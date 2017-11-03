Политика

Новости

Минобрнауки опровергло просьбу не упоминать презервативы на уроке про ВИЧ

В Минобрнауки отрицают, что представители ведомства рекомендовали организаторам всероссийского онлайн-урока по профилактике ВИЧ-инфекции «говорить о нравственности» вместо профилактики и не упоминать слово «презерватив». Как передает «Интерфакс», опровержение появилось в Telegram-канале ведомства. Министерство заверило, что проект урока обязательно будет согласован и с Минздравом.

Исполнитель проекта урока Сергей Буланов, руководитель группы некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере образования и смежных областях, «Центр современных образовательных технологий», заявил «Коммерсанту», что из-за него было сорвано совещание в Минобрнауки по подготовке урока. Он объяснил, что отказался выполнить требование министерства заранее согласовать ответы на вопросы участникам урока и написать тексты ответов. По его словам, совещание было прекращено после слов чиновников о том, что произносить на уроке слово «презерватив» недопустимо. Также он рассказал о прозвучавшей рекомендации «говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем», и избегать таких слов, как «презерватив».

В Минобрнауки подтвердили, что 2 ноября прошло рабочее совещание о содержании сценария онлайн-урока. Сценарий «является частью методических рекомендаций, которые предназначены педагогическим работникам образовательных организаций разных уровней образования: среднего общего, среднего профессионального, высшего образования», цитирует «Интерфакс».

Урок для старшеклассников и студентов «День единых действий по информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «Знание - ответственность - здоровье» запланирован на 30 ноября 2017 г.