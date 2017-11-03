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Порошенко приказал ракетным войскам быть готовыми к возвращению в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости артиллерии Вооруженных сил Украины быть готовой вернуться на линию разграничения в зоне вооруженного конфликта на юго-востоке страны.

«Сегодня нам с вами необходимо оттачивать мастерство, оттачивать быстрое реагирование и перемещение - развертывание артиллерийских и ракетных систем», - добавил глава государства, обращаясь к военнослужащим в Киевской области.

По его словам, артиллерию отвели от линии разграничения, но военнослужащие должны быть готовы вернуться обратно и вести бой с противником в случае необходимости оборонительных мер.

В пятницу на Украине празднуют День ракетных войск и артиллерии.