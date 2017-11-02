Новости
Политика
Новости

В МИДе назвали истерикой обвинения России в поощрении применения химоружия

РИА Новости
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Начальник департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа Михаил Ульянов прокомментировал заявление американских властей о том, что Москва якобы одобряет применение химоружия на сирийской территории. По его словам, подобные высказывания являются проявлением истерики и попыткой дискредитировать Россию на международной арене.

«Постпред США при ООН (Никки Хейли - ред.)… я понимаю, что она специалист по внутренней политике, а в международной политике новичок», - отметил Ульянов на брифинге. Он считает, что она из-за отсутствия опыта делает заявления, которые неприемлемы для дипломата.

Ульянов утверждает, что США пытались дискредитировать Москву «примитивными грязными средствами».

Газовая атака в Сирии

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Бизнес
Новости

РБК узнал о решении правительства вернуть антитабачную концепцию на доработку

РБК / Ведомости
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Правительство вернуло на доработку антитабачную концепцию Минздрава, сообщает РБК со ссылкой на источники и отзыв правительства. По данным издания, документ не пропустил департамент социального развития правительства, имеющий к нему ряд юридических и технических замечаний. В отзыве правительства говорится, что в концепции нет ожидаемых итогов ее реализации и не обоснованы меры по усилению контроля за табачными изделиями.

Ранее в четверг РБК сообщил, что табачные компании направили в правительство письмо с просьбой провести дополнительное обсуждение антитабачной концепции. Они не согласны со многими предложениями Минздрава, в том числе с требованием относить информацию о составе табачных изделий к сведениям, которые не могут составлять коммерческую тайну. Кроме того, табачники считают чрезмерным предложение Минздрава запретить использование ингредиентов со вкусами пищевых продуктов.

Новая концепция по сокращению курения табака до 2022 г. 18 октября была внесена в правительство. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, она «включает в себя меры, направленные на ограничение в том числе средств электронной доставки никотина». Проект антитабачной концепции подразумевает поэтапное повышение налога на табачные изделия, увеличение ставок акцизов и введение налога на сигареты.

Политика
Новости

Депутат от КПРФ попросил спецслужбы проверить мэрию Москвы из-за программы «Моя улица»

Ведомости
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Депутат Госдумы от КПРФ попросил ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет России проверить мэрию Москвы из-за закупок на Украине гранита для программы благоустройства «Моя улица». Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на запрос депутата. Он считает, что такие закупки, по сути, финансируют «военную агрессию Киева».

О закупках Рашкин узнал из публикации «Медузы». В расследовании издания говорится, что при благоустройстве улиц и парков в столице было уложено больше гранита, чем всего добывают в России. В Сибири и на Урале из-за этого возник дефицит камней для надгробий и могильных плит. Из-за недостатка отечественного камня для «Моей улицы» гранит закупается в том числе в Китае и на Украине, пишет «Медуза». Многие компании, которые выигрывали тендеры на поставки гранита, авторы исследования связали с московскими чиновниками, которые курируют программу благоустройства.

Рашкина обеспокоило, что закупки Москвой материалов на Украине способствовали пополнению бюджета этой страны. «Я, конечно, понимаю, бизнес - бизнесом, но не до такой же степени, - цитирует запрос коммуниста "Дождь". - На Украине траты на армию с 2013 г. возросли более чем в четыре раза. Уйма средств тратится на антитеррористическую операцию». Рашкин напомнил, что в результате боевых действий ВСУ погибают в том числе российские добровольцы, которые участвуют в конфликте на стороне непризнанных республик Донбасса. По его словам, они погибают от пуль, производство или покупка которых, пусть и частично, но оплачена из московского бюджета.

В департаменте капремонта и в мэрии не ответили на вопрос «Медузы», по какой схеме в Москву поставлялся гранит с Украины.

Что не так с благоустроенными улицами Москвы

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Политика
Новости

Прокуратура попросила арестовать восемь бывших членов правительства Каталонии

Ведомости
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В Испании прокуратура попросила арестовать на время расследования восемь бывших чиновников правительства Каталонии, сообщает AFP. 2 и 3 ноября в суды вызваны 19 экс-министров и депутатов женералитета (парламента Каталонии). Генпрокурор Испании намерен их обвинить в неповиновении, подстрекательстве к мятежу и растрате. Обвинения связаны с действиями каталонских лидеров после того, как парламент 27 октября провозгласил независимость региона.

Бывший президент женералитета Карлес Пучдемон после отставки уехал в Бельгию и отказался приезжать в Испанию на допросы. Вместе с ним от явки отказались еще четыре бывших политика и чиновника.

Допросы каталонцев начались в суде 2 ноября в Национальном суде. Первым был допрошен бывший пресс-секретарь правительства Жорди Турулль. Всего перед судом должны были предстать 13 бывших министров правительства и члены президиума парламента Каталонии.

Бывший министр Санти Вилу сотрудничает со следствием и успел подать в отставку до провозглашения независимости Каталонии, поэтому прокуратура рекомендовала суду оставить его на свободе под залог в 50 000 евро. Судья может арестовать еще восемь политиков по представлению прокуратуры, но может и оставить их на свободе под залог или подписку о невыезде.

Пучдемон уже заявил, что суд над его бывшими соратниками будет политическим, передает ВВС. По его словам, в Брюссель он приехал «за свободой и безопасностью».

Как проходил референдум в Каталонии

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Экономика
Новости

Банк Англии впервые за 10 лет повысил базовую ставку

Интерфакс/Ведомости
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Банк Англии впервые за 10 лет повысил базовую процентную ставку. Ее размер увеличен на 0,25 процентного пункта - до 0,5% годовых, говорится в заявлении комитета по кредитно-денежной политике (MPC), опубликованном по итогам сегодняшнего заседания.

Банк Англии, как и ожидал рынок, сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($574,2 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

В сентябре потребительские цены в Великобритании выросли на 3% в годовом выражении. Это самый высокий темп инфляции в стране за пять лет. Сегодняшнее повышение ставки означает, что три крупнейших центробанка – ФРС, ЕЦБ и Банк Англии – впервые за последние годы двигаются в одном направлении, а именно прекращают посткризисную эпоху мягкой денежной политики.

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Стиль жизни
Новости

Скончался писатель Владимир Маканин

РИА Новости
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В возрасте 80 лет скончался российский писатель Владимир Маканин, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу издательства «Эксмо».

Пистель умер, находясь дома, в поселке Красный под Ростовом-на-Дону. Как рассказали в издательстве, последние годы он болел. Маканин будет похоронен на малой родине 3 ноября (на сельском кладбище).

У автора таких романов, как«Андеграунд, или Герой нашего времени» и «Две сестры и Кандинский» «остались жена, две дочери, двое внуков и правнук или правнучка».

Маканин родился в 1937 г. в Орске. Первый роман писателя «Прямая линия» был опубликован в 1965 г. Помимо романов он также писал повести и рассказы.

Маканин был лауреатом таких литературных премий, как «Русский Букер», итальянской «Пенне», Европейской премии по литературе, «Большая книга», Пушкинской премии фонда Тепфера (ФРГ), премии «Ясная Поляна» и пр.

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Политика
Новости

Дело по иску «Тинькофф банка» к блогерам Nemagia окончательно закрыто

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы закрыл дело по иску «Тинькофф банка» о защите деловой репутации к блогерам группы Nemagia Алексею Псковитину и Михаилу Печерскому по ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса (отказ от иска). «Повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается», - говорится в определении суда, датированном 31 октября.

В начале августа кемеровские блогеры Nemagia разместили в Youtube ролик о «Тинькофф банке» и его основатели Олеге Тинькове, который собрал около 6 млн просмотров до блокировки в сентябре. Авторы ролика утверждали, что Тиньков льстит владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману, занимается сомнительным бизнесом, плохо относится к своим сотрудникам, хамит, не думает о клиентах и врет.

«Тинькофф» подал в суд, намереваясь взыскать с авторов Nemagia и соответчика - ООО «Развитие» (владелец электронной газеты Wek.ru, опубликовавшей скандальный ролик) - 500 000 руб. Кроме того, в отношении блогеров по иску самого Тинькова было возбуждено дело о клевете, по которому прошли обыски в квартире Алексея Псковитина, а самого его вызывали на допрос в столицу. Это дело прекращено.

В понедельник, 30 октября, о деле Nemagia президенту Владимиру Путину рассказал журналист и член СПЧ Максим Шевченко. «Недавно был такой вопиющий случай, когда ребята из Кемерово - очень популярные в интернете - высмеяли одного олигарха, из Москвы в Кемерово прилетела опергруппа, которая вломилась к ним в дом, забрала их технику», - сказал Шевченко. Путин обещал разобраться.

Тиньков и банк обещали отозвать все иски, если блогеры «Немагии» извинятся перед банкиром и его семьей (в ролике блогеры оскорбили жену Олега) и уберут клеветнические ролики. Однако открытая информация об извинениях отсутствует.

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Бизнес
Новости

Миллиардер Владимир Потанин разбогател за сутки на $400 млн

Forbes
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Президент «Норникеля» Владимир Потанин разбогател за день на $400 млн, его состояние выросло до $15,467 млрд, подсчитал журнал Forbes.

Это произошло благодаря росту котировок «Норникеля» в среду, 1 ноября. Они достигли годового максимума, подорожав только за день на 4,3% с 10 592 руб. до 11 050 руб. за акцию. Предыдущий раз котировки были выше этого уровня в декабре 2016 г.

Акции «Норникеля» растут благодаря высокому спросу на никель. Ажиотаж может быть связан с тем, что этот металл используют при производстве аккумуляторов для электромобилей, уточняет Forbes.

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Бизнес
Новости

Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 2 ноября 2017 года

Ведомости
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Политика

Экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон остался в Бельгии. В отличие от бывших каталонских министров, он не предстал перед судом в Мадриде по обвинениям в мятеже за стремление отделить регион от Испании. Он утверждает, что судебный процесс в Испании будет несправедливым и политически мотивированным читать на WSJ.com читать на FT.com

Правительство Узбекистана представило детали о подозреваемом в совершении теракта на Манхэттене читать на WSJ.com

WSJ ознакомилась с доказательствами махинаций на губернаторских выборах в Венесуэле. Благодаря дополнительным голосам победу в штате Боливар одержал генерал, которого поддерживает правящая партия Николаса Мадуро читать на WSJ.com

Экономика

Президент США Дональд Трамп намерен номинировать на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) ее управляющего Джерома Пауэлла, говорят знакомые с ситуацией люди. Вероятно, Пауэлл продолжит нынешнюю политику ФРС читать на WSJ.com читать на FT.com читать на FT.com

Похоже, что Джанет Йеллен покинет пост председателя ФРС после всего одного срока. Хотя три предыдущих председателя получали повторные назначения, когда к власти приходил президент из противоположной партии читать на WSJ.com

Венесуэла сделала важный платеж по облигациям в среду, но в четверг ей предстоит еще один. Страна все еще рискует допустить дефолт читать на FT.com

Для устранения неравенства между мужчинами и женщинами потребуется 100 лет, по оценкам World Economic Forum. Организация исследовала неравенство в области здравоохранения, образования, политики, доходов и карьерных перспектив читать на FT.com

Крупный план

Предполагалось, что вступление Китая в ВТО поможет стране перейти к рыночной экономике и интегрироваться в мировую торговлю. Но вместо этого Китай наводнил мир дешевым экспортом и стал больше спорить с США и ЕС в торговых вопросах читать на WSJ.com

Индустрия

В Китае много промышленных «предприятий-зомби», выживающих благодаря государственной поддержке. Но приватизация Dongbei Special Steel, пережившей дефолт 10 раз, служит прецедентом и вселяет надежду, что власти станут открытыми и к другим рыночным способам решения этой проблемы читать на FT.com

Автомобили

Tesla получила убыток в III квартале и предупредила, что ей потребуется на несколько месяцев больше, чтобы увеличить объемы производства электромобилей Model 3 до 5000 в неделю читать на WSJ.com читать на FT.com

Спрос на автомобили в США в октябре превзошел прогнозы аналитиков, и почти все крупные автопроизводители отчитались о росте продаж читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Россия и Иран в среду подписали соглашения в сфере энергетики на $30 млрд в ходе визита Владимира Путина в Тегеран читать на FT.com

Прибыль Royal Dutch Shell в III квартале выросла на 47% на фоне восстановления цен на нефть читать на FT.com

Финансы

Прибыль Credit Suisse в III квартале сильно выросла благодаря бизнесу по управлению частным капиталом читать на WSJ.com читать на FT.com

Дональд Трамп подписал закон, отменяющий правило, которое помогало клиентам подавать коллективные иски к банкам. Это неудача для Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB) читать на WSJ.com

Рекламирующие IPO и ICO знаменитости рискуют нарушить закон, если не будут раскрывать информацию о том, сколько им за это заплатили, предупредила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) читать на WSJ.com

Австралийский банк NAB сократит 4000 сотрудников из-за автоматизации своих операций читать на FT.com

В Великобритании финансово-технологические стартапы отбирают у банков рыночную долю в таких областях, как кредитование и денежные переводы читать на FT.com

Технологии

Прибыль Facebook в III квартале выросла на 79%. Но компания предупредила, что в следующем году ее расходы сильно возрастут, так как она станет много инвестировать в борьбу с неприемлемым контентом. Facebook находится под давлением властей США, расследующих предполагаемое использование ее платформы Россией для влияния на американских избирателей читать на WSJ.com читать на FT.com

Политическую рекламу российских троллей видели почти 150 млн человек, рассказала Facebook комитету по разведке сената США в среду. До этого она сообщала о 126 млн. Согласно представленным данным, реклама была нацелена на пользователей исходя из их расы, политических предпочтений, религии и других интересов читать на WSJ.com читать на FT.com

FT демонстрирует, как выглядели в Facebook некоторые рекламные посты российских троллей читать на FT.com

Американские технологические гиганты и китайские госкомпании продемонстрировали новейшие технологии слежения за людьми на посвященной безопасности выставке в Шэньчжэне. Во многих представленных продуктах используются технологии искусственного интеллекта и распознавания лиц читать на WSJ.com

Квартальная прибыль Qualcomm сократилась на 89% из-за антимонопольного штрафа тайваньских регуляторов и спора с Apple по поводу роялти читать на WSJ.com

Медиабизнес

Операторы кинотеатров в США называют требования Walt Disney к показу фильма «Звёздные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи» беспрецедентно обременительными. Но на фоне снижения продаж билетов они готовы играть по правилам Disney читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Продажи самого популярного в США пива – легкого лагера – снижаются, так как потребители переходят на крафтовое и мексиканское пиво, а также на вино и другие спиртные напитки читать на WSJ.com

Недвижимость

Миллиардер Ли Ка-Шин продаст свою долю в гонконгском небоскребе The Center за рекордные $5,2 млрд читать на FT.com

Менеджмент

Некоторые начальники слишком сильно пытаются помогать плохо справляющимся с работой подчиненным. Но из-за этого они рискуют деморализовать остальных сотрудников и даже сами лишиться работы читать на WSJ.com

Работающие удаленно люди часто чувствуют, что лишены поддержки коллег, показывает новое исследование. Поэтому менеджерам важно правильно с ними взаимодействовать читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.

Бизнес
Новости

РЖД обсуждает строительство двух дорог в Саудовской Аравии

ТАСС/Ведомости
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ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и Саудовская Аравия обсуждают возможность участия российской компании в строительстве двух железных дорог в королевстве. Это сообщил ТАСС замминстра промышленности и торговли Василий Осьмаков. По его словам, тендер на эти проекты намечается на конец года. Переговоры идут активно, «прогресс чувствуется», добавил чиновник.

Также идут переговоры о поставках в Саудовскую Аравию грузовиков «Камаз». По словам Осьмакова, заинтересованность в сделке проявили обе стороны. Он допустил, что Эр-Рияд в ответ потребует локализовать часть производства в Саудовской Аравии. «Каждую поставку они увязывают со встречными требованиями», - добавил чиновник.

Обсуждается и открытие прямого авиасообщения между двумя странами. Как сказал Осьмаков, это возможно уже в 2018 г., но многое будет зависеть от возможности заполнить рейсы.

2 ноября Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение по энергетике и климату и меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в энергетическом секторе. Как сообщает «Интерфакс», подписи под договорами на заседании межправительственной комиссии поставили министр энергетики Александр Новак и министр торговли и инвестиций Маджид Аль-Касаби. Новак говорил о важности сотрудничества взаимоотношения в атомной сфере. По его словам, «Росатом» может принять участие в строительстве 16 атомных энергоблоков в Саудовской Аравии.

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Политика
Новости

AP узнало о попытках связанных с Россией хакеров взломать Gmail по всему миру

Ведомости
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Хакеры, предположительно связанные с российским правительством, пытались взломать 4700 аккаунтов Gmail, пишет Assocuated Press. Под их прицел попали пользователи по всему миру - от представителя папы Римского в Киеве до панк-группы Pussy Riot в Москве.

Хакеры пытались взломать аккаунты не только тех, кто связан с президентскими выборами в США, но и украинских офицеров, представителей российской оппозиции, оборонных подрядчиков США и др. - всех, кто представляет интерес для Кремля, сообщает AP.

Издание делает выводы на основе данных, собранных компанией Secureworks, которая работает в сфере кибербезопасности. Например, они проанализировали 19 000 вредоносных ссылок и более 100 объектов хакерских атак.

Secureworks обнаружила эти данные после того, как группа хакеров Fancy Bear опубликовала в открытом доступе часть информации по своим операциям, уточняет AP. Fancy Bear западные СМИ часто связывают с российскими спецслужбами, отмечает «Интерфакс».

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Политика
Новости

США собрали доказательства для обвинения российских чиновников в кибератаке на демократов

Ведомости
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Министерство юстиции США идентифицировало более шести членов российского правительства, связанных со взломом сервера национального комитета демократической партии США и похищением информации, которая затем была обнародована во время президентской кампании 2016 г. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ходом расследования.

Американские прокуроры и агенты собрали доказательства, необходимые для предъявления обвинений российским официальным лицам. Сейчас они обсуждают возможность предъявления официальных обвинений, это может быть сделано в начале 2018 г., говорят источники WSJ.

Американские спецслужбы ранее заявляли, что взлом произвели российские спецслужбы, однако не представили конкретной информации ни о том, как они пришли к этому выводу, ни кто конкретно в России может быть с этим связан. В январе 2017 г. разведывательное сообщество США пришло к выводу, что организовать кампанию по вмешательству в президентские выборы в США «приказал президент России Владимир Путин». Взлом сервера национального комитета демократической партии и последующее размещение похищенных с него материалов на сайте WikiLeaks, говорилось в январском докладе, вероятно, было организовано ГРУ (так американцы продолжают называть Главное управление Генерального штаба ВС России), которое к маю 2016 г. похитило «большие объемы данных».

В минюсте США и ФБР WSJ отказались предоставить комментарии по личностям российских официальных лиц, причастных, по их мнению, к кибератаке на демократов. В посольстве России в США не ответили на просьбу о комментарии.

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