В кафе в центре Москвы произошла стрельба

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В Великобритании отменили крупнейшее IPO в 2017 году

Одна из крупнейших в Европе компаний по управлению телерадиовещательными башнями, британская Arqiva отказалась от проведения IPO в Лондоне, передает Bloomberg.

Компания собиралась привлечь в ходе размещения 1,5 млрд фунтов стерлингов (около $2 млрд). Основной объем этих средств планировалось направить на погашение задолженности. Как отмечает информагентство, если бы размещение состоялось, то это было бы крупнейшее в Великобритании IPO в 2017 г.

«Проведение листинга в период неопределенности на рынке не отвечает интересам компании», - говорится в официальном заявлении компании. Возможность проведения размещения будет пересмотрена «после улучшения условий рынка IPO».

Ранее, 23 октября, руководство Arqiva отказалось от плана продажи всех активов компании. В мае акционеры компании решили пересмотреть стратегию развития компании. Рассматривались два основных вариант: проведение IPO или продажа всего бизнеса компании. Arqiva была основана в 2005 г. Компания принадлежит консорциуму инвесторов.