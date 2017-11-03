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«Коммерсантъ» сообщил о скандале в Минобрнауки из-за слова «презерватив»

При подготовке к ежегодному интернет-уроку по профилактике заражения ВИЧ чиновники Минобрнауки рекомендовали авторам проекта не употреблять таких слов, как презерватив, и советовали говорить о нравственности, чтобы уйти от скользких тем. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исполнителя открытого урока Сергея Буланова. Случившееся газета называет скандалом в Минобрнауки.

Всероссийский онлайн-урок, приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря, проводится по заказу Минобрнауки с 2015 г. 2 ноября замдиректора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Лариса Фальковская провела рабочее совещание по подготовке к этому уроку. Совещание было прервано из-за скандала, и теперь неясно, в какой форме пройдет интернет-урок.

Сергей Буланов, руководитель группы некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере образования и смежных областях, «Центр современных образовательных технологий», заявил, что отказался выполнить требование министерства заранее согласовать ответы на вопросы участникам урока и написать тексты ответов. По его словам, совещание было прекращено после слов чиновников о том, что произносить на уроке слово «презерватив» недопустимо.

В Минобрнауки от комментариев отказались. В Минздраве заявили, что проект проводится по инициативе Минобрнауки и это ведомство с Минздравом не консультируется, о конфликте они ничего не знают. Буланов пообещал продолжить работу по подготовке онлайн-урока, ориентируясь больше на экспертов Минздрава и Роспотребнадзора, чем на Минобрнауки.