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Политика
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СБУ сообщила о задержании двух россиян на Украине

Ведомости
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Служба безопасности Украины сообщила о задержании двух граждан России. Пресс-центр СБУ сообщил, что задержанные «по указанию российской стороны проводили антигосударственную деятельность» против Украины.

По версии спецслужбы, один из задержанных активно искал наемников, которые бы за деньги устраивали акции протеста и блокировали дороги. Также он собирался устроить «фейковый палаточный городок» у здания министерства образования в знак протеста против принятия нового закона об образовании. Закон, в частности, сделал обязательным обучение на украинском языке, против этого протестовали нацменьшинства.

Задержанный был выдворен с Украины после того, как его планы были задокументированы. Осуществить замысел ему не дали, следует из пресс-релиза СБУ.

Еще один россиянин был задержан по обвинению в поджоге автомобиля семьи одного из украинских депутатов. Машина была сожжена 21 октября по заказу российской стороны, утверждает СБУ. Спецслужбы также установили, что он пытался приобрести оружие и отравляющие веществ. Задержали его в Киеве при подготовке нового преступления, при задержании у него изъяли холодное оружие и гранату, сообщает спецслужба. Задержанный был в форме спецназа нацполиции Украины. У Южного железнодорожного вокзала была найдена заложенная им взрывчатка с запалом, готовая к использованию.

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Политика
Новости

Показания бывшего советника Трампа уличили генпрокурора Сешнса во лжи

Ведомости
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Бывший советник избирательного штаба Трампа Картер Пейдж дал в конгрессе показания, которые могут позволить заподозрить генпрокурора и министра юстиции Джеффа Сешнса во лжи под присягой. Об этом сообщают CNN и Fox News. Показания Пейдж дал 2 ноября на закрытых слушаниях в комитете Палаты представителей по разведке, которая расследует возможное вмешательство России в президентские выборы.

Пейдж заявил, что проинформировал Джеффа Сешнса, тогда еще советника Трампа, о том, что летом 2016 г. он ездил в Россию. Поездку он совершил по своим делам, не связанным с избирательной кампанией. Однако в июле 2017 г. Сешнс заявил в комитете Сената по разведке, что не знал о поездке Пейджа.

Бывший советник выступал на слушаниях в течение более чем шести часов за закрытыми дверями. Затем он рассказал CNN о том, что он сообщил конгрессменам. CNN считает, что эти показания вызывают новые вопросы о том, что именно Сешнс все же знал о российских контактах штаба Трампа.

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Технологии
Новости

Самые дорогие iPhone X в re:Store на Тверской раскупили за час

Ведомости
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В re:Store на Тверской улице в Москве к 9.00 мск закончились Phone X с объемом памяти 256 Гб, сообщает RNS со ссылкой на сотрудника магазина. Продажи стартовали сегодня в 8.00 мск. В магазине остались только версии на 64 Гб.

Сотрудники магазина раздали стоящим в очереди браслеты с порядковым номером и наименованиями приобретаемых моделей гаджетов. К 9.00 закончились браслеты, которым соответствовали модели с объемом памяти 256 Гб.

Как передает корреспондент «Ведомостей», в одни руки работники re:Store отдавали не более двух телефонов, как правило, покупатели забирали оба. В Россию завезли небольшую партию трубок: 15 000 штук против 40 000 iPhone 8.

В России стартовали продажи iPhone X

Желающие купить новый iPhone X начали занимать очередь за три дня до старта продаж. Со 2 ноября у магазина на Тверской ждали около 60 человек. Власти Москвы предоставили им бесплатные автобусы, чтобы они могли погреться.

Сегодня московская полиция ограничила движение транспорта по крайней правой полосе на Тверской улице у магазина re:Store. В результате образовалась пробка. Она растянулась от дома 27 на Тверской до Белорусского вокзала.

Политика
Новости

Минобороны обвинило США в создании в Сирии незаконной базы для боевиков

Ведомости
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В Сирии в районе Эт-Танфа США незаконно развернули военную базу где собирают оппозиционные режиму Асада отряды из местных боевиков, утверждает Минобороны России. Появление базы и запрет приближаться к ней на расстояние ближе 55 км лишило гуманитарной помощи расположенный рядом лагерь беженцев «Эр-Рукбан». Тяжелую гуманитарную ситуацию в этом палаточном лагере подтверждают беженцы, покинувшие район Эт-Танфа, говорится в пресс-релизе ведомства. В лагере остаются десятки тысяч сирийцев.

Ссылаясь на сирийские источники, Минобороны рассказало, что американские военные советники развернули рядом с «Эр-Рукбаном» лагерь, «в который съезжаются боевики бандформирований из Восточного Каламуна, района Умм Эль-Карьятейн и Сирийской пустыни». Из них формируется Национальная сирийская армия, основой которой Минобороны называет группировки «Джейш Асуад Аш-Шаркия» («Восточные львы»), «Куват Шахид Ахмад Абду» и «Лива Шухада Аль-Карьятейн» (Бригада шахидов «Аль-Карьятейна»). Российские военные отмечают, что стоимость найма боевиков в каждый отряд определяют американские советники, торгуясь с полевыми командирами. «В результате разница в доходах боевиков разных банд даже одной группировки может отличаться многократно», - объясняет Минобороны.

По данным министерства, из-за разногласий о деньгах 29 октября у лагеря беженцев боевики разных группировок устроили бой. В перестрелке погибли 13 беженцев и еще больше 20 человек были ранены пулями. «При этом никакой медицинской помощи раненым беженцам американской стороной не оказывалось. Фактически, все пострадавшие обречены на гибель», - говорится в пресс-релизе. Минобороны называет действия США и возглавляемой ими международной антиигиловской коалиции в районе Эт-Танфа «грубейшим нарушением международного гуманитарного права».

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Политика
Новости

Журналистку Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы

РИА Новости / Ведомости
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Журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ скорой помощи имени Склифосовского. «Ее второго числа выписали», — сказал собеседник агентства.

23 октября на ведущую на рабочем месте напал вооруженный ножом мужчина. Нападавшим является гражданин России и Израиля Борис Гриц. По его словам, журналистка «телепатически изводила» его. Фельгенгауэр была госпитализирована с ножевыми ранениями.

Экономика
Новости

Орешкин предсказал ужесточение политики ФРС США

ТАСС / Ведомости
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Министр финансов России Максим Орешкин считает, что новому главе Федеральной резервной системы (ФРС) США придется работать в непростых условиях и ужесточать денежно-кредитную политику. «Чтобы предотвратить ускорение инфляции, ФРС США может быть вынуждена серьезнее ужесточить политику, чем сейчас ожидают участники рынка», — цитирует Орешкина ТАСС.

По мнению министра, это вызовет волатильность на глобальных рынках, но не окажет влияния на экономику России, которая в последние годы стала более устойчивой к колебаниям внешней конъюнктуры. «Ключевую роль здесь сыграли структурные макроэкономические преобразования — переход к таргетированию инфляции, введение бюджетных правил, проведение правительством операций на внутреннем валютном рынке», — считает Орешкин.

2 ноября президент США Дональд Трамп номинировал на должность председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который с 2012 г. является членом совета управляющих ФРС. Если сенат одобрит его кандидатуру, Пауэлл сменит на этом посту Джанет Йеллен, чьи полномочия истекают в феврале 2018 г.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о закрытых переговорах России и Украины по самолетам «Руслан»

Ведомости
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Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» и украинское ГП «Антонов» ведут закрытые переговоры по продлению летной годности самолетов Ан-124–100 «Руслан». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиаотрасли, а также собеседника, близкого к украинскому правительству. Решение откладывается из-за сложных политических отношений между Москвой и Киевом. «Пока есть понимание о стоимости услуг и месте проведения работ: бригада украинского предприятия займется ими на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске», - рассказал один из них. Компании тему не комментируют.

После присоединения Крыма к России авиационное сотрудничество России и Крыма фактически прекратилось. В 2015 г. «Антонов» вышел из украинско-российского СП «ОАК—Антонов» из-за приостановки работы над совместными проектами. Проблемы с начались и у компании «Волга-Днепр», в парке которой 12 самолетов Ан-124–100 «Руслан». Держателем сертификата на них остается «Антонов». Продлевать ресурс машин по его условиям необходимо каждые 4000 летных часов, хотя назначенный ресурс составляет 50 000 часов, 10 000 полетов и 45 календарных лет.

Предложение Москвы передать право отслеживания эксплуатации самолетов КБ Ильюшина, встретило протесты украинского концерна. При этом в сотрудничестве по проекту заинтересованы обе стороны. «Украинское предприятие с 2016 г. не выпустило ни одного самолета, а поддержание летной годности «Русланов» для них это какие-никакие, но деньги»,- поясняет один из собеседников в российском авиапроме. Другой отмечает, что если попытки «Антонова» остановить полеты «Русланов» за рубежом окажутся успешными, это приведет к удорожанию логистики и «едва ли заказчики тех же космических аппаратов будут этим довольны». Сейчас «Русланы» перевозят европейские спутники на космодром «Куру» во Французской Гвиане.

«Если Верховная рада не поставит политическую целесообразность выше здравого смысла», «Антонов» сможет договориться с компанией «Волга-Днепр», выразил надежду близкий к украинскому правительству собеседник. Российская сторона отмечает, что если украинская сторона «упрется по «Русланам»», Киев может получить проблемы с Ил-76, на продление ресурса которых нужна документация российского КБ Ильюшина.

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Технологии
Новости

AliExpress опробует в России магазины виртуальной реальности

Ведомости
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Интернет-ритейлер AliExpress вложил 12 млн руб. в сеть магазинов в России с элементами виртуальной реальности (VR), сообщает РБК со ссылкой на заявление компании. Первые магазины сети начнут работу в порядке эксперимента 3 ноября. Большая часть вложенных в проект средств была потрачена на создание цифровых копий товаров.

В 11 городах России AliExpress разместит специальные метки. Если пользователь наведет на них смартфон, ему откроется виртуальный магазин электроники, одежды и детских товаров. На смартфоне это будет выглядеть как изображение физического магазина с витринами и полками с товарами. Товар можно будет взять, осмотреть с разных сторон, узнать его цену и купить.

3 ноября запуск VR-магазинов пройдет в Екатеринбурге, Омске, Челябинске и Новосибирске. В следующие два дня такие точки запустят в Уфе, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве. Всего меток магазинов будет 121. Они будут размещены в торговых центрах и просто на улице. Каждый покупатель сможет посмотреть товар, положить в корзину и оплатить заказ 11 ноября, во Всемирный день шопинга (День холостяка).

Затем AliExpress оценит результаты эксперимента и решит, стоит ли его продолжать. Цель проекта - убедить пользователей в удобстве торговой платформы Tmall, сообщил РБК Марк Завадский, директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ.

Россия — единственная страна, где AliExpress регулярно тестирует возможность выхода в офлайн, напоминает РБК.

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Политика
Новости

Трамп назвал позорным досье о его российских связях

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп снова назвал позорным составленное на него досье о связях с Россией, которое собирала вашингтонская политологическая фирма Fusion GPS и которое было опубликовано Buzzfeed в январе 2017 г. В интервью Fox News он назвал изложенную в досье информацию «абсолютно непостижимой», полным фейком и вымыслом, как если бы это был роман. «Это позор, и нельзя было допустить, чтобы оно использовалось, - сказал Трамп. - А когда я узнаю, сколько денег они на него потратили». Он называл досье «позорным» и 26 октября, на следующий день после публикации The Washington Post о причастности демократов к спонсированию сбора этой информации.

Досье составил нанятый Fusion GPS бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил. Оно рассылалось в редакции разных СМИ, но те документ не публиковали, считая собранную информацию неверифицированной.

Сначала работу Fusion GPS финансировал некий конгрессмен-республиканец. Ранее Reuters сообщало, что тогда исследование проводилось для создания помех Трампу в выдвижении в качестве кандидата от партии. Возможным заказчиком проекта называли экс-губернатора Флориды Джеба Буша, брата 43-го президента США и сына 41-го президента США. В конце октября The Washington Post сообщила, что в финансировании досье участвовали предвыборный штаб Хиллари Клинтон и Национальный демократический комитет демократической партии.

В апреле 2016 г. поддержать Fusion GPS решил представитель предвыборного штаба Клинтон, хозяин юридической фирмы Perkins Coie Марк Элиас, писала газета. Финансирование шло через его фирму и продолжалось до конца октября, то есть практически до выборов 8 ноября. Сколько именно было потрачено на сбор компромата, не известно. WP писала, что всего штаб Клинтон выплатил Perkins Coie $5,6 млн с июня 2015 г. по декабрь 2016 г. в качестве компенсации за судебные издержки, а нацкомитет с ноября 2015 г. – $3,6 млн за юридические консультации. Передача информации от Perkins Coie штабу шла через Элиаса.

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Политика
Новости

Reuters сообщил о полном контроле сирийской армии над Дейр-эз-Зором

Ведомости
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Сирийская армия и ее союзники установили полный контроль над городом Дейр-эз-Зор, сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Официальных подтверждений или опровержений этой информации пока нет.

«Исламское государство» (запрещено в России) удерживало большую часть города, являющегося столицей восточной нефтедобывающей провинции, с 2014 г. В сентябре этого года самостоятельные наступления начали вести как сирийская правительственная армия вместе с ливанской шиитской группировкой «Хезболла» при поддержке российских ВКС, так и Сирийские демократические силы (SDF), поддерживаемые коалицией под руководством США.

Для президента Сирии Башара Асада взятие Дейр-эз-Зора означало бы восстановление контроля над восточной частью Сирии. Пока ИГ контролирует части провинции Дейр-эз-Зор, территории Ирака, западной сирийской провинции Хама и анклав к югу от Дамаска.

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Политика
Новости

Россия и США внесли в СБ ООН резолюции о продлении расследования химических атак в Сирии

ТАСС / Ведомости
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В Совет безопасности ООН внесены два противоречащих друг другу проекта резолюций о продолжении расследования химатак в Сирии – от России и США, сообщил ТАСС со ссылкой на копии документов. Речь идет о сроках полномочий Совместного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН по расследованию (СМР) химических атак в Сирии.

Российский документ предполагает продление работы миссии до 16 мая 2018 г. и предписывает СМР провести переоценку «сделанных ранее выводов и заключений». Проведенное ранее расследование, по мнению Москвы, не соответствовало принятым стандартам. В проекте Москва настаивает на отправке следователей для взятия проб как на место предполагаемой атаки в Хан-Шейхуне, так и на авиабазу Шайрат, откуда могли взлетать самолеты для нанесения ударов.

В американском проекте на работу миссии отводится 24 месяца с момента принятия резолюции. Документ также допускает введение санкций и применение военной силы в случае совершения нападений с применением отравляющих веществ.

Полномочия следственной комиссии ООН и ОЗХО истекают 17 ноября. 24 октября Россия наложила вето на подготовленную США резолюцию о продлении мандата СМР до ноября 2018 г., призвав дождаться публикации доклада. Спустя два дня он был передан в Совбез. Авторы доклада обвинили сирийские власти в нападении на Хан-Шейхун с применением зарина 4 апреля этого года, а также в атаке на боевиков группировки ИГ (запрещена в России) с использованием сернистого иприта в Марат-Умм-Хош 16 сентября 2016 г.

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Политика
Новости

Трамп рассказал о возможной встрече с Путиным в Азии

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в ходе своего 12-дневного азиатского турне, сообщил он в интервью Fox News. «У нас может быть встреча с Путиным. Скажу еще раз, Путин очень важен для нас, потому что они [Россия] могут помочь нам с Северной Кореей… Они могут помочь нам с Сирией, нам нужно поговорить об Украине», - сказал он.

Трамп планирует с 3 по 14 ноября посетить Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины. 10 ноября он примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском Дананге. Именно эта площадка называлась в качестве возможного места второй встречи Путина и Трампа, но официальных подтверждений этому до сих пор не было. Накануне советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявлял, что «это пока не определено». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключает, что Путин примет участие в саммите АТЭС, но график двусторонних встреч, в том числе с президентом США, пока прорабатывается.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась на саммите G20 в июле этого года. В графике американского президента на нее отводилось 30 минут, российская сторона допускала часовую беседу, но в итоге она продолжалась 2 часа 15 минут. Позже политконсультант из Eurasia Group Ян Бреммер сообщал о второй, тайной, встрече лидеров перед официальным ужином в первый день саммита, на которой присутствовал лишь переводчик. Стороны эту информацию опровергли.

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