В Амурской области разбился самолет Ан-2
Самолет Ан-2 частной авиакомпании загорелся в результате аварийной посадки, сообщает главное управление МЧС по Амурской области. Инцидент произошел в поселке Экимчан Селемджинского района.
«Самолет Ан-2 частной авиакомпании следовал по маршруту поселок Экимчан – село Удское Хабаровского края. Не набрав высоту, совершил аварийную посадку, в результате чего загорелся», - говорится в сообщении. Исполняющая обязанности главы Селемджинского района Лариса Асадчая, побывавшая на месте происшествия, рассказала, что сразу после взлета самолет «сделал круг и, видимо, по причине какой-то поломки развернулся, чтобы сеть обратно на взлетно-посадочную полосу», - приводит ее слова «Интерфакс».
На борту самолета находились два члена экипажа, - сообщили в МЧС. «Просто повезло, что не упал на дома. Один член экипажа успел выскочить, а второй был в самолете, когда тот загорелся», - рассказала Асадчая. По предварительной информации, один пилот погиб, второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу.