Российские бомбардировщики нанесли удары по пунктам управления боевиков в Сирии
Шесть российских военных самолетов, базирующихся на российской территории, 2 ноября нанесли авиаудары по объектам боевиков в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
Российская авиагруппа оказала поддержку правительственным войскам страны на востоке Сирии. Групповой авиаудар нанесли шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в районе населенного пункта Абу-Кемаль.
Целями группового авиаудара были склады с оружием, укрытия для военной техники, опорные пункты и пункты управления террористов «Исламского государства» (запрещенная в России группировка).
«Дальние бомбардировщики взлетели с территории России, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли групповой авиационный удар», - говорится в сообщении. Прикрытие бомбардировщиков над сирийской территорией осуществляли Су-30СМ с аэродрома «Хмеймим».