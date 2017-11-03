Политика

Новости

Трамп прокомментировал блокировку своего Twitter

Президент США Дональд Трамп прокомментировал блокировку своего аккаунта в Twitter.

«Мой Twitter-аккаунт был заблокирован недобросовестным сотрудником. Полагаю, мои слова наконец-то снова начали до вас доходить - и иметь действие», - написал Трамп.

Ранее в пятницу, 3 ноября, Twitter Трампа был недоступен 11 минут. Изначально компания сообщила, что аккаунт был непреднамеренно деактивирован из-за ошибки сотрудника. Однако после начала проверки Twitter выяснил, что увольняющийся сотрудник службы поддержки заблокировал страницу Трампа в свой последний рабочий день. Имя и мотивы бывшего сотрудника Twitter не сообщались.

Трамп зарегистрирован в Twitter с 2009 г. У него более 41 млн подписчиков.

Рыночная стоимость Twitter снизится почти на $2 млрд, если Трамп прекратит публиковать твиты, писало агентство Bloomberg.