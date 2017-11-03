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Олимпийский комитет исключил выступление российской сборной в Пхенчхане под нейтральным флагом

На зимней Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 г. российская сборная под нейтральным флагом выступать не будет, такой вариант не рассматривается. Как заявил «Р-Спорту» председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, россияне будут выступать за свою страну.

В декабре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) должен определиться, будет ли российская сборная допущена к зимним Играм-2018.

Президент Владимир Путин ранее говорил, что если России разрешат участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом или вовсе не разрешат, это будет одинаково унизительно для страны.

Олимпиада в Южной Корее будет проходить с 9 по 25 февраля 2018 г.

В сентябре 2017 г. 17 антидопинговых агентств различных стран, в том числе Великобритании и США, потребовали от Международного олимпийского комитета запретить российским спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Они призвали МОК прекратить тормозить ограничительные меры в отношении России, которые должны последовать после скандала с допингом во время зимних Олимпийских игр в Сочи.

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