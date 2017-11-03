Политика

Новости

Путин попросил чиновников доверять людям

Президент Владимир Путин призвал общественные организации к настойчивости в работе с чиновниками на местах, региональные власти - создавать условия для работы НКО. Как передает «Интерфакс», он заявил это на форуме активных граждан «Сообщество».

«Конечно, не везде чиновники пока готовы к диалогу и совместной работе, но именно ваша настойчивость и убедительность ломают эту бюрократическую закостенелость», - сказал Путин, выступая на форуме активных граждан «Сообщество». Он считает, что в регионах и на местах власти должны опираться на гражданскую активность и с помощью общественных палат создавать благоприятные условия для работы НКО в социальных и других сферах. «Нужно понимать людей, доверять им, и тогда можно многое сделать и в маленьком поселке, и в большом городе», - объяснил Путин. По его словам, многое делается и меняется к лучшему там, где жители «искренне болеют за дело, включаются в работу, предлагают конкретные решения проблем».

Государство будет стремиться к плодотворному сотрудничеству с НКО в разных сферах, в том числе в работе с людьми с ограниченными возможностями, со школьниками, в медицине, в поисковой и исторической работе, пообещал президент. Чиновников в регионах он призвал учиться работать вместе с НКО и расширять такую деятельность.

По словам Путина, в региональных реестрах поставщиков социальных услуг числятся уже несколько сотен НКО, но это только начало. Стране нужны тысячи организаций, которые «готовы брать на себя ответственность» и «выступать надежным партнером государства в социальной сфере».