательная динамика наблюдалась только в регионе Северной и Южной Америки. Объем сделок здесь сократился на 11% за три квартала в целом до $184 млрд. Активность в США снижается третий квартал подряд, при этом страна остается крупнейшим инвестиционным рынком мира: на нее пришлось 44% глобального объема сделок с начала года. «Светлым пятном» региона является Канада, где объем инвестиций за три квартала вырос на 31% и достиг максимума в текущем цикле.

В рейтинге городов по объему инвестиционных сделок первое место у Лондона - $26 млрд за три квартлала. На втором месте Лос-Анджелес с объемом инвестиций в $7,3 млрд. Прежний фаворит инвесторов - Нью-Йорк - занял третью строчку. В недвижимость Нью-Йорка инвесторы вложили всего $14,2 млрд. Это более чем вдвое ниже аналогичного показателя в прошлом году ($33,1 млрд).

Москва продолжает терять свою инвестиционную привлекательность.

«Москва в списке мировых городов по объему инвестиций спустилась с 36-й позиции по результатам января - сентября 2016 г. на 56-е место в этом году», – комментирует Олеся Дзюба, руководитель отдела исследований JLL.

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