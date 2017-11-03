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СБУ сообщила о задержании двух россиян на Украине

Служба безопасности Украины сообщила о задержании двух граждан России. Пресс-центр СБУ сообщил, что задержанные «по указанию российской стороны проводили антигосударственную деятельность» против Украины.

По версии спецслужбы, один из задержанных активно искал наемников, которые бы за деньги устраивали акции протеста и блокировали дороги. Также он собирался устроить «фейковый палаточный городок» у здания министерства образования в знак протеста против принятия нового закона об образовании. Закон, в частности, сделал обязательным обучение на украинском языке, против этого протестовали нацменьшинства.

Задержанный был выдворен с Украины после того, как его планы были задокументированы. Осуществить замысел ему не дали, следует из пресс-релиза СБУ.

Еще один россиянин был задержан по обвинению в поджоге автомобиля семьи одного из украинских депутатов. Машина была сожжена 21 октября по заказу российской стороны, утверждает СБУ. Спецслужбы также установили, что он пытался приобрести оружие и отравляющие веществ. Задержали его в Киеве при подготовке нового преступления, при задержании у него изъяли холодное оружие и гранату, сообщает спецслужба. Задержанный был в форме спецназа нацполиции Украины. У Южного железнодорожного вокзала была найдена заложенная им взрывчатка с запалом, готовая к использованию.